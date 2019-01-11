Как «Комсомолка» искала наркомана, который мог взорвать подъезд в Магнитогорске

31 декабря в Магнитогорске рухнул целый подъезд многоэтажки. Предварительная версия ЧП — взрыв бытового газа в одной из квартир. Но официальные источники пока не дали ответ на вопрос, как все произошло. Была ли это утечка из незакрытой конфорки, или что-то еще... При этом СК дважды заявил, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников рассказал, что эпицентр взрыва был на третьем этаже. С него начинаются квартиры в подъезде, поскольку первые два уровня занимает арка.

По одной из народных версий — взрыв учинили наркоманы, которые жили на третьем этаже. Мы провели свое расследование: отправились на поиски возможных виновников и опросили жильцов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685100" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске хоронят погибших при взрыве газа.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Вот цифры, которые нам удалось установить путем сравнения всех опубликованных списков и опроса людей, которые знали соседей:

48 квартир — всего в подъезде

17 квартир — в них погибли все жильцы

18 квартир — в них выжили люди, которых мы опросили

2 квартиры — стояли пустыми.

«ЗАКУТАЛСЯ В ОДЕЯЛО И ЛЕЖАЛ»

Любовь Гаврилова 35 лет жила на третьем этаже в квартире вместе с внуком и дочкой.

— Запаха газа не чувствовала я не чувствовала. Как-то пару лет назад в кармане у нас пахло газом — соседи забыли выключить. Я сразу позвонила им, чтобы проверили плиту...

Так вот, 31 декабря я прилегла, начала устраиваться в кровати и… как рвануло! С потолка обломки полетели, штукатурка на голову, я говорить не могла. С головы текла кровь. Но удара я не почувствовала... Внук в соседней комнате спал. Он полетел вниз и его накрыло диваном. Он выжил. Емцу 13 лет.

Я лежала и не могла встать. Не понимала, что происходит вокруг. Надо мной повисла арматура. Слышала крик дочери. Почувствовала холод с улицы... Прошло минут десять, появились спасатели.

Дочка цела осталась, только ногу обморозила. Хромала ходила, но что делать, сидеть-то некогда было: надо было нас с Сережей в больнице навещать.

В больнице ее внука навещал Владимир Путин, когда прилетал в Магнитогорск. Вот как-то утро запомнил парень:

Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске.

— Взрыв не слышал. Очнулся уже под завалами. Закутался в одеяло и лежал. Ногу зажало обломками и она на улице была. Вскоре стало холодно, заболели пальцы.

В соседнем тамбуре жил молодой человек Дмитрий. Он отвечает на звонок, но услышав первый вопрос — кидает трубку. В его квартире погибли двое — Сергей Кутепов и Ольга Скворцова. Сам Дмитрий уцелел потому, что ушел рано утром на работу.

На этом же этаже находится квартира № 315. Про нее все говорят так:

— Сдавали... Вроде как посуточно... Если что-то взорвалось, то наверняка, там.

— Наркоманы на третьем этаже жили, — рассказывали нам сразу после обрушения жильцы.

На третьем этаже была квартира, которую сдавали. Но перед Новым годом туда никто не заезжал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684869" frameborder="0"></iframe> Живого мальчика достали из-под завалов в Магнитогорске.11-месячный малыш провел под завалами больше суток

«ВЫБЕГАЕМ В ПОДЪЕЗД, А ТАМ — УЛИЦА»

Поднимаемся выше — на четвертый этаж. Невестка погибшей ветерана войны Ольги Анисимовой из 318-й рассказывает:

— Подъезд был хороший. Раньше да, жили наркоманы, но потом съехали. Больше ни на кого не жаловались. Были нерусские, снимали здесь жилье. Но никогда Ольга про них ничего плохого не говорила.

В тамбуре напротив жила семья Вани Фокина, который 36 часов пролежал под завалом. Они три года назад переехали в эту квартиру.

— С соседями мы тесно не общались. Я работаю, жена с двумя детьми сидела, в доме все тихо, — рассказывает отец мальчика Евгений.

