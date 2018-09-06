Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября 2018 в Челябинске: исход поединка может решить один удар

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-06T07:45:58+03:00

На международный турнир легендарный чемпион приехал вместе с детьми. Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября 2018 в Челябинске будет первым для «Белого лебедя» после годичного перерыва в карьере

Изменить размер текста: A A

Денис Лебедев по прозвищу «Белый лебедь» прилетел в Челябинск вместе с тремя детьми, — младшей дочкой Полиной, старшей Анной и сыном Климом, которому недавно «стукнуло» семь месяцев. Денис вместе с супругой воспитывает еще и сына умершего брата Данила.

— У нас в семье сейчас пятеро детей. Анна — приемная дочка. Она племянница моей жены. Есть еще Олеся. Среди девчонок она средняя. Получается трое родных, два — приемных. Детишки — это моя опора. Ради них и перед ними буду драться. Нередко беру их с собой на поединки. Это придает и придаст новых сил, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Денис Лебедев.

«БЫЛО НЕ ДО СПОРТА»

А дополнительные силы 38-летнему многодетному отцу действительно будут нужны. «Белый лебедь» уже год не участвовал в турнирах. У него умерла мама. А до этого он принял решение отказаться от защиты чемпионского титула на турнире Всемирной боксерской ассоциации. Из-за такого отказа Лебедева лишили чемпионского пояса. И присвоили статус «чемпиона в отпуске». Получается, Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября 2018 в Челябинске будет первым после длительного перерыва.

— Когда матери стало плохо, я долго не раздумывал и сразу «завязал» с боксом. Несколько месяцев, можно сказать, жил вместе с ней в поликлинике. Мама умерла у меня дома. А через несколько месяцев родился сын. Не до спорта было, поверьте. Хотел даже уходить из бокса. Навсегда, — заявил Денис Лебедев.

Но чемпион решил вернуться. И это возвращение произойдет в Челябинске 7 сентября на международном турнире, посвященном Дню города.

Денис Лебедев прибыл в Челябинск.Фото: Алексей МИКУШИН

«УШЛО» 12 КИЛО

— К бою готовился в Лос-Анджелесе. Прошел полноценный тренировочный сбор с хорошей общефизической подготовкой. Специально работал с диетологом. После отпуска нужно было сбрасывать лишние килограммы. «Ушло» 12 кило, — рассказывает Денис Лебедев.

О своем сопернике — турецком боксере-тяжеловесе Хизни Алтункая, входящем в ТОП-10 лучших бойцов Всемирной боксерской ассоциации, Лебедев высказался коротко:

— В нашем весе — под сотню кило — все может решить один удар. Хизни — опытный боец. У него богатая и успешная история боев на профессиональном ринге. Нужно быть осторожным, тем более после такого перерыва в карьере. Могу сказать, что для меня это будет рискованный поединок.

Победа в этом бою повысит мировой рейтинг Лебедева. И, возможно, уже через полгода он сможет выйти на ринг против действующего чемпиона мира, украинца Александра Усика, который в бою за этот титул недавно одолел челябинца Мурата Гассиева. Последний в качестве почетного гостя турнира 7 сентября будет среди болельщиков.

СПРАВКА «КП»

В рамках турнира состоится 10 боев, в том числе, три титульных поединка. В одном из них титул чемпиона мира будет защищать боксер из Екатеринбурга Заур Абдуллаев Его соперник — американец Генри Ландер. На ринг выйдут представители восьми стран мира. Среди участников два именитых челябинца: чемпион Европы Алексей Евченко и чемпион России среди профессионалов Евгений Павко.

Международный турнир, посвященный Дню города пройдет в ЛА «Трактор» 7 сентября. Начало в 17.00. Билеты — от 1000 до 2000 рублей.

Почетными гостями турнира станут легендарные чемпионы мира — Майк Тайсон и Константин Цзю.