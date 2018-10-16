Победный дебют Тертышного: «Трактор» выиграл в Челябинске у «Сибири»
Поединок с сибиряками многие склонны были сравнивать с матчем открытия сезона. Дело в том, что «Трактор» вышел на лед под руководством нового, пусть и исполняющего обязанности, главного тренера Алексея Тертышного. Воспитанник челябинского хоккея пришел на смену Герману Титову. Тот ушел из клуба «по семейным обстоятельствам». Но болельщики и эксперты склонны к другой формулировке: «не справился с обязанностями». Шесть поражений в десяти матчах и место за восьмеркой сильнейших в Восточной конференции КХЛ.
Ворота «Трактора» защищал Василий Демченко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Словом, болельщики ждали перемен от первых шагов работы Алексея Викторовича, который до этого тренировал фарм-клуб «Трактора» «Челмет», и имеет небольшой опыт работы в китайском клубе КХЛ «Куньлунь».
КЛУБ-БАНКРОТ?
Встреча с «Сибирью» была интересна еще и тем, что оба клуба находятся внизу турнирной таблицы: «Трактор» - на 10 месте, новосибирцы – на последнем 13 (у них на счету всего три победы в 18 играх).
В первом периоде у хозяев было значительное преимущество в атакеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Такие матчи называют принципиальными. Тем более, «Сибири» сейчас нужно доказывать свою состоятельность: клуб находится в предбанкротном состоянии. Главный спонсор в лице частного инвестора отошел от дел, а финансирование за счет госбюджета (казны администрации Новосибирской области) признано судом незаконным. Говорят, клуб за долги заложил свой автобус, пять машин и заливочную машину.
Счет по броскам в створ ворот 17-5 в пользу хозяев в первом периодеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
СТАВИМ ТОЧКУ В СЕРИИ БУЛЛИТОВ
«Сибирь» приехала в столицу Южного Урала с хорошим настроением. Накануне в Магнитогорске они переиграли местный «Металлург» - 2:0. На матче в Челябинске ледовая арена «Трактор» была заполнена примерно на 70%.
Первый период в Челябинске, судя по всему, команды разминались. Этот разогрев пошел на пользу «Трактору». Счет по броскам в створ ворот 17-5 в пользу хозяев. Однако это бросковое преимущество не отразилось в заброшенных шайбах.
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на домашнем льду обыграл «Сибирь»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Второй период тоже едва не оказался «сухим». Но на последней минуте после броска Лапенкова удачно подставил клюшку шведский легионер «Трактора» Александр Бергстрем. Счет открыт – 1:0.
Что любопытно: во втором периоде «Сибирь» попала в створ ворот хозяев почти в два раза больше (10-6), но на перерыв «Трактор» ушел, ведя в счете.
18-летний форвард «Трактора» Виталий КравцовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Разумеется, «Сибирь» бросилась отыгрываться, и в середине третьего периода им удалось сравнять счет.
Основное время матча завершилась вничью. Овертайм в формате три на три игрока – это более открытый, а значит, более зрелищный хоккей. А тут еще удаление у «Трактора». Голкипер челябинцев Василий Демченко несколько раз спасал команду.
Александр Шаров не смог реализовать отличный моментФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Овертайм завершился вничью, и впервые в этом сезоне команды решали исход матча в серии буллитов. Здесь лучшими оказались челябинцы. Победный бросок исполнил Игорь Полыгалов! 2:1, и два очка в актив челябинцев.
«Трактор» с 15 очками закрепился на 10 месте в турнирной таблице Востока чемпионата КХЛ.
Победный буллит на счету Игоря Полыгалова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
КСТАТИ
Ближайшие игры «Трактора» в Челябинске
18 октября - «Трактор» - «Барыс».
20 октября - «Трактор» - «Авангард».
В первом матче под руководством Тертышного «Трактор» добился победыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