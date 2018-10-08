После снятия режима ЧС в Челябинске стали пропадать мусорные баки
Еще неделя, и все будет в порядке. Так говорит единый координатор вывоза твердых коммунальных отходов в Челябинске — ООО «Центр коммунального сервиса».
Остались невычищенные контейнерные площадки примерно в трех сотнях дворах многоэтажных домов и не освобожден от скопившихся отходов частный сектор.
100 МУСОРОВОЗОВ
В понедельник, 8 октября, глава города Евгений Тефтелев распорядился снять режим ЧС.
Сейчас миллионный город живет в режиме повышенной готовности. На маршрутах Челябинска работает 100 мусоровозов, 20 погрузчиков и самосвалов.
Еще проблема — бывшие перевозчики мусора вывозят с контейнерных площадок около 2,5 тыс баков. И мусор просто некуда сваливать!
— Вместо них устанавливают 3 тысячи новых, более вместительных контейнеров, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
ЗАСТАВЛЯЙТЕ ДВОРНИКОВ РАБОТАТЬ!
В соцсетях полно фото: новые баки, а вокруг пространство завалено мусором.
— Территорию контейнерных площадок должны вычищать управляющие компании. Есть у некоторых даже отдельная сумма на эту уборку, и она выставлена в квитанциях. Например, я плачу своей управляющей компании 56 копеек с квадратного метра площади квартиры. Но многие челябинцы не знают этой тонкости и не требуют с УК выполнения обязанностей. Заставляйте дворников работать, пишите руководству управляющей компании, — говорит Безруков.
Напомним, режим ЧС был введен в Челябинске две недели назад, когда ситуация с не вывозом твердых коммунальных отходов стала непереносимой. Возбуждены 22 административных дела и два уголовных по статье «Халатность». Фигуранты — бывшие сотрудники МУП «ГорЭкоЦентр» и чиновники администрации Челябинска.
Наш город стал антилидером в рейтинге Общероссийского народного фронта как самый грязный город-миллионник программы «Генеральная уборка».
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Если у вас во дворе не вычистили площадку или мусоровоз приезжает не по графику, звоните на «горячие линии» в прокуратуру:
прокуратура Челябинска — 779-50-18,
Калининского р-на — 772-29-12,
Курчатовского р-на — 741-12-76,
Ленинского р-на — 253-14-39,
Металлургического р-на — 735-44-52,
Советского р-на — 779-50-26,
Тракторозаводского р-на — 774-85-72,
Центрального р-на — 263-97-75.
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