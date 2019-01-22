2019-01-22T07:50:49+03:00
Общество

Сотрудник «К&Б» рассказал, зачем сеть объединилась с «Дикси» и «Бристолем»

По одной из версии, это связано с обысками ФСБ на складах и офисах компании перед Новым годом
Андрей АБРАМОВ
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В декабре складах и в офисах сети «Красное&Белое» ФСБ провела обыски. Через месяц появилась информация, что фирма объединилась с другими ритейлерами. Фото: Алексей БУЛАТОВВ декабре складах и в офисах сети «Красное&Белое» ФСБ провела обыски. Через месяц появилась информация, что фирма объединилась с другими ритейлерами. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На первый взгляд новость может показаться странной: три прямых конкурента сливаются в одну компанию. Продуктовый ритейлер «Дикси», нижегородская сеть алкомаркетов «Бристоль» и челябинская сеть «Красное&Белое», которая начинала с розничной торговли спиртным и выросла в по-настоящему народный магазин. О слиянии фирм сообщили «Ведомости».

Новое объединение станет третьим по величине оборота в стране. Издание утверждает, что владельцам «Дикси» и «Бристоля» — Игорю Кисаеву и Сергею Кациеву — достанется контрольный пакет акций — 51%. Выходец из Челябинской области и основатель «К&Б» Сергей Студенников получит 49%.

Пресс-служба сети «Красное&Белое» оказалась недоступна для комментариев. Вместе с тем, один из источников «КПЧелябинск» в менеджменте компании рассказал:

— Это может быть сделано с целью защитить бизнес. После декабрьских обысков, инициированных ФСБ, высшее руководство наверняка опасается, что на бизнес могут оказывать давление. Объединившись, компании смогут противостоять давлению как со стороны конкурентов, так и возможных интересантов в их бизнесе.

В конце декабря в СМИ широко обсуждалась тема обысков на складах и в офисах «К&Б». Тогда силовики на несколько суток парализовали работу компании: простых сотрудников держали в офисе, а водители грузовиков до поздней ночи ждали разрешения попасть на склад. Представители сети тогда рассказали, что никаких претензий по итогам следственных действий к ним не предъявили.

— Сомневаюсь, что сделка — исключительно ради защиты бизнеса. Тогда уж проще вывести компанию куда-нибудь в офшоры, как в свое время сделала семья Юревичей. Слияние позволит тому же «К&Б» выйти на новые регионы. Ведь до недавнего времени сеть не была даже представлена в Москве. К тому же, такие крупные сделки не готовятся за месяц, — рассказал другой собеседник в руководстве компании.

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