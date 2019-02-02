Нужен нокаут: бой Сергей Ковалев - Элейдер Альварес состоится 3 февраля

Летом прошлого года «Крушитель» (прозвище Ковалева) проиграл колумбийцу в бою за звание лучшего бойца по версии Всемирной боксерской организации WBO. Тогда челябинец, ныне проживающий во Флориде, уступил Альваресу нокаутом в седьмом раунде, хотя и вел по очкам.

Один из лучших боксеров планеты, экс-чемпион мира по трем профессиональным версиям, Сергей Ковалев выйдет на ринг в городе Фриско (штат Техас), где в одном из трех титульных поединков сразится с Альваресом. На кону – титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Бой ориентировочно начнется в 10.00 (время челябинское). Букмекеры с небольшой разницей в коэффициенте делают ставки на колумбийца. Ничья по их прогнозам маловероятна.

Кстати, незадолго боя американская пресса опубликовала статью о том, якобы на Ковалева завели уголовное дело. Мол, его подозревают в избиении женщины.

КОММЕНТАРИЙ

Федор Шарафисламов, директор спортшколы «Буревестник»:

- Я давно слежу за карьерой Сергея Ковалева. Он и в любителях очень хорошо смотрелся. Вполне мог бороться и за звание чемпиона мира и биться за олимпийские медали. Но он выбрал профессиональную карьеру и не ошибся.

Думаю, что Сергей вместе с тренером сделали правильные выводы после поражения от Альвареса. Продумали тактику. Ковалев парень с характером. Удар у него поставлен. Он постарается пораньше отправить колумбийца в нокаут. Недавно у Сергей родился второй ребенок. Наверняка, это придаст ему дополнительные силы.

P.S. И здесь наша редакция единодушна: Ковалев приложит все свои таланты, чтобы победить.

СПРАВКА «КП»

Сергей Ковалёв, 35 лет. Чемпион России среди любителей, чемпион мира среди военнослужащих, экс чемпион мира в полутяжелом весе по версиям (WBA, IBF, WBO) На профессиональном ринге провел 36 боев – 32 победы (28 нокаутов), три поражения, одна ничья. Мастер спорта России международного класса.

Несколько лет назад приобрел дом во Флориде (США). Женат, вместе с супругой воспитывают 4-летнего сына и дочку-малышку.

Два года назад был снят фильм о бурной юности Сергея Ковалева. Сценарий основан на историях из автобиографической книги Сергея «На грани». В фильме снимались мама боксера Надежда Ковалева и младший брат Артем.