«КП» выяснила, как судимый за жестокое убийство «вампир» смог устроиться на работу в поликлинику Челябинска

20 лет назад имя старшеклассника Бори Кондрашина не сходило с передовиц газет Челябинска. 16-летний парень расчленил своего одноклассника, за что суд отправил его в лечебницу. Но спустя годы он оказался на свободе и даже попал на престижную работу. На взрослого Бориса случайно наткнулись те, кто учился с ним в школе. Встретили его не на улице, а в поликлиниках — маньяк устроился работать психиатром.

Чтобы попасть на работу, Кондрашин представил поддельный диплом. За этого его официально и задержали. Но как до приема больных допустили судимого?

— Подлинность диплома проверить можно — для этого работодатель вправе отправить запрос в вуз. Но из-за большой текучки кадров и нехватки врачей вряд ли кто-то озадачивается этим в челябинских больницах. А вот узнать о наличии судимости в поликлинике не могли, — рассказала «КП — Челябинск» кадровик Надежда Юрьева.

По Трудовому кодексу, быть чистыми перед законом обязаны те, кто работает с детьми — учителя, педиатры. А также сотрудники силовых структур. Силовики сами проверяют новобранца по базам МВД и ФСБ. Все остальные лишены такой возможности.

— С недавних пор любой может взять справку на Госуслугах об отсутствии судимости у себя и предоставить работодателю. Но во взрослых поликлиниках этого делать не требуют. Лишь по инициативе главврача. Да и то ее можно оспорить и возразить работодателю, что это требование нарушает ваши права как сотрудника. Так что, формально главврачи ничего не нарушили и претензий к ним быть не может, — добавила собеседница.

Бориса Кондрашина газеты прозвали «Дракулой с Сельмаша». В старших классах он резко сменил имидж ботаника на образ черного мага. Носил кольца и обереги, ходил с тростью по школе и увлекался эзотерикой. Перед выпускным вечером он заманил к себе домой одноклассника, вколол ему транквилизатор и расчленил. Борис жил с отцом, который работал патологоанатомом и в ту ночь был на смене. Мать от них ушла.

— Он не только расчленил нашего одноклассника, но и пил его кровь. Он и раньше просил у ребят подставить вену, чтобы шприцом взять у них крови. В обмен на это давал психотропные таблетки, которые таскал у отца. Боря считал себя демоном, вампиром, который поглощает душу смертного и забирает жизненную силу, — рассказала «Комсомолке» выпускница школы, где учился Борис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Любил биологию, выращивал кактусы»: учительница рассказала о «Дракуле с Сельмаша», который работал психиатром в челябинской поликлинике

В школе, где учился Кондрашин, с журналистами «КП — Челябинск» не захотели разговаривать. Узнав, о ком мы хотим спросить, директор поспешила закончить разговор. Но мы нашли человека, который был готов говорить. (продолжение)

Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался. (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали этой истории?

Сообщите журналистам:

Почта: gazeta174@yandex.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06