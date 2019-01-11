«Дважды в одну воронку»: В Челябинске внедорожник разнес киоск на перекрестке Доватора, где пять лет назад погибли мама с дочкой

На днях пьяный лихач на Volkswagen Touareg протаранил цветочный киоск на перекрестке Доватора и Шаумяна. Чудом никто не пострадал: киоск был закрыт, а на остановке пусто, потому что транспорт в это время уже не ходит. Сам водитель жив, здоров. За езду в нетрезвом виде ему грозит временное лишение прав.

Страшно представить, чем бы все закончилось, произойди авария днем. Поток машин, люди на остановке, покупатели в киоске…

В аварии никто не пострадал. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.

Пять лет назад, здесь же, гонщик на «Лексусе» насмерть сбил маму с трехлетним ребенком — мчался наперегонки со своим приятелем. Пешеходы погибли на месте, а иномарка пролетела дальше и протаранила киоск. Продавца спасло то, что за несколько минут до аварии она вышла на улицу покурить.

В интернете перекресток Доватора и Шаумяна уже прозвали «проклятым местом». Мол, оно, как магнит притягивает происшествия.

«НУЖНО ОБНЕСТИ СТОЛБАМИ ВСЮ ОСТАНОВКУ»

— Это, действительно, какое-то аномальное место. Если просмотреть статистику по авариям на Доватора, то именно на этом пересечении практически происходят все ДТП. Кстати, очень давно здесь было кладбище. Кто знает, может это как-то влияет, — прокомментировала инцидент в соцсетях челябинка Лариса.

— Совсем недавно, в последних числах декабря, возле этого киоска машина влетела в автобус и сгорела. «Тайота» отправила «Фольксваген» в маршрутку прямо на остановке. Аварии на этом перекрестке очень часты, наверное, место такое, — написала Оксана.

После трагедии в 2013 году остановку с одной стороны обнесли защитными столбами. В этот раз машина влетела с параллельной стороны, где ДК Колющенко. Жители предлагают всю остановку обнести столбами. А еще снести, наконец, этот злополучный киоск, пока там не пострадали люди.

Пять лет назад лихач на «Лексусе» протаранил этот же киоск. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте.

«НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ»

В эфире на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) мы спросили у замначальника городской ГИБДД Алексея Горшкова — какие меры были приняты, чтобы обезопасить участок и почему здесь снова произошло подобное ДТП.

— Если брать статистику, то очагом аварийности данный перекресток не является. Да, несколько лет назад он был очагом. Тогда здесь были приняты превентивные меры: установлены защитные столбы, которые выдержат даже удар грузовика. Они действительно защитят пешеходов, если, конечно, пешеходы будут стоять за ними, а не перед. Единственное, может достаться осколками пластика, стекла, это не исключено. Также на этом участке была изменена работа светофора.

Замначальника ГИБДД также объяснил, что после той страшной аварии, планировалось оградить столбами и другие опасные остановочные комплексы — всего 25 объектов. Но обезопасили из них только три.

— В прошлом году мы этот вопрос подняли, в этом году мне пообещали, что найдут деньги и доставят столбы. Мы предложили оградить еще несколько остановок, потому что город разрастается, остановок становится больше.

35-летняя Ольга и ее трехлетняя дочка Маша погибли из-за уличных гонщиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НУЖНО УСПОКАИВАТЬ ТРАФИК

Наш корреспондент попросил активистов движения «Гражданский патруль» посмотреть бедственный участок дороги и оценить его безопасность.

— На самом деле нет никаких «проклятых мест», просто в какой-то момент в Челябинске поняли, что значительный вклад в экологию города осуществляет автомобильный транспорт и решили минимизировать этот вклад весьма оригинальным образом — ускорить автомобили, чтобы они как можно меньшее время выделяли выхлопные газы — расширили дороги и сделали их максимально скоростными, при этом не подумав о пешеходах, — говорит активист движения «Гражданский патруль» в Челябинске Александр Агарков.

По его словам, столбы на этой остановке могут защитить только при одном условии — если автомобиль несется прямо в них. Правда, столбики поставили слишком далеко от проезжей части, из-за того, что тут проходит теплотрасса. Люди на остановке обычно высматривают общественный транспорт у самого бордюра. Получается, защита стоит, а толку с нее нет. Кроме того, вылететь на тротуар можно в том месте, где столбики не поставили.

— Выход из сложившейся ситуации может быть лишь один — снижение автомобилизации через успокоение трафика, улучшение пешеходной среды и повышение качества работы общественного транспорта, — говорит Александр. — Проблема улицы Доватора еще и в том, что она при проектировании не была рассчитана на восемь полос движения, поэтому фасады домов и тротуары расположены слишком близко к проезжей части. Тут нужно определяться: если старая застройка будет снесена — то новые дома строить дальше, если нет — то проезжую часть придется сужать.

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