Эхо взрыва в Магнитогорске: чего бояться жителям домов с газовыми плитами

Ранним утром 31 декабря в многоэтажном доме №164 по пр. К. Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд. Под завалами погибли 39 человек, в том числе – шесть детей. Основная версия – взрыв бытового газа. Что делать жильцам квартир, «запитанных на газ», чтобы предотвратить трагедию? Опасны ли перепланировки жилищ? Об этом Уполномоченный по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Анатолий Вершинин.

- Дай человеку в руки перфоратор, и он пойдет крушить стены, увеличивая, например, площадь кухни за счет кладовки, переносить плиты (газовые, в том числе) на другое место. Часто не согласуя свои действия с надзорными ведомствами. В том числе, газовыми службами.

- Перепланировки действительно несут большую опасность. Только в Челябинске есть несколько многоэтажек, по которым есть решение экспертизы о том, что в домах опасно находиться из-за того, что некоторые соседи разрушили несущие конструкции, и в любой момент здание рухнет.

Конечно, незаконные перепланировки – фактор риска. Тем более, что у нас борьбой с ними никто не занимается. Кто-то должен обязать собственника сделать перепланировку «обратно». Но фактически единственный способ обязать его это сделать – обязать другому собственнику или управляющей компании это сделать через суд. Но здесь всплывает другая проблема: очень долго исполняется решение суда и крайне медленно работают судебные приставы. И только в последний год тема начала сдвигаться с метровой точки, благодаря воздействию прокуратуры всех уровней.

Незаконные перепланировки с нарушением несущих конструкций в Магнитогорске могли повлиять очень трагически.

«СТУЧИТЕ» В ПРОКУРАТУРУ

- Какие бытовые плиты безопаснее: газовые или электрические?

- Конечно, электрические. Потому что мы видим, как часто случаются трагедии в газифицированных домах. И причин для возможной опасности может быть много. Например, асоциальные соседи. Которые могут и газ не выключить, и уснуть с непотушенной сигаретой.

- Что делать?

- Есть надзорные органы – Государственная жилищная инспекция, прокуратура. Мы знаем, что по закону ответственность за внутридомовое газовое оборудование ответственность несут все собственники. На общем собрании они должны делегировать управляющей компании полномочия заключить коллективный договор на обслуживание сетей лицензированной организации.

У нее должны быть диспетчерская служба и официально трудоустроенные специалисты. Проверка должна быть не только внутридомовой, но и внутриквартирной. Но делается ли это? Назрел вопрос о массовой проверке. И губернатор Борис Дубровский распорядился проверить все газовые плиты в Челябинской области.

Если беспокоят асоциальные соседи, привлекайте к решению вопроса участкового, управляющую компанию. Все зависит от вашей настойчивости.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Есть еще одна проблема: лже-газовщики, которые навязывают непонятные услуги. Но есть ли реально действенные приборы, которые помогут «учуять» утечку газа?

- Чтобы избежать мошенников, нужно посмотреть удостоверение. Или позвонить в управляющую компанию, чтобы узнать, идут ли какие-то проверки. Пожилым людям лучше дождаться родственников, чтобы проверяли газовое оборудование при них. Или пригласить членов Совета дома. Можно позвонить в службу 04 и узнать о проверке.

Действенные приборы есть – газоанализаторы большого ценового разбега можно установить в квартире по желанию собственников. Стоимость – от 1950 руб.

Внутридомовая вентиляции на кухне обеспечивает вытяжку. Но за ее очисткой от горючей сажи нужно следить. За это отвечает управляющая компания. Сумма входит в тариф «текущее обслуживание и ремонт».

Внеплановая проверка газового оборудования в квартире возможна, за счет средств собственника.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на незаконные перепланировки?

Государственная жилищная инспекция Челябинской области: Челябинск, ул. Энгельса, 43. Тел. 8-800-302-94-82

Прокуратура Челябинской области: Челябинск, ул. Елькина, 11. Тел. (351) 239-20-20