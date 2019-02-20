Челябинский брутал рассказал о прелестях загородной жизни

Выбирая квартиру, мужчина, в первую очередь, руководствуется рациональными доводами. Однако и «мальчишеские радости» не чужды даже взрослым бруталам. Продолжая цикл рассказов о жителях «Белого хутора», мы познакомились с Олегом Маэстро. Хуторянин рассказал, почему жизнь в загородном квартале — это выбор успешных мужчин.

«Друзья уехали, а я остался…»

Наш герой — выпускник Челябинского высшего училища имени Чайковского. Более 25 лет работает в системе высшего профессионального образования и занимается вопросами профориентации и регионального развития. А в качестве хобби имеет свое праздничное агентство — банкет-шоу «Маэстро». Женат, воспитывает двоих сыновей.

Банкет-шоу маэстро. Фото из архива главного героя.

Выпускники Олега Маэстро. Фото из архива главного героя.

Олег работал в Израиле: играл в ресторане Михаила Шуфутинского, но в свое время понял, что «Белый хутор» гораздо лучше.

— Много моих друзей и коллег уехали в Краснодарский край, в Крым, но я решил остаться в нашем регионе. Здесь у меня пожилые родители, работа, весь социум, младший ребенок заканчивает школу, — рассказывает свою историю Олег Маэстро. — Перерыли с женой всю территорию Уральского региона и сделали ставку на санаторий «Белый хутор». Именно санаторий, потому что этот загородный квартал я не могу назвать иначе!

«Любимая дорога домой»

Два года назад студенты Олега Маэстро «посадили» его на байк, с тех пор это стало новым хобби, помимо музыки и дайвинга. В летний период Олег просто обожает добираться до дома на байке, сравнивая качество воздуха и виды.

С четырех колес — на два. Фото из архива Олега Маэстро.

— Проезжаешь Шершневское кольцо и понимаешь, что за спиной остается Челябинск с его «экологией». А впереди — живописный загородный пейзаж и буйство зелени. Едешь и поешь! — рассказывает хуторянин. — Ровно девять минут от кольцевой развязки — и я дома!

По мнению экспертов, современные мужчины, выбирая квартиру в загородном комплексе, учитывают и удобный паркинг, и охрану, и развитую инфраструктуру.

Как утверждает Олег Маэстро, все это есть в «Белом хуторе». И даже больше!

Снег как пуховая перина!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Обожаю прогуливаться по территории санатория «Белый хутор». Зимой тут чистейший снег, летом — прекрасный ландшафтный дизайн, клумбы, цветы в горшках. А какой вкусный воздух! Как поют птицы! — делится эмоциями наш герой. — Летом выйдешь во двор, сядешь на лавочку в тени деревьев, вот тебе Шершни, на территории встречаются ежи, кролики, белки. Поэтому я и называю: санаторий «Белый хутор».

«Спокойно взрослым, радостно детям»

Принято считать, что мужчины не так прихотливы, как представительницы слабого пола. Однако современной сильной половине человечества для настоящего комфорта нужно немало, особенно если он успешный бизнесмен, которому после трудового дня просто необходим полноценный отдых. В «Белом хуторе» душевное равновесие восстанавливается как после отдыха в райском саду.

Приятно возвращаться с работыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Посмотрите, какие здесь дома. Архитектура выдержана в едином стиле, как в Чехии или Праге. Цвета сдержанные — ничто не раздражает взгляд. А какие названия улиц: Береговая, Лазурная, Лесная, Светлая. Так хорошо, так душевно, — продолжает Олег. — Отдельные слова благодарности я хочу сказать нашей управляющей компании. Великолепный коллектив, а какая чистота на территории! Дороги — как в Европе, снег всегда расчищен.

Дворы в «Белом хуторе» оборудованы уличными тренажерами и детскими площадками, непохожими одна на другую. Вдоволь наигравшись в своем дворе, малышня может отправиться в соседний. Вся территория «Белого хутора» огорожена и охраняется.

— После пробежки я всегда занимаюсь на тренажерах, зимой с соседями катаемся на лыжах, летом — гоняем футбол вместе с детьми — надо же поддерживать спортивное тело! — говорит наш герой. — А какой у нас великолепный детский сад! Одним словом — есть все для отдыха и жизни!

Любимая женщина, чашечка кофе и великолепный вид из окнаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жизнь в «Белом хуторе» — песня!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Прекрасные люди — прекрасная жизнь»

Сегодня понятие «жизнь за городом» не означает затворничество и изоляцию от социума. Даже самый непритязательный современный человек нуждается в доступной медицинской помощи, свежих продуктах питания, лекарствах и средствах гигиены. Кроме того, выбирая жилье за городом, человек уделяет немаловажное внимание и виду из окна.

Природа — лучший художникФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Каждое утро я пью кофе и любуюсь нашими уральскими просторами: вода, лес и, главное, тишина. Тишина, ребята! Это тот момент, которого мы в мегаполисе уже не помним. Первое время мы даже заснуть не могли — так тихо вокруг. Как здорово, что можно жить в таком кайфе! — продолжает Олег Маэстро. — Здесь есть все необходимое: магазин со свежими продуктами, аптека, врач, а какие булочки — самая крутая пекарня у нас!

По мнению нашего героя, самые красивые люди живут в «Белом хуторе», потому что именно здесь можно заниматься спортом на улице и укреплять свое здоровье силами природы.

Приезжайте в гости!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Ребята! Вы чахните в городе — вам уже не помогает никакая косметика. Выходите из дома — и что? Настроения нет, вокруг серый дым, мусорные баки — хватит! У нас выходишь из квартиры — настроение отличное, вид прекрасный, по шикарной дороге поехал на работу, — рассказывает Олег. — А какие здесь шикарные люди! Все с тобой здороваются! Такое ощущение, что сюда переезжают люди с богатым внутренним миром. Посмотрите, какая красота в каждом дворе! Именно в нашем «Белом хуторе» можно полноценно отдохнуть после трудового дня, набраться сил для новых достижений, и вдохновиться на творческие открытия. Приезжайте в гости!

Брутальные челябинцы делают свой выборФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коммунальные удобства, сказочный вид из окна, шаговая доступность продуктового магазина и аптеки, отличное состояние квартир — вот за что современные мужчины выбирают загородный квартал «Белый хутор». Также здесь имеются специальные мангальные зоны, чтобы хуторяне наслаждались всеми прелестями отдыха на природе, буквально не покидая дома.

Загородный квартал «Белый хутор»

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whitehutor.ru

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