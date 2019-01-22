Монсон после выписки из челябинской больницы спел песню Цоя

Уральские морозы «Снеговика» (прозвище Джеффа Монсона) не пугают. И недели не прошло после операции по замене тазобедренного сустава на эндопротез (которую он сделал в больнице города Миасс), а он уже сам выбрался с переднего сиденья немецкой иномарки и в одних шлепанцах-вьетнамках, на костылях пробрался через снежные колеи к входу в офисное здание. Дальше-больше. Сам поднялся на четвертый этаж. И даже не поморщился: надо значит надо.

ПРОСТО ПАЛЕЦ НЕ ГНЕТСЯ

Боец ММА, двукратный чемпион мира по реслингу, чемпион планеты по джиу-джитсу Джефф Монсон недавно принял российское гражданство, православную веру, стал депутатом городского собрания подмосковного Красногорска и женился на русской девушке Евгении. Кстати, у Джеффа с новой супругой полгода назад родилась девочка…

- За свою жизнь у меня было не меньше десятка операций, и думаю, что эта уже последняя. Я полностью отремонтировался, - улыбается Монсон.

- А мизинец? Все помнят жест, который вы продемонстрировали после операции лежа на больничной койке: вытянутый большой палец и оттопыренный мизинец. Вы хотели показать, что все хорошо, или это был характерный русский жест-предложение?

- Я знаю, что в России это такое алкогольное предложение (смеется). Но, поверьте, я трезвенник и не хотел никого никуда приглашать. Просто старая травма мизинца. Он не всегда гнется, как надо. Но это мелочи жизни. Это мне не мешает.

"Я никого не призываю выпить!"Фото: Алексей МИКУШИН

ВЕРНУСЬ В ДЕКАБРЕ

- Собираетесь вернуться в большой спорт?

- О, да! В декабре этого года в Калифорнии пройдет чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу. Там будет не меньше 20 лучших бойцов со всего мира, и я хочу участвовать. Конечно, врачи меня предупредили, что могут быть последствия. В реальном бою можно повредить протез и тогда снова операции, но уже более сложная. Врачи готовы и к такому исходу событий. Меня предупредили, но я пройду весь курс реабилитации и все равно буду готовиться к турниру. Есть много примеров, что после такой операции люди возвращались в спорт.

- Но вам недавно «стукнуло» 48 лет. Не поздно ли возвращаться?

- Я всю жизнь в спорте. По профессии к тому же психолог. И здесь многое зависит именно от психологии, от настроя. Ну, и, конечно, же правильной спортивной подготовки.

Еще немного и Джефф забудет про костыли.Фото: Алексей МИКУШИН

- Ваши старшие дети в Америке пошли по стопам отца – старшая дочь учится на психолога, сын – на доктора. А со спортом дружат?

- Главное, чтобы выросли сильными личностями и ничего не боялись в жизни. А пока спортом занимается только старшая дочка. Она бейсболом увлекается. Самой младшей, что живет в Америке всего восемь лет.

ИГРАЕМ В ПОКЕМОНОВ

- В какие игры с детишками играет чемпион мира по единоборствам?

- Я люблю возиться со своими детьми. Но боксерские перчатки им не даю. Люблю с ними играть в Покемонов.

- В Интернете есть видео, где вы поете песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Можете сейчас повторить?

Что такое русский снег теперь Монсон по кличке Снеговик точно знает.Фото: Алексей МИКУШИН

- У меня не очень с русским. Я тогда выучил текст, но сейчас забыл… Мне тогда помогли байкеры из клуба «Ночные волки»

Мы включили Монсону песню Виктора Цоя. Джефф заулыбался. Стал кивать головой, напевать «Ми.. ждьем... перемьен».

- Многое зависит от самих людей, главное, чтобы перемены к лучшему были в тебе самом, чтобы в обычных вещах ты видел добро, что-то хорошее, - заметил Монсон.

КСТАТИ

Как закончится бой Емельяненко?

- 26 января легендарный Федор Емельяненко в Лос-Анджелесе будет биться за один из престижнейших мировых титулов в ММА с американцем Райаном Бейдером, который является одним из лучших бойцов в смешанных единоборствах. Ваш прогноз?

- Федору тяжело будет биться с более молодым соперником. Но буду болеть за Емельяненко. Думаю, что бой завершится досрочно. Не буду ставить ни на кого из них.

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