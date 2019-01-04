Новая версия взрыва дома в Магнитогорске: газ был не в квартире

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилой многоэтажки. Официально причина взрыва не озвучена. СК лишь сообщил, что на месте работают 100 кримниластов и следов взрывчатых веществ на обломках не обнаружено.

Предварительная версия, взрыв бытового газа в квартире на втором или третьем этаже. Из-за нехватки официальных данных, в соцсетях активно обсуждают версию возможного теракта. Два издания со ссылкой на свои анонимные источники также опубликовали эту версию взрыва.

Один из аргументов сторонников экстремистского следа — не мог крепкий дом сложиться от взрыва простого газа. Мы поговорили с доцентом кафедры «Градостроительство, инженерные сети и системы» ЮУрГУ, кандидатом технических наук Еленой Анисимовой. В университете она преподает дисциплину «Газоснабжение». Версию о том, что в Магнитогорске случился взрыв бытового газа она назвала вполне вероятной.

— Когда строили этот дом, были иные требования к газоснабжению. Вероятно, там, как и в других подобных домах, газопровод проходил по подъезду первого этажа. Если здесь применялся такой вариант, то вполне возможно, что газ скопился. Все случилось ночью: за это время люди могли не почувствовать запах, а потом была какая-то искра — достаточно свет в подъезде включить, лифту поехать — и произойдет взрыв.

Специалист обозначила важный момент. Где скапливался газ: в квартире или подъезде? Сила разрушения скорее говорит о втором варианте, но сильная утечка могла быть и в квартире. Ведь для мощного взрыва мало только горючего вещества, нужен еще и достаточный объем кислорода.

— Концентрация должна быть очень большой — это неоспоримо. В квартире конфорка должна быть открыта несколько часов. Если бы здание было кирпичным, а не панельным, была бы больше вероятность устоять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

Предотвратить трагедию было можно, если б в доме использовали спецоборудование.

— Оно очень недорогое. Например, клапан безопасности, который срабатывает на утечку газа или пожар. Он ставится в каждую квартиру — к газовой трубе. Управляющая компания должна просвещать жильцов: «Существует такое оборудование, которое повышает безопасность использования газовых систем, давайте его установим, оно прослужит столько-то лет». А жильцы не знают об этом, соответственно не требуют, не спрашивают.

Поисковая операция на месте обрушения в Магнитогорске окончена. Из-под завалов достали 39 тел. В МЧС уверены, что больше жертв нет. Федеральные силы, которые прилетали на подмогу, сегодня командировали обратно. Впереди инженерно-техническая часть — разбор завалов. По предварительным данным, дом разделят на две части.

В этой мрачной трагедии нашлось место чудо. Из-под обломков вытащили младенца Ванюшу Фокина. Спустя 36 часов после обрушения его достал подполковник МЧС Петр Гриценко. Завернутый в одеяльце ребенок выжил. Его транспортировали в Москву, где помощь ему оказывают лучшие специалисты.

Также несколько добрых поступков совершили простые люди. Заводчанин снимал трагедию с квадрокоптера и помог предотвратить обрушение. Мигрант, который жил в соседнем подъезде, спас восьмерых. Еще была девушка-героиня, которая лезла на завал и помогала спускать людей.

Что привело к трагедии в Магнитогорске? 00:00 00:00

В Челябинске прошла памятная акция в память о жертвах. Сотни человек собрались в центре города и молча возложили цветы к памятнику «Орленку».

Тем временем люди вспоминают погибших от обрушения. Под завалами оказались целые семьи с маленькими детьми. Есть и чудесные истории спасения: мама с дочкой в последний момент выпрыгнули из квартиры и прямо за ними обрушился пол.

Сегодня в Магнитогорске начались похороны погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мог ли целый подъезд в Магнитогорске обрушиться из-за взрыва бытового газа

Восемь наивных вопросов о трагедии в Челябинской области. Главная и пока единственная версия обрушения — взрыв бытового газа по неосторожности. Однако многие эту версию ставят под сомнение. Пошел пятый день после взрыва. «Комсомолка» постаралась ответить на самые главные вопросы по трагедии. (читать)

Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске

Он обзванивал магнитогорцев и задавал циничные вопросы. Мир не без добрых людей, но и не без уродов. Когда разговор закончился, Вольнов долго смеялся над своим остроумием и назвал силовиков «животными». Делал он все это в прямом эфире и собирал пожертвования от своих фанатов. (слушать запись разговора с ФСБ)

Спасателю, который вытащил из-под завалов в Магнитогорске младенца, подарили чудом уцелевшую икону

Молодой герой Петр Гриценко участвовал в операциях по всему миру. Когда слышишь о таких людях, понимаешь: все в этом мире не случайно. Хотите называйте это божьим провидением или судьбой. (читать)