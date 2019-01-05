Газовые баллоны не были причиной взрыва маршрутки в Магнитогорске

На следующий день после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске на улице города взорвалась пассажирская «Газель». Было это вечером 1 января. Прохожие сняли на видео маршрутку, которая была похожа на огромный факел. Внутри пожарные нашли три тела. Они обгорели так, что невозможно определить личности погибших.

Тут же поползли слухи, что в машине ехали террористы и их уничтожили спецслужбы. Официальная же версия гласила: взрыв газового оборудования. Но могли ли газовые баллоны рвануть так, что пламя превратило за секунды? Об этом мы спросили владельца компаний по перевозке пассажиров.

— Возгорание баллонов может быть либо из-за их неисправности (микротрещины, утечки), либо из-за перегрева, — говорит Николай (фамилию просил не называть). — Было как-то: баллоны с газом взрывались из-за долгого стояния авто под прямыми солнечными лучами. В случае в Магнитогорске мог взорваться бензобак, ведь баллоны там остались целы. Это видно на фото. Обычно бензин в таких машинах используют для запуска двигателя.

— Получается, мы все ездим на «гробах», в которых можем сгореть заживо?

— Конечно, никто не застрахован от несчастных случаев. Но нынешние системы безопасности автомобильного газового оборудования делает газ в машине не более опасным, чем кондиционер.

— А кто и как обязан проверять газовое оборудование в авто?

— Проверкой занимаются компании, которые имеют специальные сертификаты. Стоит проверка всего 250 рублей. Поэтому нет смысла ее не пройти. Эти же фирмы проводят экспертизу и дают документы для регистрации транспортного средства «на газу» для ГИБДД. Автовладелец должен проходить техосмотр два раза в год.

— Какой штраф грозит владельцу если он не пройдет проверку, или установит газовое оборудование в гараже по объявлению?

— 500 рублей. Конечно, это копейки, но ГИБДД имеет право аннулировать регистрацию такого автомобиля.

— Что будет владельцу авто, если газ взорвется?

— В каждом отдельном случае штрафы могут быть разные. Если взрыв вызовет повреждение других автомобилей — это одно. А если пострадают люди, то это уже уголовная статья. Водители это понимают.

— Часто ли водители покупают «бэушное» газовое оборудование?

— Сегодня дешевле и проще сделать все законно. Предложений на рынке очень много, цены не кусаются. Тем более каждый водитель заинтересован в своей безопасности, и не захочет ездить на «пороховой бочке».