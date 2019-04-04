«Пристраивали родню на дорогие контракты»: эксперты с радостью восприняли отставку руководства челябинского «Трактора»

В челябинском ХК «Трактор» меняется руководство. Пост директора покидает Иван Сеничев. Вместе с ним уходит и его правая рука — Евгений Губарев, который занимал кресло генерального менеджера клуба.

Эксперты связывают их увольнение с двумя факторами. Во-первых, «Трактор» провалил этот сезон — выбыл из игры в первом же раунде плей-офф. Во-вторых, в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Именно он назначил Сеничева на пост директора «Трактора» и прикрывал его при разгорающихся скандалах.

От отставке связки Сеничев-Губарев заявил в четверг, 4 апреля, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

— Сеничев покинет клуб в ближайшее время. Формированием команды и структурой клуба займется Борис Видгоф. Я определил приоритет для него — ставка на воспитанников «Трактора», на южноуральцев.

По традиции, президентом «Трактора» является действующий губернатор Челябинской области. В свое время им стал Борис Дубровский, сменив в обоих статусах Михаила Юревича. Примечательно, что Дубровский ушел в отставку еще 19 марта, а его фото так и остается в разделе «президент клуба» на официальном сайте «Трактора». Возможно, в ближайшее время этот формальный вопрос решат.

Экс-губернатор Борис Дубровский по-прежнему числится президентом «Трактора» на официальном сайте клуба.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ ЭКСПЕРТЫ

Ветеран «Трактора», один из самых известных форвардов команды в 80-е годы Николай Суханов заявил, что неудачи команды связаны с «лишними игроками».

— Конечно, смена руководства будет полезна. Связку Сеничев-Губарев нужно было давно убирать. В «Трактор» уже на протяжении нескольких сезонов приглашают каких-то третьесортных игроков. Пристраивают свою родню, и притом на дорогие контракты. А эти игроки никак себя не проявляют. Это кумовство уже надоело. Ни в какие рамки не лезет! Думаю, что Борис Видгоф разберется с проблемами команды. Нужно приглашать своих игроков, которые сейчас хорошо играют в других клубах. Об этом давно говорят, но дело так и не двигается с мертвой точки, — отметил ветеран «Трактора» Николай Суханов.

Судя по всему, он имел в виду скандальные истории с действующим нападающим команды Данилом Губаревым и бывшим игроком Данилом Мамаевым. Первый — сын генерального менеджера клуба Евгения Губарева. За последний сезон бомбардир забросил всего одну шайбу в 39 матчах. Мамаев — бывший зять Ивана Сеничева. Он также не отличался хорошими результатами, пока числился в клубе. А когда развелся с дочерью директора, челябинская команда прервала с ним контракт.

Евгений Губарев считается правой рукой Ивана Сеничева.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В клубе надеются, что Борис Видгоф сможет исправить ошибки прежнего руководства. По мнению тренера спортшколы «Трактор» Виктора Перегудова, из состава основной команды уберут часть игроков:

— Давно знаю Бориса Ефимовича. Он матерый менеджер, знающий толк в хоккее. В свое время он тренировался в спортшколе «Трактор» у моего старшего брата Юрия Перегудова. А сын Бориса Ефимовича Михаил занимался у меня в группе. Видгоф часто бывает в спортшколе, помогает финансово, поддерживает морально. Умеет слушать. Мужик вдумчивый. Он бездельников, тех, кто по знакомству попал в команду, точно не потерпит.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ ИВАН СЕНИЧЕВ

По словам директора клуба, заявление Текслера не стало для него неожиданностью:

— Этот вопрос был согласован. По уставу, контракт с директором заключается на три года. По срокам он как раз у меня завершился, — заявил Иван Сеничев.

Иван Сеничев выдал замуж дочь за игрока «Трактора» Данила Мамаева. А когда пара развелась, Мамаев сразу покинул клуб.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он также отметил достижения «Трактора» за эти три года.

— Сегодня мы находимся в топ-10 в рейтинге клубов КХЛ и в тройке Лиги по наполняемости арены. Хоккейная планка поднята очень высоко. Отрицать достижения «Трактора» трудно. В первую очередь, бронзовые медали нашей главной и молодежной команд. Хочу поблагодарить всех, с кем довелось работать эти три года. Все, что достигнуто «Трактором» — это общий результат.

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