«Крушитель» вернулся: челябинец Сергей Ковалев в США вернул себе звание чемпиона мира

В августе прошлого года наш 35-летний боксер уступил нокаутом в седьмом раунде в чемпионском бою колумбийцу, хотя и вел в счете по ходу поединка. Ковалев был намерен вернуть этот титул в сегодняшнем поединке, который завершился в американском штате Техас. Между тем, букмекеры отдавали небольшое предпочтение 34-летнему Альваресу, и вовсе не рассчитывали на ничью.

Перед боем «Крушитель» (прозвище Ковалева) заявлял, что главное во что бы то ни стало вернуть чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе до 79,4 кг. И потом бороться за остальные два пояса WBA, IBF, которые ему ранее принадлежали.

— В предыдущем поединке с Альваресом я был не тот. Сейчас я готов на все 100 процентов. Хочу получить удовольствие от бокса, и хочу показать настоящего разрушителя, — отмечал Ковалев в своих интервью.

Разрушителя показать не получилось, зато получился технически грамотный поединок со стороны челябинца. Ковалев не стал делать акцент на нокаутирующих ударах, чем всегда славился (из 33 боев — 28 нокаутов), а точно «жалил» соперника на протяжении всего боя.

Судьи единогласным решением присудили победу Сергею Ковалеву.

— Я боксировал аккуратно, выполнил все тактические установки тренеров. Старался активно тренироваться, но наставники меня вовремя останавливали. То, что я демонстрировал в любительском боксе, перенес и на этот матч. Хорошо, что я вернул хорошую спортивную форму. Сейчас пойдет все по-другому. Я в третий раз стал чемпионом мира. Кто будет готов драться со мной, с тем буду бороться и за новые титулы, — сказал после боя Сергей Ковалев.

Кстати, незадолго боя американская полиция завела уголовное дело на Ковалева. Его подозревают в избиении 40-летней бывшей модели и актрисы Джейми Фронтц. Дама требует от боксера восемь млн долларов.

КОММЕНТАРИЙ

Федор Шарафисламов, директор спортшколы «Буревестник»:

— Ковалев и на любительском ринге многого успел добиться. Но взрывной характер, хорошая, еще советская школа с хорошим движением, видением ринга, плюс мощнейший удар, все это привело его к тем большим титулам, которых он добился в профессиональном боксе.

В США подчас проще сделать себе имя. Но могу сказать, что и российские промоутерские компании нынче довольно успешные.

Дмитрий Рогожников, тренер областной спортшколы:

— Сергей — сильный боксер-любитель, выиграл 193 из 215 боев. В профи он перенес лучшие наработки своей спортивной школы. Поединок провел экономично. Хорошо, что не бросился в откровенную драку. Ковалев доказал, что советская, российская школа — бокса одна из самых лучших в мире. Сергей вернулся, и это главное. Он грамотно разложил силы. Победил не только технически, но и тактически.

Алексей Васильев, топ-менеджер промоутерской компании:

— Не нужно забывать, что Ковалев — лучший российский боксер поколения, и один из лучших бойцов в российской истории. Он удерживал три чемпионских пояса. Из наших соотечественников такое удавалось только Косте Цзю.

СПРАВКА «КП»

Сергей Ковалев, 35 лет. Чемпион России среди любителей, чемпион мира среди военнослужащих, экс чемпион мира в полутяжелом весе по версиям (WBA, IBF, WBO) На профессиональном ринге провел 37 боев — 33 победы (28 нокаутов), три поражения, одна ничья. Мастер спорта России международного класса.

Несколько лет назад приобрел дом во Флориде (США). Женат, вместе с супругой воспитывают 4-летнего сына и дочку, которая родилась совсем недавно.

Два года назад одна из телекомпаний сняла фильм о бурной юности Сергея Ковалева. Сценарий основан на историях из автобиографической книги Крашера «На грани». В фильме снимались мама Надежда Ковалева и младший брат Артем.