Обнаженка и чебуреки против города: антиТОП рекламы на улицах Челябинска

СЕГОДНЯ 04:03 2018-09-21T14:00:53+03:00

Добро и здравый смысл побеждают не всегда

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Имидж — ничто, деньги — все. Так, перефразируя известный рекламный слоган, можно сказать о внешнем облике Челябинска. Многие города освобождают от наружной рекламы хотя бы центр. Но к Челябинску это не относится. Куда ни поверни голову, увидишь баннеры и растяжки. Да еще какие!

СТРИПТИЗ В АЭРОПОРТУ

"Добро пожаловать в Челябинск!" Фото: vk.com/chelurban

Гостей Челябинска встречают в аэропорту девушки из шоу «18+». Представьте: человек сходит с трапа самолета, идет за своим чемоданом, и тут на него выскакивают ярко раскрашенные девушки с откровенными декольте.

— Этот баннер висит уже несколько лет. Получается, первое, что видит гость города, прилетевший самолетом — реклама стриптиза.

«Нам надо улучшать имидж города!» — говорят вам в газетах. Ха-ха-ха! Че, пацаны, имидж? — написал Владов в своей группе в «ВКонтакте».

— Тоже заметила. Взгляд резануло. Не запрещено, но считаю, что наш город заслуживает иной «визитной карточки», — прокомментировала челябинка Любовь Сагаконь.

«КЛУБНИЧКА» НА КИРОВКЕ

Достопримечательности главного пешеходного маршрута Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Куда традиционно ведут гулять гостей Челябинска? На Кировку. И зря. Пешеходная улица имени нижнего белья вряд ли произведет хорошее впечатление.

Помимо трусов с лифчиками, витрины украшает реклама эротических салонов. «Нескромные удовольствия» извиваются на старинных зданиях. Но ответственные лица не мучает когнитивный диссонанс.

ГОД ПИКАНТНОЙ РЕКЛАМЫ

Подобной рекламы три года назад было еще больше, чем сейчас. Фото: челябиснкое УФАС.

Все же объективно сейчас стало меньше непристойных плакатов на улицах Челябинска. Годом эротичной рекламы можно назвать 2015-й. Тогда антимонопольная служба снимала баннеры спа-салонов чуть ли не каждый месяц. К примеру, только в апреле 2015-го признали непристойной рекламу бани «Русская усадьба», мужских спа-салонов «Колизей» и «Элит», а также салона массажа «Красивая жизнь». На всех баннерах красовались полуобнаженные девушки или мужчины.

Осторожнее, автомобилист! Фото: челябинское УФАС.

Кроме того, тогда же возбудили несколько дел против рекламы магазинов нижнего белья на городских видеоэкранах. Специалисты решили, что она опасна для дорожного движения: слишком уж отвлекает водителей.

ЧЕБУРЕКИ НА ПАМЯТНИКЕ

Реклама на памятнике архитектуры. Фото: челябинское УФАС.

Челябинск компрометирует себя не только обнаженкой. Владелец одной из городских чебуречных разместил свою рекламу прямо на памятниках культуры. Пострадали несколько старинных зданий по улицам Карла Маркса и Кирова. Реклама на них запрещена законом. УФАС рассмотрит дело чебуречной 3 октября.

СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ ПОД СЛОЕМ ВЫВЕСОК

На старинных зданиях живого места не осталось.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот, для примера, дом прусского подданного Людвига Мельцера ХIХ века. Красивое старинное здание нельзя рассмотреть: 50 процентов фасада перекрывают пестрые вывески. Это не запрещено, так как по определению в законодательстве это не реклама. Но по сути-то одно и то же.

— На Кировке более 20 объектов культурного наследия. Это наиболее интересные здания конца ХIХ — начала ХХ века. Вот что интересно гостю города. Но их даже сфотографировать невозможно, — говорит координатор движения «Архистраж», краевед Юрий Латышев.

Достопримечательности главного пешеходного маршрута Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Как пожаловаться на рекламу

Шаг 1. Сделать несколько фотографий возмутившего вас рекламного баннера.

Шаг 2. Составить письмо с указанием места нахождения рекламы, а также своих контактных данных для обратной связи.

Шаг 3. Отправить электронное письмо в антимонопольную службу to74@fas.gov.ru или Управление наружной рекламы и информации reklama@cheladmin.ru. Ждать ответ в течение 30 дней.