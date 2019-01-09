2019-01-09T13:34:55+03:00
Общество

Борис Дубровский: «Решение о судьбе дома в Магнитогорске будем принимать открыто»

Губернатор Челябинской области выступил со специальным заявлением о будущем пострадавшей от взрыва многоэтажки
Ольга АНТОНОВА
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Первой в 2019 году аппаратное совещание с замами губернатор начал с минуты молчания. Фото: http://gubernator74.ru/Первой в 2019 году аппаратное совещание с замами губернатор начал с минуты молчания. Фото: http://gubernator74.ru/
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В понедельник, 9 января, губернатор Борис Дубровский поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на трагедию в Магнитогорске. Там, напомним, ранним утром 31 декабря, от взрыва рухнул седьмой подъезд 10-этажного дома по проспекту Карла Маркса, 164. Главная версия - взрыв бытового газа. Под завалами оказались десятки человек. Спасательная операция завершилась 3 января. В списках погибших 39 человек, в том числе шесть детей. Магнитогорск простился с погибшими.

— Все эти дни внимание было приковано к Магнитогорску и к людям, пострадавшим в результате случившейся трагедии. Отмечу высокий профессионализм и мужество спасателей, врачей, работников инженерных и транспортных служб, правоохранительных органов и социальной защиты населения, психологов, других специалистов. Реально занималась вся страна, Правительство РФ было сосредоточено на том, чтобы максимально эффективно и быстро реализовать все решения. Работа велась под контролем Президента России Владимира Путина, который в первые часы после трагедии приехал в Магнитогорск, давал прямые команды. И последствия этих команд и внимания мы все, кто был вовлечен в эту работу, чувствовали и чувствуем по настоящее время.

Сейчас важно закончить всю работу по по оказанию помощи пострадавшим: материальной, медицинской, социальной, психологической. Приоритет — обеспечение жильем семей, переселяемых из пострадавшего дома. Все вопросы уже решаются.

В один миг подъезд многоэтажного дома в Магнитогорске превратился в руины. Фото: http://gubernator74.ru/

В один миг подъезд многоэтажного дома в Магнитогорске превратился в руины. Фото: http://gubernator74.ru/

ПЛЯСКА НА КОСТЯХ

Дубровский резко отозвался о тех, кто пытается устраивать спекуляции и истерики на тяжелой для всего Южного Урала драме.

— Другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно. Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы, проведенной специалистами МЧС России с использованием комплекса «Струна».

— Рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника, что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно.

МНЕНИЕ ЖИЛЬЦОВ О РАССЕЛЕНИИ УЧТУТ

— Дальнейшая наша тактика: будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем — детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов. Жители обратились к нам с просьбой об участии в техническом аудите, мы пошли им навстречу, предложили сформировать общественные группы. Действуем максимально открыто, — продолжил губернатор.

— Заявления о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей — это все неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Решения будут приниматься публично, они будут технически выверены, эмоции людей, которые живут в доме, будут учтены. Считаю важным это отметить.

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