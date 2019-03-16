У бездомных Челябинска появился дерматолог с «вызовом на дом»

Екатерина Махмутова дерматовенеролог с 13-летним стажем. Работает в Областном кожно-венерологическом диспансере №3 и медицинском центре «Панацея». Больше полугода каждую неделю она выезжает к бездомным с волонтерами проекта «Другая медицина». Едет прямо после работы и несколько часов безвозмездно лечит тех, от кого многие воротят нос.

Она первый врач высшей категории в проекте известного уже на весь мир Доктора Жени.

ПРИЙТИ И ОСТАТЬСЯ

— Полтора года назад увидела сюжет о Евгении Косовских. Заинтересовалась, нашла группу его проекта в соцсетях. Стала читать истории, жертвовать деньги. А затем случайно встретилась с Евгением на медицинском форуме. Рассказала, что слежу за его деятельностью, а он пригласил меня присоединиться к их команде, — вспоминает Екатерина о своем приходе в «Другую медицину».

Первый выезд был в октябре прошлого года. Поначалу бездомные смущались нового доктора. Боялись даже рассказать о своем недуге. Евгений объяснил, они очень недоверчивы, им нужно время, чтобы привыкнуть.

— Где-то через месяц я перестала быть для них чужой. Сейчас они мне доверяют. Могут позвонить по любому вопросу хоть днем, хоть ночью. Для меня это доверие очень важно, значит, смогу направить их в нужную сторону.

Бездомные уважают нового доктора и доверяют ей. Фото из архива героя публикации.

За семь месяцев Екатерина не пропустила ни одного выезда. Для нее помощь бездомным стала неотъемлемой частью жизни.

— Это такие же пациенты, которых я принимаю в больнице. Я врач, исполняю свой долг. Мне совершенно неважно, какой передо мной пациент: бедный, богатый, кто он по национальности, есть у него дом или нет, ему нужна помощь и я помогаю.

По ее словам, в проект приходит немало волонтеров, но остаются не все. Не каждый может помогать бездомным, это желание должно быть в душе.

Екатерина врач с 13-летним стажем. Фото из архива героя публикации.

«Я В НИХ ВЕРЮ»

Екатерина не только лечит бродяг, но подыскивает им работу, помогает восстановить документы, привозит вещи и продукты. А еще при необходимости просит своих коллег обследовать бездомных.

— Наша подопечная Ольга пожаловалась на уплотнения в молочной железе. Я договорилась со знакомым хирургом, чтобы он осмотрел ее. Сказал, подозрение на онкологию, нужно срочно делать УЗИ. Долго искала, где его сделают бесплатно, но везде отказывали. В итоге помог мой однокурсник, у него своя клиника. Сделали УЗИ, осмотрели, не взяв ни копейки. К счастью, диагноз не подтвердился.

Екатерина и Ольга провели вместе полдня, бегая по врачам. В конце так устали, что Екатерина предложила передохнуть и подкрепиться в кафе.

— За тарелкой горячего супа Оля мне рассказала, что ей 29 лет. Родители пили, отец постоянно мотал сроки. У Ольги две старшие сестры. Когда отец в очередной раз попал за решетку, девочки скитались по собутыльникам матери. Оле было 14, когда отец повесился, а через полгода не стало матери — пневмония. Она даже не знает, где родители похоронены, говорит, в общей могиле. В 17 лет Оля вышла замуж. Вспоминает, как жила с мужем Иваном в теплом гараже. Вскоре родила дочку, но так как у Оли не было документов, ребенка оставили в роддоме, а позже усыновили. А с Иваном характерами не сошлись, — делится Екатерина.

Поделившись печальной биографией с доктором, Ольга расплакалась. Она очень хочет вырваться со дна, но не знает как.

— Я ей сказала: «Оль, ты сможешь, главное желание, мы поможем». И я верю, у нее все получится.

Екатерина и ее подопечная Ольга. Фото: проект «Другая медицина».

ВЫЕЗДЫ ДО СЛЕЗ

Максиму 32 года, хороший и отзывчивый человек, но выпивает, из-за этого сестра выгнала его на улицу. У него с подросткового возраста фурункулез, на шее происходит набухание фурункулов, скапливается много гноя, это очень болезненно.

— Максим сам себя оперирует, вскрывает фурункулы. Последняя операция закончилась вызовом скорой помощи, зашивали раны, — говорит Екатерина.

В крайний выезд она промывала Максиму очередной вскрывшийся фурункул — с куриное яйцо. Пациенту было настолько больно, что он сказал: «Господи, быстрее бы уже сдохнуть».

— Меня так задели эти слова, даже слеза выкатилась. Я душевно прочувствовала вместе с ним эту боль. Так болезнь довела этого молодого мужчину…

И кто после этого скажет, что врачи сейчас без души? Фото: проект «Другая медицина».

БЛИЗКИЕ И КОЛЛЕГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ

На работе знают, что Екатерина занимается волонтерством. Коллеги даже помогают проекту: передают деньги, вещи, медикаменты.

— Близкие сначала не понимали меня, спрашивали: «Зачем тебе это?». Объясняла, что бездомным тоже нужна помощь, они не могут обратиться в больницу, потому что у них нет документов. Сейчас родные меня поддерживают, мама приносит вещи для подопечных. Один раз сын ездил со мной на выезд, но не выходил из машины, просто наблюдал со стороны. Вопросов особо не задавал. Единственное, тоже спросил: «Мам, а зачем ты это делаешь?». Сказала, что кроме меня им никто не поможет.

Еще Екатерина как-то шла с сыном по улице, а навстречу — бродяга. Сынишка зажал нос и сказал: «Фу-у-у».

— Я говорю: «Дим, почему фу?! Он живет на трубах, у него нет дома, как у нас с тобой, он не может помыться, поэтому от него такой запах. От него отвернулась семья, нет друзей, он один. Нельзя так говорить, ты каждого человека должен уважать». Зашли с сыном в магазин, он достал свои карманные деньги, рублей 50, и купил хлеб с молоком. Вместе подошли, сын отдал продукты этому мужчине, тот сказал: «Спасибо». Бездомные, кстати, очень благодарные, после каждого приема благодарят. Они, может, даже человечнее, благодарнее, чем пациенты на приеме в поликлинике.

Доктор не пропускает ни одного выезда. Фото: проект «Другая медицина».

А еще Екатерина никогда не слышала от бездомных, что они где-то что-то украли, или кого-то обидели. На жизнь зарабатывают своим : собирают на помойках макулатуру, бутылки, металлолом и сдают.

— Я призываю своих коллег присоединиться к «Другой медицине». Нам нужны хирурги, кардиологи и другие специалисты. Это не занимает много времени, всего три часа в неделю. Но помощь будет огромная.

КАК ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ

Можете перечислить пожертвование на карту Сбербанка 4276 7200 1513 3988, привязана к телефону — 8 906 893 39 75, Евгений Николаевич К. Или передать лекарства, мыло, носки и другие средства гигиены в пункты приема:

— ул. С. Ковалевской, 4 (медицинский колледж) каб. 101 (тел. 772-53-20) — с 8 до 16 ч. будни.

— Центр «Нектар» ул. Свободы, 153А каб. 1А (тел. 247-12-32) — с 10 до 19 ч. будни, с 10 до 16 ч. суббота.

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