Победный дебют Тертышного: «Трактор» выиграл в Челябинске у «Сибири»

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-16T21:42:46+03:00

Поединок с сибиряками многие склонны были сравнивать с матчем открытия сезона. Дело в том, что «Трактор» вышел на лед под руководством нового, пусть и исполняющего обязанности, главного тренера Алексея Тертышного. Воспитанник челябинского хоккея пришел на смену Герману Титову. Тот ушел из клуба «по семейным обстоятельствам». Но болельщики и эксперты склонны к другой формулировке: «не справился с обязанностями». Шесть поражений в десяти матчах и место за восьмеркой сильнейших в Восточной конференции КХЛ.

Ворота «Трактора» защищал Василий Демченко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Словом, болельщики ждали перемен от первых шагов работы Алексея Викторовича, который до этого тренировал фарм-клуб «Трактора» «Челмет», и имеет небольшой опыт работы в китайском клубе КХЛ «Куньлунь».

КЛУБ-БАНКРОТ?

Встреча с «Сибирью» была интересна еще и тем, что оба клуба находятся внизу турнирной таблицы: «Трактор» - на 10 месте, новосибирцы – на последнем 13 (у них на счету всего три победы в 18 играх).

В первом периоде у хозяев было значительное преимущество в атакеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие матчи называют принципиальными. Тем более, «Сибири» сейчас нужно доказывать свою состоятельность: клуб находится в предбанкротном состоянии. Главный спонсор в лице частного инвестора отошел от дел, а финансирование за счет госбюджета (казны администрации Новосибирской области) признано судом незаконным. Говорят, клуб за долги заложил свой автобус, пять машин и заливочную машину.

Счет по броскам в створ ворот 17-5 в пользу хозяев в первом периодеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СТАВИМ ТОЧКУ В СЕРИИ БУЛЛИТОВ

«Сибирь» приехала в столицу Южного Урала с хорошим настроением. Накануне в Магнитогорске они переиграли местный «Металлург» - 2:0. На матче в Челябинске ледовая арена «Трактор» была заполнена примерно на 70%.

Первый период в Челябинске, судя по всему, команды разминались. Этот разогрев пошел на пользу «Трактору». Счет по броскам в створ ворот 17-5 в пользу хозяев. Однако это бросковое преимущество не отразилось в заброшенных шайбах.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на домашнем льду обыграл «Сибирь»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй период тоже едва не оказался «сухим». Но на последней минуте после броска Лапенкова удачно подставил клюшку шведский легионер «Трактора» Александр Бергстрем. Счет открыт – 1:0.

Что любопытно: во втором периоде «Сибирь» попала в створ ворот хозяев почти в два раза больше (10-6), но на перерыв «Трактор» ушел, ведя в счете.

18-летний форвард «Трактора» Виталий КравцовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разумеется, «Сибирь» бросилась отыгрываться, и в середине третьего периода им удалось сравнять счет.

Основное время матча завершилась вничью. Овертайм в формате три на три игрока – это более открытый, а значит, более зрелищный хоккей. А тут еще удаление у «Трактора». Голкипер челябинцев Василий Демченко несколько раз спасал команду.

Александр Шаров не смог реализовать отличный моментФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Овертайм завершился вничью, и впервые в этом сезоне команды решали исход матча в серии буллитов. Здесь лучшими оказались челябинцы. Победный бросок исполнил Игорь Полыгалов! 2:1, и два очка в актив челябинцев.

«Трактор» с 15 очками закрепился на 10 месте в турнирной таблице Востока чемпионата КХЛ.

Победный буллит на счету Игоря Полыгалова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Ближайшие игры «Трактора» в Челябинске

18 октября - «Трактор» - «Барыс».

20 октября - «Трактор» - «Авангард».