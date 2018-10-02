Пять вопросов после ЧП с соляной кислотой на вокзале в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-02T11:16:52+03:00

«Комсомолка» узнала, насколько опасной была для нас эта авария

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На прошлой неделе город всколыхнула новость об утечке соляной кислоты в грузовом парке на станции «Челябинск-Главный». Соляная кислота вытекала на рельсы из цистерны грузового поезда.

В пресс-службе ЮУЖД рассказали, что авария была незначительная, железнодорожники устранили ее своими силами: ни МЧС, ни другие чрезвычайные ведомства не привлекали. Угрозы жителям и окружающей среде нет. Однако челябинцы беспокоились и писали в соцсетях:

— То задыхаемся от смога, то живем, как на помойке, а сейчас еще эта кислота… Нас просто травят.

Жители Ленинского района жаловались на вонь со стороны вокзала. Утверждали, что от резкого химического запаха заболела голова и даже поднялась температура.

Так могло ли это происшествие как-то отразиться на самочувствии жителей. На наши вопросы ответил начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

1. Чем опасна для людей утечка соляной кислоты?

— Особую опасность представляют туман и пары хлористого водорода. Они образуются при взаимодействии с воздухом, способны вызывать поражение глаз и дыхательной системы, могут привести к отравлению. При попадании на кожу концентрированная кислота вызывает сильный химический ожог.

Наиболее опасной формой отравления хлористым водородом является токсический отек легких, от него может остановиться дыхание и сердце.

2. Как устранили ЧП?

— Платформу с контейнером срочно отцепили и отправили на специальные пути. Через пять часов течь устранили, кислоту перелили в резервную емкость, а почву обработали сорбентом. Состав сформировали и отправили к месту назначения. На движение поездов это событие не повлияло.

3. И из-за чего случилась авария?

— В контейнере грузового поезда находилась бочка объемом 200 литров с раствором соляной кислотой. У нее были незначительные повреждения целостности корпуса. Из-за этого была течь — 60 капель в минуту.

4. Могла ли авария отразиться на самочувствии горожан?

— Вытекло 15 литров соляной кислоты. При таком разливе минимальная опасность поражения парами соляной кислоты возможна только на месте разлива. На расстоянии 50 метров от места разлива концентрация паров соляной кислоты резко понижается.

5. Что делать, если отравился парами соляной кислоты, или обжегся?

— Нужно положить пострадавшего, открыть окно или дверь, чтобы поступал свежий воздух. Дать ему теплого молока с содой, антигистаминный препарат и препарат от кашля.

Если кислота попала в рот — нужно пить много воды с кусочками льда, по возможности с несколькими взбитыми сырыми яйцами или содой.

Если вдруг соляная кислота попала на кожу — удалите ее ватным тампоном, смойте проточной водой в течение 10-15 мин. При попадании в глаза — немедленно промойте их проточной водой, или 4% раствором трисамина в течение 10-15 мин.

Запомните!

При отравлении соляной кислотой ни в коем случае нельзя вызывать рвоту искусственным путем. Это может привести к разрыву желудка и пищевода, ткани которых повреждены. Как можно скорее вызовете врача.

КСТАТИ

Самое крупное ЧП c утечкой в Челябинске было семь лет назад. Тогда произошел выброс брома. Над городом поднялось желтое облако. Сотни горожан жаловались на проблемы с дыханием.

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