Кошки ищут дом: четыре обитателя котокафе в Челябинске, которые ждут новых хозяев

В Челябинске началась зима, и эти мурлыки готовы согреть вас и подарить умиротворяющее мурчание. «Комсомолка» продолжает рассказывать о новых и уже знакомых постояльцах котокафе «Котофей», которые готовы переехать к новому хозяину.

Ксюша

Молодая кошечка, была найдена летом в садах. Очень ласковая и добрая, ориентирована на человека. Любит детей и других котиков! Как только видит человека, приходит к нему на ручки и просит обниматься! Бывает, запрыгивает на плечи к гостю и довольно мурлыкает. Ее ничего не смущает, для нее такая позиция весьма удобна!

Фунтик

Игривый котенок-подросток с активным, задорным характером. Это уже третий «Фунтик» в котокафе. Главное отличие «фунтиков» от других котиков — это любовь молочной пенки в кофе. Если гости оставили где-то стаканчик с недопитой пенкой, Фунтик обязательно прибежит и допьет! Всем остальным котикам абсолютно все равно на недопитый кофе, только фунтики не могут устоять! Первый и второй «фунтики» уже пристроены в семьи, теперь Фунтик Третий ищет дом и семью!

Кьяра

Самая младшая из кошечек, ей примерно 8 месяцев. Активная, игривая, ее выражением мордочки всегда робкое. Приехала в котокафе вместе со своим другом Симбой, но Симбу быстро забрали, а Кьяра все еще ищет своего человека и дом!

Люсьена

Кошечка персикового окраса, пушистое солнышко. Игривая, добрая, достаточно крупная для кошечки. У нее забавная мордочка и любопытный взгляд. Живет в котокафе уже несколько месяцев и ждет своих родителей!

ВАЖНО

Все котики стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Полностью готовы к переезду в новые семьи. Познакомиться с ними можно в котокафе «КОТОФЕЙ» по адресу ул. Евтеева, 4 каждый день с 11 до 21.

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