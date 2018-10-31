Онкосреда. Рак желудка: ранняя диагностика — в руках самого пациента

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-31T09:31:48+03:00

«Заглянуть» в желудок и узнать, что с ним не так просто, поэтому лучше почаще прислушиваться к себе

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По заболеваемости рак желудка (РЖ) не рвется в лидеры, и коэффициент его летальности не растет и не падает. Во всем мире занимает пятое место среди всех злокачественных новообразований и третье — в структуре смертности. Это значит, что заболевание удается контролировать, но с трудом. Почему — разобраться помогут:

• Алла Сергеевна Доможирова, заместитель главного врача ЧОКЦОиЯМ по ОМР

• Евгений Олегович Манцырев, заведующий отделением онкологическим абдоминальным ЧОКЦОиЯМ

Статистика:

Рак желудка в Челябинской области занимает только пятое место — чуть больше 6% от общей заболеваемости. Мужчины болеют в 1,3 раза чаще, чем женщины. Пик заболеваемости приходится на 64-68 лет. Не самая злая эта локализация и по смертности. Однако по сравнению с другими рак желудка протекает агрессивнее и хуже поддается лечению, чем какие-либо другие локализации.

Прогноз:

Поскольку эта локализация не визуальная, то заболевание выявляется часто в распространенных и запущенных стадиях — более половины всех новых случаев, что снижает шанс на благополучный исход заболевания. При этом на ранних стадиях есть шанс обойтись эндосокпическим хирургическим вмешательством и победить недуг полностью.

В «обычном» после операционном периоде качество жизни пациента сначала ухудшается — толком кушать, как было до операции, он не может. Приходится переходить на специальные смеси, которые объективно заменить обычную пищу не могут, но зато дают возможность организму получать все необходимые для жизни вещества, пока пищеварительная функция не восстановится. Затем организм привыкает обходиться без желудка, однако на это требуется время и терпение.

Если относиться внимательно даже к «банальному» гастриту, то до рака желудка можно и не доводить, уверен Евгений Манцырев

Факторы риска:

• Образ питания и жизни в целом:

1. избыточное потребление поваренной соли

2. копченое/соленое/вяленное мясо и мясные деликатесы

3. пищевые нитраты и нитратосодержащие компоненты

• Табакокурение, ожирение

• Инфекционный фактор: при снижении иммунитета и заселении желудка бактериями Helicobacter pylori (H.pylori), а также вируса Epstein-Barr

• Язвенная болезнь желудка, как и любое другое хроническое воспалительное заболевание — всегда риск возникновения злокачественного новообразования. При грамотном наблюдении у гастроэнтеролога, при регулярном приеме назначенных препаратов он нивелируется на один уровень со всей популяцией.

• Наследственный (подтвержденная мутация CDH1). Сам по себе рак желудка не наследуется, но если в семье прямые кровные родственники страдали от этого заболевания, особенно в молодом возрасте до 40 лет, то это повод быть бдительным и настороженным, проходить ФГДС самостоятельно раз в год.

Профилактика:

Снизить риск развития РЖ может правильное питание. Чем меньше в ежедневном рационе консервированных продуктов, жаренного мяса и чем больше овощей, особенно зеленых (кабачки, огурцы, тыква, зелень), фруктов, богатых витамином С, клетчаткой, молока и молочных изделий, тем меньше шансов «надорвать» желудок и заболеть.

Чем больше в рационе питания овощей, особенно зеленых, тем меньше риск «надорвать» желудок

Ранняя диагностика:

Золотой стандарт исследования — фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), которая не входит в стандарт диспансеризации. Поэтому ранняя диагностика целиком и полностью ложится на плечи самого пациента. Придется брать ответственность за свое здоровье на себя, поскольку само исследование — не комфортное, не всегда доступное, поэтому как метод скрининга не подходит, а другого — нет. Пациент из числа абсолютно здоровых добровольно на «глотание трубки» не придет. Участковые терапевты должны формировать диспансерную группу пациентов с фоновыми заболеваниями и приглашать их на осмотр, но по многим причинам это не происходит. Если пациент будет настаивать, то отказать ему в направлении на обследование невозможно.

• При отягощенном анамнезе (хронические заболевания ЖКТ, рак у кровных родственников) даже без каких-то проявлений и симптомов — после 45-50 проходить ФГДС лет раз в год, здоровым — раз в 5 лет.

