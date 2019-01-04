Взорвавшиеся в магнитогорской маршрутке люди могли быть нелегальными мигрантами

Несмотря на всеобщее горе, в Магнитогорске не утихают разговоры вокруг еще одного ЧП. Оно случилось вечером 1 января. Недалеко от мэрии и главного ледового городка взорвалась «Газель», следовавшая по маршруту №31. В ней заживо сгорели три человека.

Очевидцы говорили, что слышали выстрелы и видели вооруженных людей в форме. В социальных сетях тут же поползли слухи, мол, в маршрутке ехали террористы и везли взрывчатку. Их обезвредили сотрудники спецслужб. Взволнованные горожане надеялись, что утром правоохранители все разъяснят. Но кроме дежурной формулировки от областного Главка полиции, которая сообщила о гибели трех человек из-за неисправности газового оборудования в маршрутке, больше ничего не последовало.

Однако, на следующий день в сети появляются фото обгоревшей «Газели». Ее везет эвакуатор. На снимках видно, что газовые баллоны под днищем кузова не повреждены.

«Комсомолка» решила выяснить, что же произошло вечером 1 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684894" frameborder="0"></iframe> Взрыв маршрутки в Магнитогорске.

ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН БЫЛ МИГРАНТОМ, УЕХАВШИМ НА РОДИНУ

В Следственном комитете, едва услышав вопрос о взорвавшейся маршрутке, бросили трубку. В полиции разводят руками.

Тогда корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» отправилась искать правду у водителей маршруток.

На конечной остановке возле АЗС «Шурави» стоит только одна «Газель» с маршрутным номером 31. Захожу в салон под видом пассажира. Завожу разговор с водителем. На вопрос про взрыв в маршрутке он говорит, что машина принадлежала некому Махмуту. Фамилию не знает.

— Узбек лет сорока. Все время разговаривал по телефону, работал частником в таксопарке «Стрелец» на маршруте 31. Но я его уже давно не видел. После ЧП всех, кто с ним работал на одном маршруте, вызывали на беседу в полицию, — рассказывает водитель.

— Махмут продал свою «Газель» и уехал с семьей на родину. В последнее время на ней ездил какой-то мордоворт из наших — из местных. Видел его пару раз на маршруте, — рассказывает водитель другой «Газели», которого я поймала на конечной стоянке маршрутных такси на улице Зеленый Лог.

Газовые баллоны, расположенные под днищем, уцелели. Фото: соцсети

Владелец таксопарка комментирует ситуацию с большой осторожностью.

— Я сам еще не знаю никаких подробностей — кто был за рулем, кто находился в салоне. В последний раз эта «Газель» выходила на маршрут 24 декабря. Водитель получил путевой листок. Больше мы эту машину не видели. Может, ее за эти дни продали или угнали, я не знаю, — говорит директор компании «Такси Стрелец» Павел Ильинский.

В САЛОНЕ МОГЛИ ПЕРЕВОЗИТЬ ГОРЮЧЕЕ И ФЕЙЕРВЕРКИ

Между тем, специалист по установке ГБО с уверенностью заявляет, что взрыва газового оборудования, установленного на автомобиле, не было.

— Если бы взорвался хотя бы один баллон, то машину пришлось бы собирать по частям. Судя по фото, возгорание произошло внутри салона. Возможно, там перевозили какие-то горючие материалы или фейерверки, — говорит мастер по установке ГБО Сергей Денисов.

В маршрутном такси помимо водителя погибли два пассажира. Кто эти люди? Обычные магнитогорцы, которые зашли в «Газель» на остановке? Тогда почему о них никто не говорит, как о жертвах несчастного случая? В социальных сетях за четыре дня об этих людях тоже никакой информации. Как правило, после таких происшествий на местных пабликах появляются сообщения от родственников или знакомых погибших.

— На мой взгляд, сгоревшие в маршрутке люди были нелегальными мигрантами. Скорее всего, их личности до сих пор не установлены, поэтому полицейские пока не могут дать точную информацию о погибших. Обстоятельства произошедшего обнародуют только после тщательного расследования, — предполагает бывший сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.

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