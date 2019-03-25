Глава Челябинской области дал замам мэра испытательный срок

Инстаграм Алексея Текслера бьет рекорды: за два дня — 29 тысяч подписчиков. И почти три тысячи сообщений с сигналами SOS от челябинцев.

Сегодня Текслер объехал Курчатовский район, а потом на площади Революции, как только все вышли из раздолбанного пешеходного перехода, поговорил с журналистами.

Посещение тоннеля, где с сырого потолка капает грязная вода, главу региона изумило: «Как такое возможно в ХХI веке?». Имеются в виду разномастные цветочные ларьки, булки и шаурма, лотки с сумками и гамашами.

— Я заехал сейчас на Университетскую набережную: жители микрорайона Академ Риверсайд жаловались, что нет пешеходных переходов. Поговорили с коллегами из администрации города, они в ближайшее время подготовят предложения. Мелькал в сообщениях и подземный переход на площади Революции. Есть вопросы по продуктам питания в ларьках: я попрошу Роспотребнадзор обратить внимание. А вообще, городским властям должно быть стыдно за состояние города. Тем более его центра.

Из пешеходного перехода Текслер зашел в "Никитинские ряды" и прошел до другого перехода.

Общее впечатление Алексея Текслера: Челябинск выглядит серо.

— Необходимо комплексное решение по благоустройству. Нужно заниматься наведением порядка в любую пору года, — говорит Текслер. — Центральные улицы выглядят непрезентабельно, а про дворы и говорить нечего. На совещании в администрации города обсудим это. И вопросы состояния дорог, и состояния общественного транспорта.

Алексей Текслер сказал, что в должности первого заместителя министра энергетики посетил много российских городов.

— Челябинск — миллионный город, и, конечно, должен выглядеть гораздо презентабельнее. Я вчера вечером ездил по темным улицам — нет иллюминации! Нужно много сделать в части городского хозяйства, нужно навести порядок. Серьезно будем говорить с администрацией по этому вопросу.

— Руководство мэрии на испытательном сроке?

— Мне была предложена структура (заместители мэра — прим. ред.), но назначения я пока отклонил, никакого решения не принял. Договоренность простая: должны быть конкретные предложения и конкретные дела по наведению порядка. И когда чиновники мэрии возьмут на себя обязательства, будем принимать решения и по кадрам.

В отремонтированном дворе по Комсомольскому проспекту, 33 житель рассказал о неработающих фонарях.

По пятибалльной системе состоянию миллионного города врио губернатора поставил «двойку».

— Пока все смотрится некрасиво. Есть чем заниматься.

— А что насчет зеленых зон?

— Конечно, приоритет благоустройства — большие городские пространства, центральные улицы, парки. Но дворы тоже не будем забывать. Меня беспокоит, как предполагается работать по содержанию отремонтированного. Очевидно, что подрядчики с этим не справляются. Я не понимаю, почему дорожки в скверах завалены снегом? Вы видели, как мы на Комсомольском проспекте прыгали по лужам? Это даже небезопасно.

Особенно Алексей Текслер подчеркнул, что в миллионном городе катастрофически мало уборочной техники:

— Я пытался на выходных увидеть уборочные машины — не увидел. И администрации нужно с этим вопросом разобраться. Будем работать!

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