«Глотание трубки», или ФГДС — процедура не приятная, но эффективная как для диагностики, так и для лечения

• Общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови — сами по себе не выявляют рак, но косвенно позволяют заподозрить симптомы рака (ту же анемию в латентном (скрытом) течении).

Специфических маркеров опухоли желудка тоже нет. Рентгенологический метод исследования не исключает эндоскопический (ФГДС), а дополняет его в зависимости от типа опухоли. На диспансерном наблюдении пациенты должны проходить узи и рентген. (при выявленном раке желудка стандартом обследования будет КТ брюшной полости).

Принято «хвалить» Японию за то, что ФГС в этой стране обязательна. Однако структура онкозаболеваемости в Японии — другая, чем в России. Тройка лидеров — это заболевания желудочно-кишечного тракта: рак желудка, рак печени, рак кишечника. Поэтому принудительное введение ФГС в качестве скрининга для населения Японии было оправдано массовостью заболевания.

Симптомы:

Рак желудка на ранних стадиях никак себя не будет проявлять. Когда опухоль разрастается до 2-3 см, то может появится чувство дискомфорта. Если опухоль расположилась близко к месту соединения желудка и пищевода, то может появится чувство поперхивания, когда пациенты вынуждены запивать пищу водой во время еды. Это характерно и для рака пищевода. Если человек имеет хроническую патологию — атрофический гастрит, язву желудка или двенадцатиперстной кишки, которые считаются предраковым заболеванием, то дифференцировать одни симптомы от других им сложно. Повод для дообследования:

• Затруднения при проглатывании и прохождения пищи

• Беспричинная потеря веса — в течение месяца от 3 и более килограмм при сохранившемся нормальном режиме питания

• Беспричинная анемия, которая не поддается коррекции и лечению длительное время, у которой после прохождения исследований не находится объективная причина: кожные покровы, десны при чистке зубов стали заметно бледнее, чем обычно

• Черный стул, так называемый симптом милены, когда опухоль начинает кровоточить, и проходя по кишечнику кровь становится черной и выделения появляются вместе с калом.

• Слабость — необоснованная, как правило с самого утра, которая накатывает ни с того ни сего, заставляет присесть, возникает чувство, что на обычные дела нет сил.

Любое изменение состояние — повод обратиться к гастроэнтерологу, пройти исследование, а затем — лечение.

Современные технологии обработки делают проведение фиброгастроскопии абсолютно безопасной для пациента

Лечение:

Первым этапом лечения в 90% случаев будет операция. Когда опухоль выявляется на самой ранней стадии (практически случайно, или при регулярном эндоскопическом наблюдении), то есть шанс обойтись «малой кровью», а то и бескровно. Этим в онкоцентре занимается специально созданное эндоскопическое отделение, которое выполняет весь спектр как диагностических, малотравматичных, так и паллиативных манипуляций. Удалить опухоль можно эндоскопически, не прибегая к большой полостной операции — выполнить мукозальную (в пределах слизистой оболочки) или субмукозальную (в пределах подслизистой) резекцию опухоли в пределах здоровых тканей.

Такая операция позволяет вылечить человека полностью — экономно, без особых потерь. После операции проводится гистологическое исследование самой опухоли и лимфатических узлов, и в зависимости от этого назначается курс химиотерапии в адьювантном режиме, чтобы избежать развития рецидива заболевания.

К сожалению, «классическое» оперативное лечение травматичное — обширные хирургические вмешательства, зачастую орган уносящие. Если опухоль проросла в стенку желудка, то в зависимости от гистологического типа опухоли, распространенности процесса и локализации опухоли выполняется как резекция желудка, когда удаляется 2/3 органа, так и проведение гастроктомии (полное удаление органа).

При II -III стадии будет использоваться сочетание методов. Лучевая терапия применяется как подготовительная, чтобы стабилизировать опухоль, или в паллиативном лечении. Наблюдение обязательно. Риск возникновение повторной опухоли сохраняется: если сбой произошел один раз, то это может повторится и второй, и третий раз, поэтому даже выздоровевшие пациенты наблюдаются у онколога постоянно.

Можно ли прожить без желудка?

Организм обладает большими компенсаторными возможностями, поэтому удаление желудка — не фатально. Есть определенные ограничения — соблюдение специальной диеты, ограничения в еде, но человек может жить полноценно. Конечно, срок реабилитации после гастроктомии будет значительно больше, чем после эндоскопической операции. Нужно время, чтобы привыкнуть, перестроиться и жить без желудка. При этом жизнь будет спасена!

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