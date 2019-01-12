Минздрав России: выжившему под завалами в Магнитогорске Ване Фокину удалось спасти ножку

Десятимесячного Ваню Фокина достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске на второй день спасательной операции, 1 января. Малыш полтора дня провел на морозе под крошивом из бетона, но выжил. И это было настоящим чудом. После Вани на свет доставали, увы, только мертвых.

МАЛЬЧИК СПАЛ РЯДОМ С ЭПИЦЕНТРОМ ВЗРЫВА

Квартира Фокиных оказалась едва ли не в эпицентре страшного взрыва. Семейство жило на четвертом этаже. А рвануло где-то на втором или третьем. Отца семейства ночью не было дома — ушел на работу. А мать со старшим, трехлетним братиком Вани спала рядом с кроваткой на большом диване.

— Вниз мы все полетели. Открываю глаза: вокруг темно и арматура торчит. Ванюшу, его кроватку не видно. Мы со старшим выбрались из-под завалов на улицу, а Ваня остался там, — вспоминает то утро Ольга.

Ваня более суток провел под трехэтажной горой строительного мусора. Фото: Артем Ибрагимов.

РОДИТЕЛИ НЕ СДАВАЛИСЬ

Материнское сердце твердило: сынишка жив. Но искать родных под завалами пострадавших, конечно же, не пускали. Отец Ванюши пошел на хитрость. Все еще веря, что сынишка жив, он вернулся на место трагедии через сутки в качестве волонтера и помог спасателям найти место, где лежал малыш.

Когда спасатели в очередной раз объявили «минуту тишины» и заглушили мощную технику, под аркой дома, внутри завалов послышался плач ребенка. Убрав несколько фрагментов крупного мусора, спасатели разглядели моргающие глаза.

— Завал был очень плотный: множество больших плит, деревянных конструкций. Была опасность, что все это обрушится и поползет на ребенка, — рассказывает начальник управления первоочередный аварийно-спасательных работ в зонах ЧС Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России Петр Гриценко. — Поэтому мы разбирали деревяшки, ставили крепежи. Сначала из-под завала показался диван. За ним — часть детской кроватки и детское личико.

Спасатели говорят, что парнишка выжил, потому что был тело одет, а от холодной плиты его отделяло детское одеяло. Голову Вани зажало дверцами шкафа, через которые проходил воздух.

ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ МНОГО

Состояние мальчика было крайне тяжелым: много травм, обморожение правой стопы. Пока за жизнь ребенка боролись местные врачи, за Ваней вылетел борт из Москвы. Той же ночью Ванюшу и его маму эвакуировали в одну из лучших клиник столицы.

Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области.

Первой радостной новостью от врачей из Москвы было то, что ребенок останется жив. Однако медики сомневались: удастся ли сохранить ножку. Из-за обморожения в тканях могла начаться гангрена. Сегодня стало известно, что и эта опасность уже миновала.

— Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием десятимесячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь вне угрозы, — отметили медики.

Постепенно Ваня переходит на самостоятельное питание и все активнее общается с мамой.

Кстати, 16 января Ваня отметит маленький праздник — ему исполнится одиннадцать месяцев.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек. Основной версией обрушения называют взрыв газа.

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На вторые сутки строительную технику всю заглушили: работать дальше было опасно. Вдруг из-под завалов донесся плач. Поисковая собака залаяла и потащила кинолога в сторону дома. Спасатель вытащил на свет крохотный кулек, в который был завернут десятимесячный Ваня. Его родители выжили и последние сутки провели в молитвах. (читать далее)

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