Далее — пятый этаж. Квартира Поздняковых в правом крыле. Рассказывает Татьяна:

— За нашей стеной остановился лифт, и удар пришелся на него. Помню, как кот закричал сильно. Дети подскочили, одеваться начали. Открыли тамбурную дверь в подъезд, а там — пустота, просто улица. Страшно было, хоть с окон прыгай. Муж вышел на балкон, перешел по кромке к балкону соседнего подъезда, выбил стекло... Мы держались за металлические конструкции, детей друг другу передавали и сами перелезали, вниз старались не смотреть...

Через балкон Поздняковых выбрались еще четверо соседей по тамбуру: парень с девушкой и пожилая супружеская пара.

УСТРАИВАЛИ ПЬЯНКИ

47-летняя Елена Трубина с мамой Верой жили на шестом этаже. 27 декабря они уехали в гости в Троицк. Говорят, будто гнала неведомая сила.

Елена Трубина (на фото в центре) уехала 27 декабря в гости.Фото: из архива героя публикации

— В этот дом мы въехали 35 лет назад. Рано утром 31 декабря мне позвонила подруга. Она живет в доме напротив. Говорит, что ваш подъезд рухнул. Я ничего не поняла спросонья и трубку положила. «Вера, ты жива?» — звонили знакомые наперебой.

— Газом не пахло, но в подъезде жило много мигрантов. Хорошо знаю соседей сверху и снизу. Обычные люди, — говорит Елена.

Лидия Воронцова и ее 11-летняя дочь с восьмого этажа спаслись. Их комната обвалилась не сразу после взрыва, и они успели перебраться на лестничную клетку. Дочка болела, и легла спать в эту ночь с матерью. А глава семейства, Виктор Воронцов ночевал в другой комнате. Когда прогремел взрыв, Виктор оказался под завалами и погиб.

Виктор Воронцов погиб на глазах у жены.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Мы боялись пошевелиться, был кромешная темнота. Благодаря фонарику на телефоне пожарные заметили нас и протянули лестницу, — говорит вдова.

Алена Иванова на том же этаже снимала квартиру:

— Подъезд всегда был неблагополучный, тут часто тусовались выпивохи. Вечером страшно было возвращаться домой. Еще и лифт часто ломался. Когда мы шли пешком с восьмого этажа на девятый, муж собирал в пакет бутылки из-под водки, чтобы выбросить. Говорили, что на третьем этаже часто ошивались наркоманы, но я их никогда не видела. С приходом холодов в подъезде стало больше посторонних. Забегали погреться. Но кто они?

На месте обрушения работали почти 1 500 сотрудников экстренных служб. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

НЕДАВНО В ДОМЕ ПОМЕНЯЛИ ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ

Опрашиваем последние два этажа.

— У нас тут бабушка с дедушкой жили в квартире № 357. Они выжили. Спасатели вытащили из квартиры всю их мебель, и даже электросамовар. Жили в подъезде дружно, все друг друга знали. Подозрительных не было, — говорит внучка выживших Оксана. — Жила одна семья таджиков: трое детей и мать погибли, отец — в тяжелом состоянии в реанимации. Газом тут не пахло раньше. В марте заменили газовые трубы во всем доме.

Молодая пара Иван и Лилия жили в квартире знакомого на десятом этаже.

— Взрыва мы не слышали, мы спали. Проснулись когда все заскрипело и зашаталось. Увидели, как рушится балкон, а потолок раскололся пополам. Выбежали в тамбур между квартирами. Лестница в подъезде рухнула, а лифт застрял ниже и горит. Мы встали в проеме и ждали пока нас снимут.

На этом же этаже — Евгений Юрченко, который за 15 минут вышел из дома. Жил в обрушившемся подъезде с пять лет.

— 31 декабря утром до взрыва спускался пешком, но подозрительного запаха не чувствовал. В подъезде жили две таджикские семьи. Приветливые. Пять лет назад на третьем был наркоманский притон. Но потом хозяин их выгнал, квартиру отремонтировал и сдавал нормальным людям.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из всех собранных показаний делаем выводы: никто из жильцов ни в утро трагедии, ни ранее запах газа не чувствовал. Газопровод в подъезде, вероятно, был исправен. «Наркоманы» на третьем этаже жили — об этом говорят сразу несколько людей. Но их давно здесь не видели. Зато подъезд манил подозрительных личностей. Многие видели в подъезде мигрантов, но ничего плохого о них сказать не могут.

Мог ли подъезд рухнуть от взрыва бытового газа? Читайте в нашем материале.

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