2019-01-05T13:15:34+03:00
Происшествия

«Начал дышать сам»: Состояние 11-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось

Медики оценивают его как стабильное
Валентина ВАГАНОВА
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Спасение Ванечки стало настоящим чудом! Фото: кадр с видео.Спасение Ванечки стало настоящим чудом! Фото: кадр с видео.
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За состоянием одиннадцатимесячного Вани Фокина, чудом выжившего при обрушении подъезда в Магнитогорске, следит вся страна. Сегодня, 5 января, медики поделились хорошими новостями — малыш стал дышать сам!

— Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация (извлекли «дыхательную» трубку из трахеи — прим. авт.), он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме, — рассказали в Минздраве Челябинской области.

Ваня находится под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи делают все, чтобы он как можно скорее поправился.

За здоровье крохи молятся жители Магнитогорска и всей страны. В социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи в поддержку малыша и его родителей. Мальчику пишут слова поддержки, посвящают рисунки и стихи. Увидев их, Ванина мама улыбнулась. Неравнодушие людей позволяет ей сохранять мужество и надежду.

Спасение Ванечки стало самым настоящим чудом. Его вытащили из-под обломков на вторые сутки после обрушения, когда надежды, что кого-то достанут живым, уже не было. Во время минуты тишины спасатели услышали плач из-под плит и тут же бросились вызволять малыша.

Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

Кроха больше суток пролежал на морозе в кроватке. По словам спасателя Петра Гриценко, мальчик выжил благодаря тому, что лежал на матраце и был укутан в теплое детское одеяло. Голова ребенка была зажата дверцами шкафа, через которые проходил воздух.

Ваню сразу же увезли спецбортом в московскую клинику. Где он и находится до сих пор.

Напомним, накануне новогодних праздников, в 6 утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Погибло 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Идет следствие. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

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