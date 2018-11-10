Липовые рекорды: Челябинскую область облюбовали создатели многочисленных «Книг рекордов России»

В июне Троицк с размахом отметил очередной юбилей. Городок, когда-то ставший для нашей страны воротами в Среднюю Азию, отметил 275-летие. Дабы доказать всем, что провинция не уступает столицам, ко дню рождения города троичане решили установить пару рекордов. Пока российского уровня.

В местном бассейне устроили марафон на воде. Люди разных профессий и возрастов плыли без остановок, сменяя друг друга четверо суток и еще восемь часов. А потом жители Троицка окружили большим хороводом исторический центр городка. Почти 4,5 тысячи человек обнимали его в течение получаса. Обе акции попали в «Книгу рекордов России».

А на днях в администрацию города пришло письмо: ваши рекорды — фейк!

Станислав Коненко вручает сертификат рекордсмена главе Троицка. Фото: администрация Троицка.

Отправитель письма — агентство «Пари» — тоже издает «Книгу рекордов России». Как оказалось, их вообще несколько. Какая же настоящая?

— В России несколько организаций выдают свидетельства на депонирование (сохранение — прим.ред.) авторской идеи. При этом единой базы объектов авторского права не существует, поэтому разные книги могли получить такой документ в разных организациях. А настоящая из них та, которая использовала бренд первой, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» директор Центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Людмила Солодкина.

ПРАВДА НА СТОРОНЕ ПЕРВЫХ

— Наша редакция создана в 1989 году. В мае следующего года, как и торговой марке «Книга рекордов России», нам исполняется 30 лет. И именно мы 11 лет назад упоминались на страницах «Форбс» как «Книга рекордов России», — рассказала «Комсомолке» представитель «Пари» и главный редактор Книги Алексей Свистунов. — А сейчас в авторском праве сплошной беспредел. Чуть ли не каждый город заявляет о том, что имеет свое представительство «Книги рекордов России» и даже — Гиннесса. Понятно, что эти люди надеются собрать деньги под известный бренд, в который за 30 лет мы вложили колоссальные средства.

В самом Троицке на документы работавшей у них редакции не смотрели. Ориентировались на известные лица. Просто открыли всезнающий интернет и сравнили несколько сайтов с брендом «Книга рекордов России».

— На одном из них нашли фото с губернатором Московской области и с другими российскими звездами. Редактором этой книги является Станислав Коненко. Как эксперт «Книги рекордов России» он не раз выступал в передаче «Я могу» у Якубовича аж на «Первом канале». А это — лучшая рекомендация, — рассказал «Комсомолке» Василий Хасанов, директор троицкого бассейна, где проходил рекордный заплыв.

— Коненко лично приезжал в Троицк, измерял наш хоровод. В легитимности этого человека мы не сомневались, — поддерживает коллегу директор местного дворца культуры Марина Рукавишникова.

ИСТОРИЯ САМОЗВАНЦА

Но в агентстве «Пари» про Станислава Коненко говорят резко:

— Когда-то Станислав и его папа сами заявляли рекорды в нашу книгу. В редакции и теперь хранятся их многочисленные письма. При этом отец и сын отказывались проходить какие-то процедуры, подтверждающие достижения, просили верить им на слово, — рассказывает Алексей Свистунов. — А сейчас они гастролируют по стране и регистрируют липовые рекорды.

Еще в 2010 году настоящая «Книга рекордов России» зафиксировала самый длинный хоровод нашей страны: тогда за руки взялись 6293 жителя Астрахани — гораздо больше, чем в Троицке. А рекордный заплыв в бассейне превышал троицкий аж в пять раз.

По словам Свистунова, из-за Коненко настоящая Книга собиралась судиться с «Первым каналом». Но, по закону, могла рассчитывать только на скромный штраф.

— В оправдание нам на «Первом канале» сказали: вы же не согласитесь участвовать в шоу, где много ненастоящего? — говорит Алексей Свистунов. — Нашей редакции много раз предлагали контракты с ТВ. Но нас всегда останавливал один пункт: 80-90% контента может быть фейком.

В СПИСКЕ ОБМАНУТЫХ — ЗЛАТОУСТ И ЧЕЛЯБИНСК

Кто-то скажет: и ладно! Главное не результат, а участие, праздник.

— Благодаря марафону мы завлекли в бассейн много людей, — радуется Василий Хасанов.

— Акция с хороводом была хорошей. Горожане безумно довольны. А остальное все — бизнес, — считает Марина Рукавишникова.

В администрации Троицка утверждают, что бюджетные деньги на рекорды не тратили. Расходы легли на спонсоров.

Кстати, бренду Коненко доверились не только в Троицке. В его версии «Книги» зарегистрирован рекорд пятилетней челябинки Вики Кислицыной, которая за минуту 17 раз присела «пистолетиком». А также самая большая новогодняя елка из 86-ти светящихся автомобилей у ледовой арены «Трактор». И самый большой кортик из Златоуста… Или уже не самый?

НА ЗАМЕТКУ

Пара слов о деньгах

Алексей Свистунов:

- Настоящая «Книга рекордов России» не берет денег с физических лиц. Любой житель страны может зафиксировать свой рекорд бесплатно. Заявка от организации стоит 300 долларов. Эти деньги идут на зарплату редакции, которая ведет реестр рекордов и проверяет, было ли что-то подобное раньше. Редакции-самозванцы обычно готовы зарегистрировать любой рекорд (даже если есть более выдающиеся результаты) и согласны работать за меньшие деньги.

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