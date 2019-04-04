Семья Текслера встретила волка в парке в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-04T10:17:59+03:00

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4 апреля на пресс-конференции врио губернатору Алексею Текслеру был задан вопрос о благоустройстве Челябинска. Оно откровенно хромает: местами не могут даже прибрать улицы, не говоря уже о создании инфраструктуры для пешеходов.

— Анализируя бюджет города и области, понимаю, что сделать можно гораздо больше. И это — недоработка властей. Я с семьей был в парке Гагарина, помню его по детству. Сейчас там столько снега: коляски с детьми с трудом тащили! Волк какой-то бегал! И таких примеров масса: ларьки, реклама, остановки. Я главе города это высказываю: повернуться к людям надо! Реклама на домах — это же прошлый век. Собираются какие-то деньги, куда они идут? Этим летом должен быть первый результат. Мне нужна конкретная дорожная карта, — жестко высказался Алексей Текслер.

Волка и других диких животных привел в парк Гагарина челябинец Сергей Панасенко. Один раз его зверь даже напал на ребенка. Зоозащитники ни раз призывали его прекратить издеваться над хищниками, но Панасенко всех убеждает, что животным с ним комфортно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701139" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU