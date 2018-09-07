Звездная церемония: боксер Майк Тайсон открыл новый спорткомплекс РМК в Коркино

СЕГОДНЯ 16:28 2018-09-07T16:31:21+03:00

«Железный Майк» уже во второй раз приезжает в шахтерский город

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— Только семь месяцев назад я вместе с другими спортсменами закладывал первый камень в строительство будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, а уже сейчас он готов к работе, я восхищен, — сказал Тайсон на церемонии открытия ФОК РМК.

Кстати, семь месяцев назад Майк Тайсон вместе с руководителями Русской медной компании приезжал в Коркино на открытие нового детского сада. Тогда и был заложен первый камень в основание ФОКа.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил на церемонии, что в новом комплексе найдется место представителям многих видов спорта, и ФОК станет местом притяжения профессионалов и любителей спорта, детей и взрослых.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, советник Президента Русской медной компании Анатолий Еремин подчеркнул, что не так давно РМК открыла такой же современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Карабаше.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— Строительство комплекса в Коркино продолжалась всего полгода. Сам ФОК — это 2,5 тысячи квадратных метров площади, плюс 6 тысяч «квадратов» — это открытая арена. Уверен, что такие спортивные комплексы, целый спортивный кластек с футбольным полем, волейбольной площадкой, а в скором времени здесь появится и площадка для занятий воркаутом, — это возможность для подготовки будущих чемпионов, возможность для активных занятий спортом для всех жителей города, — сказал Анатолий Еремин.

После торжественного открытия Майк Тайсон и Константин Цзю, который также был приглашен на церемонию, с полчаса раздавали автографы юным спортсменам в новом спортивном зале комплекса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Кстати, в спортивном комплексе одновременно смогут заниматься не менее 300 человек.

Сегодня, 7 сентября Тайсон и Цзю станут почетными гостями Международного турнира по профессиональному боксу, который пройдет в челябинской ледовой арене «Трактор» (начало в 17.00).

Напомним, в главном поединке вечера сойдутся чемпион мира Денис Лебедев и один из лучших боксеров мирового рейтинга Хинзи Алтункая.

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