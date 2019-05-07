Новички «Трактора»: Вратарь за два метра и горячий абхазец

Руководство черно-белых расстается с прошлым без сожаления. По крайней мере, «наполеоновские» планы налицо. 1 мая, на следующий день после истечения срока контрактов, было уволено почти половина команды. Но почти два десятка хоккеистов остались в команде еще на год.

ЛУЧШЕ СВОИХ

Генеральный директор и вице-президент ХК «Трактор» Борис Видгоф в интервью КП — Челябинск рассказал, что нужно собрать состав численностью не менее 30 игроков, и постараться включить воспитанников челябинского хоккея.

Процесс пошел. Пятеро новичков — воспитанники «Трактора», один — магнитогорского «Металлурга». Еще трое представляют различные хоккейные школы России. Плюс легионер — финн Ессе Виртанен.

Шестеро новичков — защитники. Плюс один голкипер. Да еще какой -202 см! Вратарь Иван Федоров перешел в стан черно-белых из «Салавата Юлаева». С такими внушительными размерами закрыть рамку ворот куда проще.

Дмитрий Калинин – самый опытный и титулованный игрок в «Тракторе». Фото – официальный сайт ХК «Трактор».

СИЛЬНЫЕ НОВИЧКИ

— Кого из новичков можно назвать звездами?

— Самый титулованный игрок — это воспитанник «Трактора», защитник Дмитрий Калинин, — отмечает тренер спортшколы «Трактор» Виктор Перегудов. — Несмотря на возраст — 38 лет, Дмитрий играет стабильно и надежно. Он многократный победитель и призер чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Провел больше тысячи матчей!

В предстоящем сезоне интересно будет понаблюдать и за не менее звездными форвардами. 28-летний выпускник спортшколы «Трактор» Федор Малыхин – чемпион России, участник Матча Звезд КХЛ «забивной» центральный нападающий, набирающий, в среднем, полбалла за результативность в каждом матче.

Энвер Лисин, которого называют скоростным форвардом, может похвастаться различными титулами — чемпион Суперлиги, победитель юниорского первенства мира. В КХЛ сыграл 500 матчей.

Откуда такое необычное имя? У Лисина абхазские корни, и такое имя ему дала бабушка. В переводе оно означает «Солнце». Супругу Энвера звать Аида, дочку Адриана, сына — Роберт.

Ессе Виртанен – забивной защитник сборной Финляндии. Фото – официальный сайт ХК «Трактор».

О защитнике сборной Финляндии Ессе Виртанен, который в предстоящем сезоне выйдет на лед в форме «Трактора», Борис Видгоф сказал:

— Умный и креативный игрок обороны. В шведской и финской лигах становился лучшим защитником по системе «гол+пас». В пользу Виртанена говорит и то, что он регулярно играет за сборную Финляндии.

А на недавнем чемпионате мира Ессе стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди защитников.

ХОТИМ ИГРАТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМО

В интервью официальному сайту ХК «Трактор» новый главный тренер команды Петерис Скудра по поводу новой схемы игры заявил:

— Будем показывать современный хоккей. Станем играть очень агрессивно, организованно, дисциплинированно, будем стараться возвращать шайбу под свой контроль. А в атаке должны играть креативно. Современный хоккей требует сильной индивидуальности. Ее будем воспитывать в ребятах. Хотим играть непредсказуемо в нападении, чтобы обороняющимся командам было сложно.

Болельщики ждут побед от черно-белых. Фото Валерий ЗВОНАРЕВ.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Суханов, в прошлом один из лучших нападающих «Трактора»:

— Большинство контрактов с игроками заключены на один год. Наверное, новое руководство команды «прощупывает» почву, будет наигрывать новый состав. Команда сразу не рождается. Предыдущий сезон оказался далеко не самым лучшим, и в составе нужно что-то менять.

Среди первых новичков есть и молодежь и возрастные игроки. Это хороший сплав. Радует то, что подбираются габаритные хоккеисты. В современном хоккее это многое значит. Когда состав меняется так кардинально, всегда ждешь перемен к лучшему. И это еще не все. Думаю, еще мы увидим еще несколько новичков в составе «Трактора».

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Новички команды

Федор Малыхин, 28 лет, Челябинск, (спортшкола «Трактор»). Нападающий, рост 182 см, вес 86 кг. Предыдущий клуб — «Ак Барс» (Казань).

Энвер Лисин, 33 года, Москва (спортшкола «Динамо»). Нападающий, рост 186 см, вес: 90 кг. Предыдущий клуб — «Спартак» (Москва).

Сергей Терещенко, 27 лет, Магнитогорск (спортшкола «Металлург»). Защитник, рост 187 см, вес 96 кг. Предыдущий клуб — «Салават Юлаев» (Уфа).

Иван Федотов, 22 года, Санкт Петербург. Вратарь, рост 202 см, вес: 92 кг. Предыдущий клуб — «Салават Юлаев» (Уфа).

Дмитрий Калинин, 38 лет, Челябинск (спортшкола «Трактор»). Защитник, рост 190 см, вес: 98 кг. Предыдущий клуб — «Спартак» (Москва).

Егор Бабенко, 22 года, Тюмень (спортшкола «Газовик»). Нападающий, рост 177 см, вес 75 кг. Предыдущий клуб «Северсталь» (Череповец).

Виталий Меньшиков, 29 лет, Челябинск (спортшкола «Трактор»). Защитник, рост 190 см, вес 96 кг. Предыдущий клуб «Динамо» (Москва).

Евгений Назаркин, 22 года, Челябинск (спортшкола «Трактор»). Защитник, рост 189 см, вес: 95 кг. Предыдущий клуб «Динамо», ВХЛ (Санкт-Петербург).

Ессе Виртанен, 27 лет. Финляндия. Защитник, рост: 181 см, вес: 84 кг. Защитник, рост 181 см, вес 84 кг. Предыдущий клуб «Ферьестад» (Швеция).

Богдан Жиляков, 19 лет, Челябинск (спортшкола «Трактор»). Защитник, рост 182 см, вес 80 кг. Предыдущий клуб «Динамо», МХЛ (Санкт-Петербург»).

Игроки «Трактора» с действующими (продленными) контрактами:

вратари — Демченко, Сухачев, защитники — Бэйлен, Бородкин, Карпухин, Алексеев, Шепелев, нападающие — Щехура, Полыгалов, Томас, Глинкин, Пеньковский, Шолохов, Зиновьев, Тертышный, Афонасьевский, Подкорытов.