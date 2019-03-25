2019-03-25T15:38:03+03:00
Общество

Алексей Текслер объезжает Челябинск: глава региона пристыдил чиновников за «полосу препятствий» на тротуарах

Врио губернатора привезли в образцовый двор, а местные жители пожаловались на неработающие фонари и отписки властей [трансляция]
Инна КУМЕЙКОАнгелина ГРИГОРЬЕВА
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Алексей Текслер объезжает Челябинск с руководством города.Алексей Текслер объезжает Челябинск с руководством города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Понедельник в администрации врио губернатора Алексея Текслера объявлен «днем Челябинска». Чиновники городской администрации за выходные проштудировали все сигналы SOS на странице Алексея Текслера в Инстаграм, готовят ответы. Обращений от жителей скопилось на 170 листов формата А4: экология, бардак в уличной торговле, грязь, разбитые дороги, убитый напрочь муниципальный общественный транспорт, нелегалы-маршрутчики.

Напомним, на объезд Челябинска Текслер собирался еще ранним утром в прошлую пятницу, 22 марта. Чиновники подготовили маршрут: ледовая арена «Трактор», новая школа в ЖК «Ньютон». Однако главе региона маршрут не понравился. Он решил ознакомиться с экологическими проблемами.

Автор проектов благоустройства Челябинска рассказывает о планах врио губернатора.Инна КУМЕЙКО

Потому отправился к яме дымящего Коркинского угольного разреза, побывал на горящей свалке в поселке Роза и на свалке в поселке Полетаево, которую никак нельзя назвать современным полигоном.

В 14.30 25 марта кортеж врио губернатора стартовал от здания резиденции главы региона по ул. Цвиллинга, 27.

Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО

В поездке Алексея Текслера сопровождают чиновники администрации Челябинска. Ниже читайте наш онлайн-репортаж!

«Все ваше благоустройство коту под хвост, если не будет обслуживания».Инна КУМЕЙКО

Алексей Текслер объезжает Челябинск 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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