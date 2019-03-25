Алексей Текслер объезжает Челябинск: глава региона пристыдил чиновников за «полосу препятствий» на тротуарах
Понедельник в администрации врио губернатора Алексея Текслера объявлен «днем Челябинска». Чиновники городской администрации за выходные проштудировали все сигналы SOS на странице Алексея Текслера в Инстаграм, готовят ответы. Обращений от жителей скопилось на 170 листов формата А4: экология, бардак в уличной торговле, грязь, разбитые дороги, убитый напрочь муниципальный общественный транспорт, нелегалы-маршрутчики.
Напомним, на объезд Челябинска Текслер собирался еще ранним утром в прошлую пятницу, 22 марта. Чиновники подготовили маршрут: ледовая арена «Трактор», новая школа в ЖК «Ньютон». Однако главе региона маршрут не понравился. Он решил ознакомиться с экологическими проблемами.
Автор проектов благоустройства Челябинска рассказывает о планах врио губернатора.Инна КУМЕЙКО
Потому отправился к яме дымящего Коркинского угольного разреза, побывал на горящей свалке в поселке Роза и на свалке в поселке Полетаево, которую никак нельзя назвать современным полигоном.
В 14.30 25 марта кортеж врио губернатора стартовал от здания резиденции главы региона по ул. Цвиллинга, 27.
Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО
В поездке Алексея Текслера сопровождают чиновники администрации Челябинска. Ниже читайте наш онлайн-репортаж!
«Все ваше благоустройство коту под хвост, если не будет обслуживания».Инна КУМЕЙКО
Алексей Текслер объезжает Челябинск 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU