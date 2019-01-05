Ветеран спецслужб о взрыве дома в Магнитогорске: газ может рвануть сильнее бомбы

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажки на Карла Маркса. Предварительной версией называют взрыв бытового газа. Однако в интернете широко обсуждают вероятность теракта.

Главный аргумент сторонников этой теории: подъезд многоэтажки не мог рухнуть из-за банальной утечки газа. Два издания со ссылкой на свои анонимные источники также опубликовали эту версию взрыва. Очевидцы, которык в то утро были в подъезде, говорят, что запаха газа не чувствовали. Среди них и Евгений Юрченко, который вышел из дома за 15 минут до взрыва.

Корреспондент «КП — Челябинск» пообщалась с ветераном правоохранительных органов — взрывотехником с 20-летним стажем — и спросила его мнение о причинах трагедии.

ВЗРЫВОМ СДВИНУЛО ПЛИТУ И ДОМ СЛОЖИЛСЯ

— Представьте банку в которой смешали воздух и газ, а затем подожгли. Если кислорода мало, то будет небольшой взрыв. Но если увеличить процент воздуха, то рванет сильнее взрывчатки. Для этого достаточно небольшой искры или открытого огня. Думаю, в этом доме как раз накопилось соотношение горючего вещества и воздуха для мощного взрыва.

Специалист подчеркивает, что масштаб разрушений — следствие конструкции дома. В пятиэтажки бы такого не случилось, а вот в высотной панельке — возможно.

— Достаточно повредить несущую стену и все как карточный домик сложится. Два подъезда идут как блок, друг на друга опираются. Плиты большие по квадратуре. А окна маленькие. Вот во время взрыва не хватило пространства, чтобы волна вышла в окна. Скорее всего, поэтому сдвинуло какую-то плиту и из-за нее начало все складываться.

Наш собеседник утверждает, что был на месте происшествия с первого дня.

— Когда немного разгребли завалы, лично у меня стала немного складываться картина. Заметил, что панели и перекрытия — потолок, пол — просто лежат между стенами. Как в домино — вытащили одну деталь и все посыпалось.

— Взрыв был сверху или снизу?

— Сложно сказать, но явно не сверху, либо в середине, либо снизу.

— Почему жильцы не чувствовали запах газа?

— Вероятно, потому что он сразу весь вспыхнул. На самом деле, чтобы произошел такой взрыв необязательно, чтобы было много газа, должно быть именно нужное соотношение. Мое мнение — причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

На памяти взрывотехника это первое ЧП в Магнитогорске такого масштаба. За время его работы разные были взрывы, нередко взрывались водонагревательные котлы, которые тоже приводили к серьезным разрушениям. Но внутри одной квартиры, максимум несильно задевало соседние.

ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА. ЖИВЫХ НЕТ

Версию о том, что в Магнитогорске случился взрыв бытового газа, назвала вероятной кандидат технических наук Елена Анисимова. В университете она преподает дисциплину «Газоснабжение». Специалист обозначила важный момент. Где скапливался газ: в квартире или подъезде? Сила разрушения скорее говорит о втором варианте, но сильная утечка могла быть и в квартире.

Напомним, накануне новогодних праздников, в шесть утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

Поисковая операция на месте обрушения окончена. Из-под завалов достали 39 тел. В МЧС уверены, что больше жертв нет. Федеральные силы, которые прилетали на подмогу, сегодня командировали обратно. Впереди инженерно-техническая часть — разбор завалов. По предварительным данным, дом разделят на две части.

В этой мрачной трагедии нашлось место чудо. Из-под обломков вытащили младенца Ванюшу Фокина. Спустя 36 часов после обрушения его достал подполковник МЧС Петр Гриценко. Завернутый в одеяльце ребенок выжил. Его транспортировали в Москву, где помощь ему оказывают лучшие специалисты. Сегодня медики сообщили, что Ваня начал дышать сам.

Также несколько добрых поступков совершили простые люди. Заводчанин снимал трагедию с квадрокоптера и помог предотвратить обрушение. Мигрант, который жил в соседнем подъезде, спас восьмерых. Еще была девушка-героиня, которая лезла на завал и помогала спускать людей.

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