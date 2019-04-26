2019-04-26T16:18:33+03:00
Общество

Как будет работать общественный транспорт на Пасху 2019 в Челябинске

Мэрия опубликовала расписание работы общественного транспорта на Пасху 2019 в Челябинске
Сергей УФИМЦЕВ
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Трамваи и троллейбусы заберут пассажиров от храмов Челябинска.Трамваи и троллейбусы заберут пассажиров от храмов Челябинска.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В ночь с 27 на 28 апреля в храмах города пройдут Пасхальные службы. После этого верующие смогут вернуться домой на трамваях и троллейбусах. Мы узнали, как будет работать общественный транспорт на Пасху 2019 в Челябинске.

— Электротранспорт будет ожидать пассажиров на остановках ровно в 3 часа ночи. Трамваи и троллейбусы будут отправлять по мере заполнения салонов, — рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

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ГДЕ ПАССАЖИРАМ СЕСТЬ НА ТРОЛЛЕЙБУС

Остановка «Солнечный берег» возле храма «Утоли моя Печали»

№8 «Солнечный берег — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ» №8 «Солнечный берег — ул. Новороссийская — ул. Машиностроителей — ЧКПЗ.

Остановка «Ул. Калинина» на Свердловском пр. возле храма на ул. Кыштымской

№12 через Комсомольский пр. до ул. Молдавской.

№12 по Свердловскому пр. на АМЗ.

Остановка «Алое поле» возле храма Александра Невского

№12 через Комсомольский пр. до ул. Молдавской.

№12 от перекрестка Свердловский пр. — ул. Коммуны, на АМЗ.

Остановка «Театр ЧТЗ» по ул. Г. Танкограда в сторону Первоозерного — возле храма в честь святителя Василия Великого

№19 в сторону Первоозерного.

ГДЕ ПАССАЖИРАМ СЕСТЬ НА ТРАМВАЙ

Остановка «Цирк» возле храма Святой Троицы

№17 до Чичерина.

№3 в Металлургический район.

№6 на Медгородок.

№16 в сторону вокзала.

Остановка «Ул. Чичерина» возле храма Святого преподобного Сергия игумена Радонежского

№16 до вокзала через ул. Кирова.

№14 в Металлургический район.

Остановка «Театр ЧТЗ» в сторону города — возле храма в честь святителя Василия Великого

№6 по ул. Горького до ЧЭМК.

№6 по ул. Первой Пятилетки — Труда — Карла Маркса в сторону вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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