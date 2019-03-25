2019-03-25T08:35:36+03:00
Общество

В мэрии Челябинска отреагировали на жалобы горожан Алексею Текслеру

Чиновники готовят четкие ответы по ремонту дорог после зимы, вывозу мусора и высадке деревьев
Инна КУМЕЙКОАнгелина ГРИГОРЬЕВА
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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принимает жалобы жителей через Инстаграм.Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принимает жалобы жителей через Инстаграм.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Все выходные чиновники мэрии Челябинска анализировали сообщения горожан, поступившие в Инстаграм Алексея Текслера. Сигналы SOS читала первый заместитель главы города Наталья Котова и пресс-секретарь главы Владимир Сафонов. Люди жаловались на то, что всем хорошо известно: экология, смог, полигон в Полетаево, мусор во дворах, состояние дорог. Жаловались на неблагоустроенные улицы, просили обратить внимание на нехватку деревьев.

Сегодня, 25 марта, работу по этим обращениям обсудили на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Владимир Елистратов на «аппаратку» не пришел — его вызвали в правительство области. Совещание вела Наталья Котова. Она заявила, что считает такую форму работы с горожанами эффективной. Все поступившие сигналы разбиты на темы и переданы управлениям для четких ответов.

Котова напомнила, что мэрия и так общается с людьми в режиме онлайн. Для этого есть интернет-приемная на сайте cheladmin.ru. Сообщения можно отправлять круглосуточно.

— Я регулярно их читаю, — заявила первый вице-мэр.

В общей сложности, жалобы горожан вместились на 170 страниц формата A4.

Напомним, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер завел официальную страницу в Инстаграм. По его словам, сообщения и комментарии читают не только его помощники, но и он сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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