После снятия режима ЧС в Челябинске стали пропадать мусорные баки

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-08T12:32:46+03:00

Когда это уже кончится? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» узнала, когда город станут чистить по жесткому графику и куда жаловаться, если не вывозят мусор из двора

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Еще неделя, и все будет в порядке. Так говорит единый координатор вывоза твердых коммунальных отходов в Челябинске — ООО «Центр коммунального сервиса».

Остались невычищенные контейнерные площадки примерно в трех сотнях дворах многоэтажных домов и не освобожден от скопившихся отходов частный сектор.

100 МУСОРОВОЗОВ

В понедельник, 8 октября, глава города Евгений Тефтелев распорядился снять режим ЧС.

Сейчас миллионный город живет в режиме повышенной готовности. На маршрутах Челябинска работает 100 мусоровозов, 20 погрузчиков и самосвалов.

Еще проблема — бывшие перевозчики мусора вывозят с контейнерных площадок около 2,5 тыс баков. И мусор просто некуда сваливать!

— Вместо них устанавливают 3 тысячи новых, более вместительных контейнеров, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

ЗАСТАВЛЯЙТЕ ДВОРНИКОВ РАБОТАТЬ!

В соцсетях полно фото: новые баки, а вокруг пространство завалено мусором.

— Территорию контейнерных площадок должны вычищать управляющие компании. Есть у некоторых даже отдельная сумма на эту уборку, и она выставлена в квитанциях. Например, я плачу своей управляющей компании 56 копеек с квадратного метра площади квартиры. Но многие челябинцы не знают этой тонкости и не требуют с УК выполнения обязанностей. Заставляйте дворников работать, пишите руководству управляющей компании, — говорит Безруков.

Напомним, режим ЧС был введен в Челябинске две недели назад, когда ситуация с не вывозом твердых коммунальных отходов стала непереносимой. Возбуждены 22 административных дела и два уголовных по статье «Халатность». Фигуранты — бывшие сотрудники МУП «ГорЭкоЦентр» и чиновники администрации Челябинска.

Наш город стал антилидером в рейтинге Общероссийского народного фронта как самый грязный город-миллионник программы «Генеральная уборка».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если у вас во дворе не вычистили площадку или мусоровоз приезжает не по графику, звоните на «горячие линии» в прокуратуру:

прокуратура Челябинска — 779-50-18,

Калининского р-на — 772-29-12,

Курчатовского р-на — 741-12-76,

Ленинского р-на — 253-14-39,

Металлургического р-на — 735-44-52,

Советского р-на — 779-50-26,

Тракторозаводского р-на — 774-85-72,

Центрального р-на — 263-97-75.

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