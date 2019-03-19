Челябинскому экстрасенсу, осужденному за финансовую пирамиду, светит еще один срок

Константин Филимонов и его супруга Светлана уже сидят в колониях. В конце 2016 года главе семьи дали 7,6 лет лишения свободы за мошенничество, а жене — на год меньше. Но они рискуют задержаться за решеткой на еще больший срок. Причина: суд отменил постановление о прекращении очередного уголовного дела, остановленного по сроку давности.

КАК ТАКСИСТ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА СТАЛ МОНСТРОМ КИНОИНДУСТРИИ

Имя Константина Филимонова «выстрелило» еще в 90-х. Таксист из Челябинска объявил себя экстрасенсом и начал на этом зарабатывать. Ему несли деньги дамы бальзаковского возраста, засидевшиеся в девках и мечтающие оказаться в ЗАГСе. Приплачивали старушки, с которых он снимал порчу. Филимонов утверждал, что к нему на сеансы записывались богатейшие люди страны. Но их имена не называл.

Потом Филимонов и его супруга организовали финансовую пирамиду. Принцип примерно такой: принеси мне тысячу баксов и приведи друга, получишь втрое больше. А когда деньги потекли рекой, Филимоновы замахнулись на киноиндустрию. Снимали второсортные фильмы с кинозвездами. Параллельно Константин был совладельцем модных баров в Челябинске.

Когда вкладчики финансовой пирамиды понесли заявления об обмане силовикам, чета скрылась в Европе. Пять лет назад Интерпол передал их на Родину.

ПРИГОВОР И ЕЩЕ ОДНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Пока следователи «шили» более 80 томов уголовного дела о мошенничестве, Филимоновы гуляли на свободе под подпиской о невыезде. Константин даже светился в прессе. Публично рассуждал о том, что человек всегда должен оставаться свободным. Под занавес 2016 года паре вынесли приговор за обман жертв их финансовой пирамиды: 14 лет колонии общего режима на двоих.

— Финансовая компания Филимоновых «Частные инвестиции» принимала деньги граждан в течение пяти лет. Но займы не вернула, — значилось в решении суда.

Супругов Филимоновых экстрадировали из Черногории по линии Интерпола. Фото: МВД.

Тогда потерпевшими признали около 50 человек, а ущерб насчитали на 97 млн. руб. Но потом возбудили еще одно уголовное дело. Число жертв пирамиды выросло до 1200 человек, а ущерб — почти 2 миллиарда. Часть этой суммы Филимоновы вернули, поэтому сумма снизилась до 600 млн. руб.

В прошлом году Калининский районный суд прекратил это уголовное дело по истечению срока давности. Прокуратура не согласилась и подала апелляцию.

— Челябинский областной суд отменил постановление районного суда. Также отменено решение о снятии ареста с 20 земельных участков в Черногории, принадлежащих Филимоновым. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

ЧТО ЖДЕТ СЕМЬЮ АФЕРИСТОВ

Филимоновых будут судить по двум статьям — за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Максимальное наказание по первой статье — до десяти лет лишения свободы. По второй — до семи.

Сейчас Константину Филимонову 57 лет. Но если уголовное дело доведут до приговора, оба уже не смогут рассчитывать на выход на свободу по УДО и встретят пенсионный возраст за решеткой.

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