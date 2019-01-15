«Первые дни мучил вопрос: что это было? Потом подумала, когда узнаю — будет страшнее»: как живет Магнитогорск через две недели после взрыва

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажки — трагедия, о которой говорил весь мир. Погибли 39 человек. Чем сейчас живет город и жители того самого дома на пр. Карла Маркса, 164 — рассказывает «Комсомольская правда» — Челябинск».

Анна Тарасенко-Ошуркова

Жительница первого подъезда по пр. Карла Маркса, 164

В ноябре мы семьей взяли в ипотеку однушку в этом доме — купили за 1,06 млн. руб. Платить 15 лет. Будем жить [здесь дальше], а куда нам деваться? На работе мне говорили, что теперь в этом доме однокомнатную продают за 500-600 тысяч.

Эти две недели были ужасны! Такое ощущение, что снимаешься в кошмарном фильме и тебе снится страшный сон, только проснуться не можешь. Нас 31 декабря, в день трагедии, не было дома. Все новости мы узнавали по интернету и ТВ. Приезжали 2 января проверить квартиру и забрать документы. Тяжело и страшно было здесь находиться. Вернулись домой только 7 января.

Сейчас чуть легче и страха поменьше. Но все равно от каждого шороха в подъезде вздрагиваешь. Под окном уже не ездят ритуальные машины одна за другой, нет «пожарки», которая то и дело заводилась, чтоб прогреться, и нет людей, которые шли толпами с цветами и игрушками для маленьких ангелочков.

На собрании жильцов дома я голосовала за возвращение газа. Не верю, что все произошло из-за него. В соцсетях читала, что кто-то снимал в том подъезде жилье, а кто и на какой срок не знаю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684858" frameborder="0"></iframe> Цветы и игрушки, погибшим при взрыве в Магнитогорске.На месте взрыва бытового газа в Магнитогорске, жители устроили импровизированный мемориал

Анна Королева

Живет в пятиэтажке во дворе напротив дома по пр. Карла Маркса, 164

Проснулась в шесть часов утра от взрыва, пошла смотреть, что произошло. На улице нечем было дышать — пыль. Я подошла к обрушившимся дому, увидела пожарную, которая снимала людей с обломков. Криков людей со стороны обрушения не слышала.

В 10 часов утра я пошла помогать в школу, туда повалил массово народ с вещами. Там шокированных людей сразу допрашивали полицейские.

Завалы разбирали четверо суток. Фото: МЧС.

Дому 40 лет и никто его ни разу не ремонтировал. Всегда знала, что арка рано или поздно обрушится. Когда проходила под ней, видно было торчащую арматуру, трещины, облупленные стены. Она была прогнута, как будто набухла от воды. И постоянно в арке стояли машины.

В доме много магазинов и на первом этаже, и в подвале. Их переделывали, ломали стены.

Странно, что газ выбил стекла в соседних домах. Кто-то говорит, что мигрант снял квартиру на седьмом этаже и планировал теракт в ТЦ. А бомба взорвалась раньше времени. Кто-то говорит, что под аркой машина взорвалась, другие, что в шахте лифта заложили.

После случившегося я ушла с работы, нет сил работать дальше. Нас никто не реабилитирует. У меня знакомый жил в этом доме — молодой. У него, как и у меня, очень тяжелое психологическое состояние. Начинает истерить на любой звук, например, когда резко включат радио в маршрутке. А всем наплевать, как мы переживаем трагедию.

Я хотела бежать из города. Мне страшно жить здесь дальше. Люди шокированы. Хотя есть и те, кто отошел [от трагедии], даже Новый год справляли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685100" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске хоронят погибших при взрыве газа.

Сергей

Живет во втором подъезде по пр. Карла Маркса, 164

Не поверил, когда увидел обвал: поднял глаза вверх и опешил. Такое только по телевизору видел. В районе третьего этажа лазили пожарные. Горел и искрил седьмой этаж, затем пламя переходило ниже. Примерно через час после случившегося нам дали команду на эвакуацию всего дома.

Последние недели проходят во мраке. Дом признали не аварийным, хотя нас трясло так, что мы не знали куда бежать, за что хвататься. Когда разбирали завалы, вибрация шла по всему дому. В подъезде трещины, которые увеличиваются с каждым днем.

Мы бастуем: не хотим жить в этом доме, нам страшно, что он потерял целостность конструкции. Сейчас идут споры по поводу установки мемориала в квартале. Мы, жильцы этого дома, против.

В городе людей практически нет, я никогда не видел Магнитогорск таким пустым. Все разъехались. Люди боятся из дома лишний раз в магазин выйти. В больших торговых центрах и рядом с магазинами гуляют кинологи с собаками.

Над аркой располагалась съемная квартира и там произошел взрыв. Есть родственники, которые находились в оцеплении на месте трагедии в эти дни, и от них эта информация.

