Владимир Елистратов стал врио мэра Челябинска: кто он такой

После отставки главы Челябинска Евгения Тефтелева его кабинет займет Владимир Елистратов. Пока с приставкой врио. «Комсомолка» собрала все, что известно о новом мэре.

ИНЖЕНЕР И МИЛИЦИОНЕР

Владимиру Елистратову 58 лет. В 23 года он выучился на инженера-механика колесных и гусеничных машин в ЧПИ (ныне ЮУрГУ). Это не единственная «вышка». Второй диплом Елистратов защищал в РАНХиГС — популярная среди чиновников академия для получения «нужного» образования. Несколько лет назад сверху спустили разнарядку, чтобы чиновники были ни кем попало, а имели профильные образования.

После первого вуза новый врио мэра Челябинска сразу стал начальником цеха сборки тракторных прицепов. Далее немного возглавлял совхоз, был камещиком и вновь начцеха на моторном заводе.

С 1988 года Владимир Елистратов четыре года прослужил в челябинской милиции. Кем и в какой должности — история умалчивает.

Владимир Елистратов долго отвечал за промышленность города и региона. Фото: администрация Челябинска

УЖЕ ЗАНИМАЛ КРЕСЛО ТЕФТЕЛЕВА

Повесив форменный китель в шкаф, Елистратов был бухгалтером двух частных фирм. В 1997 году пришел на работу в администрацию Челябинска. Вплоть до 2010 года он отвечал за промышленность: сначала в городе, а затем и во всем регионе. Интересно, что во времена Петра Сумина Елистратов сменил Евгения Тефтелева на посту министра промышленности. После этого экс-мэра Челябинска отправили рулить Магнитогорском.

В 2013 году Елистратов полгода работает заместителем директора ЧТЗ. А уже в 2015-м возвращается в администрацию Челябинска. На сей раз в роли вице-мэра при Евгении Тефтелеве. Отвечал за правовые и имущественные вопросы.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ ВЛАДИМИР ЕЛИСТРАТОВ

В 2016 году по декларации Елистратов заработал 4 млн. 980 тыс. руб. В собственности квартира 69,5 квадратных метров, автомобиль Land Rover Freelander 2 и старенькая Mitsubishi Carisma.

В 2017 — 2 млн 519 тыс. руб. Та же квартира и машина, за исключением Mitsubishi, которую семья, очевидно, продала.

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