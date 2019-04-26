Как будет работать общественный транспорт на Пасху 2019 в Челябинске
В ночь с 27 на 28 апреля в храмах города пройдут Пасхальные службы. После этого верующие смогут вернуться домой на трамваях и троллейбусах. Мы узнали, как будет работать общественный транспорт на Пасху 2019 в Челябинске.
— Электротранспорт будет ожидать пассажиров на остановках ровно в 3 часа ночи. Трамваи и троллейбусы будут отправлять по мере заполнения салонов, — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.
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ГДЕ ПАССАЖИРАМ СЕСТЬ НА ТРОЛЛЕЙБУС
Остановка «Солнечный берег» возле храма «Утоли моя Печали»
№8 «Солнечный берег — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ» №8 «Солнечный берег — ул. Новороссийская — ул. Машиностроителей — ЧКПЗ.
Остановка «Ул. Калинина» на Свердловском пр. возле храма на ул. Кыштымской
№12 через Комсомольский пр. до ул. Молдавской.
№12 по Свердловскому пр. на АМЗ.
Остановка «Алое поле» возле храма Александра Невского
№12 через Комсомольский пр. до ул. Молдавской.
№12 от перекрестка Свердловский пр. — ул. Коммуны, на АМЗ.
Остановка «Театр ЧТЗ» по ул. Г. Танкограда в сторону Первоозерного — возле храма в честь святителя Василия Великого
№19 в сторону Первоозерного.
ГДЕ ПАССАЖИРАМ СЕСТЬ НА ТРАМВАЙ
Остановка «Цирк» возле храма Святой Троицы
№17 до Чичерина.
№3 в Металлургический район.
№6 на Медгородок.
№16 в сторону вокзала.
Остановка «Ул. Чичерина» возле храма Святого преподобного Сергия игумена Радонежского
№16 до вокзала через ул. Кирова.
№14 в Металлургический район.
Остановка «Театр ЧТЗ» в сторону города — возле храма в честь святителя Василия Великого
№6 по ул. Горького до ЧЭМК.
№6 по ул. Первой Пятилетки — Труда — Карла Маркса в сторону вокзала.
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