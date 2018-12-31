Незадолго до взрыва газа в Магнитогорске по подъезду ходили лже-газовщики

В шесть часов утра 31 декабря в Магнитогорске рухнул целый подъезд в жилой многоэтажке. Основной версией остается взрыв газа. Но где искать виноватых? Первое, что приходит на ум: кто-то не доглядел за своей газовой плиткой. Однако в соцсетях все активнее обсуждают другую версию: причиной взрыва могли стать мошенники.

Незадолго до трагедии по квартирам рухнувшего дома ходили так называемые лже-газовщики. Это представители частных фирм, которые не имеют договор с ЖЭКом, но, тем не менее, предлагают свои услуги в частном порядке. Люди не исключают, что взрыв мог случиться по их вине.

— Наверное, это следствие замены шлангов от мошенников, — предполагает магнитогорец Альберт Биктемиров.

— Просто нет слов, прямо уверен на сто процентов, что виноват «левый» шланг, установленный с нарушениями кривыми руками мошенников. Надо приравнивать такие действия к терроризму, — пишет Данис Ходжаев.

ПСЕВДОГАЗОВЩИКИ УЖЕ ВЗРЫВАЛИ КВАРТИРУ

Этой осенью похожий случай произошел в Челябинске. Мнимые газовщики уговорили жильцов одной из квартир поменять шланг, но во время работ забыли перекрыть газ. В итоге кухня взорвалась от первой же зажженной спички. Тогда выгорела квартира, но конструктивных разрушений на доме не было.

У мнительных горожан после взрыва началась паника. Они боятся включать свои газовые плиты.

— К нам с бабушкой приходил мужчина-газовщик и сказал, что трубы очень старые, их нужно менять. Поставил нам резиновый шланг… Наверное, обманул. Мы боимся включать плиту, — пишет в соцсетях Даша Лучкина.

— Даша, меняйте срочно этот шланг на нормальный. Вызовите настоящих газовщиков... Не дай бог, что случится, — поддерживает напуганную женщину Юлия Ронжина.

Диспетчер, куда напуганная старушка звонила сегодня утром, сообщила, что поменять шланг на новый специалисты смогут лишь в следующем году, а пока посоветовала не включать газ…

Между тем, по факту трагедии в Магнитогорске Следственный комитет возбудил уголовное дело. По состоянию на 12 часов 31 декабря известно о трех погибших и 12 пострадавших. Под завалами могут находиться около 70 человек.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ ОБМАНЩИКОВ

Чтобы не попасть в руки мошенников, нужно соблюдать простые правила: заключить индивидуальный договор на обслуживание газовой плиты с официальной организацией и не пускать в дом случайных визитеров.

— С декабря 2016 года все россияне несут ответственность за безопасность своей плиты. Каждый собственник должен заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования внутри квартиры, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в Госжилинспекции региона. — Если вы заключили такой договор, то точно знаете, из какой организации и когда придет мастер.

Если такого договора не будет, хозяина квадратных метров могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей.

— Частные организации не имеют права оставлять свои записи в абонентных книжках газовой службы, которая обслуживает ваш дом, — говорит начальник службы эксплуатации внутридомового газового оборудования компании «Газэнергосервис» Алексей Юровский. — А жильцы имеют полное право не открывать дверь «псевдогазовщикам». Никаких наказаний и штрафов за это не будет.

БДИ!

Как узнать честного газовщика

1. За несколько дней до прихода на доме вывешены объявления.

2. Сотрудник газовой службы имеет удостоверение и готов вам его предъявить.

3. О поведении работ знают в управляющей компании (звоните диспетчеру), а также:

— в аварийной диспетчерской службе АО «Челябинскгоргаз», тел. «04» или мобильный «104»;

— в аварийной диспетчерской службе ООО «Газэнергосервис», тел.: «124», 251-07-69 и 251-09-87;

— в диспетчерской службе УЖКХ в администрации города, тел. 263-21-21.

ГДЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ (лицензированные фирмы)

В Челябинске

1. «Газэнергосервис». Тел. 724-33-03, 724-33-02, 724-33-03 (круглосуточная диспетчерская).

2. «Челябинскгоргаз». Тел. 260-96-50, 260-93-35, 04 (круглосуточная диспетчерская).

3. «Веста-газ», тел. 796-28-97.

В Челябинской области

Филиалы компании «Газпром газораспределение Челябинск» (также работают по закрепленным за ними территориям):

• в поселке Локомотивный 8 (351-33) 5-60-38

• в Копейске: тел. 8 (351-39) 7-29-00

• в Коркино: 8 (351-52) 4-09-05

• филиал в Магнитогорске 8 (3519) 49-40-31

• филиал в Миассе: 8 (3513) 57-15-69

• филиал в Кыштыме: 8 (351-51) 4-48-30

• филиал в Усть-Катаве: 8 (351-67) 3-13-37, 3-12-71

• филиал в Южноуральске 8 (351-34) 9-07-01.

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