Дмитрий Федечкин

пресс-секретарь губернатора Челябинской области. С первого дня трагедии находился на месте обрушения

Любая беда обрастает слухами. Страхи людей вечно эксплуатируют. Лично у меня нет никаких причин не доверять официальной версии СКР — взрыв бытового газа. Я читал и других экспертов. Но я бы доверял результатам расследования, нежели уходил в теории. Дом пожилой, находился под аркой.

Из первых уст: пресс-секретарь губернатора лично работал на месте обрушения дома в Магнитогорске 00:00 00:00

Я видел, сколько людей работали в эти дни. Нашествия силовиков на месте взрыва, как это описывают, я не видел. Работали сотрудники МЧС, работали честно и мощно, не щадя живота своего.

Для меня было показательно: когда после инцидента с маршруткой мы приехали на место трагедии, никакого кордона и усиления не было. Как стояли несколько полицейских, так и стояли. Для меня это был сигнал: трагедии никак не связаны.

Пункт помощи был развернут в школе. Если бы это был теракт, здание бы оцепили, поставили металлодетекторы. Поэтому не хочется поддерживать теорию заговора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684967" frameborder="0"></iframe> Магнитогорск: последствия обрушения подъезда жилого дома.

В интернете очень много хайпа. Мы фиксировали неоднократно несколько попыток распространения фейков, вбросов, мифов — формировалось искусственно и специально. Это происходило и до инцидента с маршруткой. Огромное количество попыток нажиться на горе: «левые» счета, куда просили перевести деньги. Все как в старой поговорке: кому война, кому мать родна.

Павел Рыбушкин

Руководитель риэлторской компании

Всего по квартирам расселили около ста семей. Из них половине помогали сотрудники моей компании. Это была наша инициатива. Я поговорил на эту тему со своими сотрудниками: они поддержали и мы подключились к работе штаба.

Подыскивали людям квартиры: от одно- до трехкомнатных. Важны были условия проживание, ведь остались без всего: ни посуды, ни белья постельного. Большинство людей хотели заселиться в этом же районе.

Жильцам выделили 15 тысяч. Большая часть арендодателей была готова заселить бесплатно. Но решили договориться, что хотя бы коммунальные платежи будут оплачены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685034" frameborder="0"></iframe> МЧС приступило к спасению животных из-под завалов дома в Магнитогорске.

Анастасия

Жительница 11 подъезда по пр. Карла Маркса, 164

На часах было 5.58. Я проснулась от взрывной волны — кровать колыхнулась. Сработала сигнализация автомобиля. Из окна мы не увидели ничего. Вскоре за окном услышали сирены.

Об обрушении я узнала от подруги из соседнего подъезда — через час она позвонила. Мы вышли на улицу. Экстренные службы работали. Окна соседних домов были выбиты. Услышала, что кто-то кричал: «Там лежачая бабушка».

В два часа дня к нам пришли и раздали памятки — как вести себя при пожаре. Покинуть подъезд не просили. У нас в квартире все было нормально: даже свет не отключили, хотя в девятом подъезде все пропало.

В тот день мы приняли решение уехать — сестра улетела, и у нее квартира была свободна. Мне было страшно за семью — поэтому уехали. С того момента плохо сплю по ночам.

Сейчас специалисты готовят к демонтажу обрушившийся седьмой и прилегающий к нему восьмой подъезды. Фото: Артем Ибрагимов.

К нам еще не приходили газовщики проверять трубу. Было собрание жителей. Голосование: оставить газ или перейти на электрические плиты. Я против газа. Сказали, что из бюджетных средств жильцам выделят по 10 тысяч рублей на плиту.

Говорили, что в подъездах, которые были ближе к обрушившимся, пострадали коммуникации газовые, и теперь нужно проводить новые. Поэтому и газа, и электричества ждать долго.

Светлана

Жительница 10 подъезда по пр. Карла Маркса, 164

Я была в ночь на работе. Дома был муж, но он ничего не слышал — спит крепко. Позвонили соседи и сказали, что нужно выйти на улицу. Хотя никакая из служб централизованно не обходила жильцов, не просила покинуть дом.

Я за то, чтобы оставить газ. Ведь сети дома не предназначены для нагрузки электроплит. Они сейчас настрочат филькину грамоту, и это будет так же небезопасно.

По телевизору я слышала версию, что взорвался газ в квартире. Была же еще история про парня, который за 15 минут до взрыва спускался и ничего не чувствовал. Первые дни меня мучал вопрос, что это было? А потом подумала: ну узнаю я, что это была взрывчатка, а не газ — мне же не станет легче, а наоборот — страшнее. Правды мы все равно не узнаем. Остаются только догадки. Но думаю, если бы это был не газ — версию бы озвучили.

После трагедии город был тихим и хмурым. Все скорбели. Вчера вышла с детьми на горку: ребятишки пищат — вроде как-то легче на душе стало.

Евгения Камалова

Ее родственники погибли при обрушении дома

Уже было достаточно написано и сказано. Официальную версию вы знаете, но в городе очень многие говорят о теракте. Версий слышали много, и про машину, про квартиру, но истинной причины мы не знаем. И это уже на самом деле не важно — людей не вернуть.

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