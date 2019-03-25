Врио губернатора Алексей Текслер шокирован состоянием перехода на площади Революции в Челябинске
25 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер устроил объезд южноуральской столицы. На такой тур его подвигли тысячи негативных комментариев о состоянии городской среды в аккаунте Instagram. После осмотра городских скверов, не доезжая сотню метров до областной администрации, машина главы региона неожиданно остановилась неподалеку от площади Революции.
Алексей Текслер вместе с журналистами спустился в подземный переход. Он в ужасающем состоянии: стены в подтеках, люди падают на разбитых ступенях. Врио губернатора удивился, что в центре современного мегаполиса в 2019 году переход в таком состоянии. Мэр Владимир Елистратов, который сопровождал Текслера, объяснил, что людям удобно по дороге с работы «купить цветочков».
На это Текслер заметил, что так-то оно так, но ведь все можно сделать аккуратно. Особое внимание врио обратил на киоски с чебуреками и шаурмой. Задался вопросом, считает ли Роспотребнадзор нормальным такую торговлю?
— В переходе действительно удобно сделать покупку. Это есть в Москве и в Германии. Но там все чисто, а у нас грязь и жуткие запахи. Невозможно чувствовать себя горожанином в таких условиях, — прокомментировал экскурсию губернатора лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.
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Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО
ИСТОЧНИК KP.RU