Алексей Текслер объезжает Челябинск: глава региона пристыдил чиновников за «полосу препятствий» на тротуарах

Понедельник в администрации врио губернатора Алексея Текслера объявлен «днем Челябинска». Чиновники городской администрации за выходные проштудировали все сигналы SOS на странице Алексея Текслера в Инстаграм, готовят ответы. Обращений от жителей скопилось на 170 листов формата А4: экология, бардак в уличной торговле, грязь, разбитые дороги, убитый напрочь муниципальный общественный транспорт, нелегалы-маршрутчики.

Напомним, на объезд Челябинска Текслер собирался еще ранним утром в прошлую пятницу, 22 марта. Чиновники подготовили маршрут: ледовая арена «Трактор», новая школа в ЖК «Ньютон». Однако главе региона маршрут не понравился. Он решил ознакомиться с экологическими проблемами.

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Потому отправился к яме дымящего Коркинского угольного разреза, побывал на горящей свалке в поселке Роза и на свалке в поселке Полетаево, которую никак нельзя назвать современным полигоном.

В 14.30 25 марта кортеж врио губернатора стартовал от здания резиденции главы региона по ул. Цвиллинга, 27.

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В поездке Алексея Текслера сопровождают чиновники администрации Челябинска. Ниже читайте наш онлайн-репортаж!

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