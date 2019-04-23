Ветеран из Челябинской области, которому отказали в выплате к Дню Победы, выиграл суд у ПФР

Ветеран из Миасса выиграл суд у Пенсионного фонда, который отказывался признавать его участником Великой Отечественной войны. После долгих разбирательств Борис Григорьевич Вишникин получит, наконец, положенные ему 10 тысяч к Дню Победы. Об этом сегодня, 23 апреля, рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Деньги Вишникину должны были выплатить еще в прошлом году, к 73-летию Победы. Тогда все ветераны получили единовременную выплату по указу президента. Но Борису Григорьевичу Пенсионный фонд отказал. В ведомстве заявили, что выплата ему и не положена — он воевал после 1945 года.

ПОЧЕМУ ПФР ОТКАЗАЛ В ВЫПЛАТАХ И ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛ СУД

Борис Вишникин участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Западной Украине в 1951 году. Бил врагов, бросался под пули и рисковал жизнью. За храбрость и мужество Борис Григорьевич награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Парадокс в том, что разбирательство с пенсионным фондом у пенсионера уже было семь лет назад. В честь 67-летия Победы ветеранам вручили единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Борис Григорьевич тогда тоже остался ни с чем. Получил деньги только после обращения в прокуратуру.

В прошлый раз ветеран сам «воевал» с бюрократией — собирал необходимые бумаги, ходил по инстанциям. Так его это вымотало и обидело, что, когда он снова получил отказ, просто плюнул на все. Мол, ничего не надо, снова бегать и разбираться — унизительно. Но за Бориса Григорьевича вступились дети, они-то и обратились в прокуратуру.

— В указе президента о выплате к 73-летней годовщине Победы речь идет обо всех гражданах, имеющих статус участников Великой Отечественной войны. В нем также написано, что участниками войны следует считать тех, кто указан в статье второй закона «О ветеранах». Здесь подробно расписано, кто является ветераном. В пункте первом, подпункте «е» говорится, что к ветеранам относятся военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Украине с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Вишникин по закону является ветераном, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

ПЕРЕД ВЕТЕРАНОМ НЕ СТАЛИ ИЗВИНЯТЬСЯ

Семь лет назад разбирательство не дошло до суда. Когда подключилась прокуратура, ПФР выплатил деньги. Но в этот раз сотрудники стояли на своем до конца. Дочь ветерана Нина Борисовна рассказывает:

— В суде представители ПФР приводили смешные доводы. Отец находился на Украине с марта 1951 года по ноябрь 1954. А по закону «О ветеранах», к ветеранам приравниваются только участвующие в боевых действиях по декабрь 1951 года. Поэтому пенсионный фонд доказывал, что отец принимал участие в боевых операциях, но находился в «недействующей армии». На что прокурор сказал, что у нас вся армия действующая, такого понятия даже нет.

По ее словам, услышав решение суда, сотрудники Пенсионного фонда просто молча вышли из зала. За все время перед ветераном и его близкими никто не извинился.

— На суде прокурор предоставил копии судебных исков по подобным делам из других городов. Мой отец не единственный, кто оказался в такой ситуации. Причем, речь шла только о людях, которые дошли до суда. А сколько ветеранов не стали обращаться в суд, потому что не захотели или не смогли по состоянию здоровья? Ходить по всем кабинетам им тяжело и физически, и морально. Через месяц, когда решение суда вступит в силу, я отправлю письма в Госдуму и совет по правам человека при президенте. Чтобы государство приняло меры и таких ситуаций больше не повторялось, — заявила дочь ветерана.

Борис Григорьевич отреагировал на решение суда равнодушно. Он уже примирился с ситуацией. Сейчас у него заботы поважнее — много работы в саду. Тут два дня дрова пилил. Скоро надо грядки копать.

— Он у нас молодец, старается больше двигаться. Когда погода хорошая, на велосипеде в сад ездит, — говорит Нина Борисовна. — День Победы тоже в саду будем праздновать, всей семьей — с внуками и правнуками.

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