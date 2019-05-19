В Челябинске судят создателя финансовой пирамиды, которую рекламировал напарник Нагиева

Андрею Макарову из Казани светит десятка за то, что обманывал честных людей. Шесть лет назад он создал кредитно-потребительский кооператив «Рост», от которого пострадали 3,5 тысячи россиян, в том числе и в Челябинске.

В рекламных роликах «пирамиды» снимался актер Сергей Рост. Он известен как напарник Дмитрия Нагиева в некогда популярном шоу «Осторожно, модерн!».

Сама реклама была навязчивой, и наивные вкладчики несли в офисы «Роста» свои сбережения. Больше года контора выплачивала проценты. Иногда до 600 годовых! А потом — перестала. Руководители КПК оказались под следствием.

В октябре прошлого года в Казани, где находился главный офис финансовой пирамиды, начался суд по искам пайщиков Татарстана. А по жалобам южноуральцев возбуждено отдельное уголовное дело. Следствие по нему завершилось, и на днях дело передали в Центральный районный суд Челябинска. Процесс скоро начнется.

САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ВКЛАДЧИК ПОТЕРЯЛ ДВА МИЛЛИОНА

— Только в самом Челябинске от КПК «Рост» пострадали больше ста горожан. Совокупный ущерб составляет 16,6 млн рублей. Среди жертв мошенников много пенсионеров. Самому пожилому уже за 80 лет, он вложил в «финансовую пирамиду» больше двух миллионов, — рассказала газете «Комсомольская правда»-Челябинск» старший помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева.

Организатора «пирамиды» ждет реальный срок, также его обяжут вернуть пропавшие вклады. Но получить их будет непросто. Все имущество КПК «Рост» арестовано в рамках судебного производства в Казани. Деньги с реализации всех активов пойдут казанским вкладчикам. Платить челябинцам пока нечем.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК КПК

КПК «Рост» не первая пирамида, которая рушится на глазах. В начале года в Челябинске закрылись офисы «Золотого фонда», следом за ней возвращать деньги вкладчиков перестал потребительский кооператив «Домашний».

По данным Центробанка России, сегодня на территории Челябинской области зарегистрированы 65 кредитно-потребительских кооперативов и только 49 из них являются действующими. Остальные находятся либо в стадии реорганизации, либо в стадии ликвидации. Привлекать новых вкладчиков и их деньги, а также выдавать займы запрещено следующим организациям:

— КПК «Домашний»;

— КПКГ Южного Урала «Содействие»;

— КПК «МСФ Капитал»;

— КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд».

Однако все эти кооперативы обязаны исполнять свои обязательства перед старыми пайщиками, то есть возвращать взятые у населения деньги.

СОВЕТ

Как не прогореть, если вы решили вложить деньги в КПК

Потребительские кооперативы работают по принципу касс взаимопомощи: вкладчики объединяются, чтобы оказывать друг другу материальную помощь. Одни дают деньги в рост под высокий процент. Другие берут займы. Процент по вкладам и займам в КПК больше, чем в банках, этим и объясняется популярность кооперативов.

— Но и рисков тут больше. В отличие от банковских вкладов, вклады потребительских кооперативов не застрахованы государством. КПК страхует их сам. Я советую вкладчикам внимательно прочитать договор и понять, что является страховым случаем: банкротство кооператива или пожар в офисе. Также следует обращать внимание на период действия такой страховки, — рассказала начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Центробанка России Наталья Мошкина.

Самым очевидным признаком обмана является завышенная ставка по вкладам. По закону, она не может в 1,8 раза превышать ключевую ставку Банка России.

Например, сегодня, при ключевой ставке 7,75 максимальный процент доходности КПК определен на уровне 13,95%. Если вам обещают больше, то это повод насторожиться.

Также стоит внимательно изучить документы кооператива. Проверить: включен ли он в реестре КПК на сайте Центробанка России. И обязательно поискать отзывы в интернете.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вклад не возвращают

1. Сначала обратитесь в сам кооператив. В течение 15 дней КПК должен дать письменный ответ на вашу претензию.

2. Жалуйтесь в Центробанк России. Самый оперативный способ — через интернет-приемную на официальном сайте. Банк России рассмотрит обращение в течение 30 дней, проведет проверку и, если нарушения подтвердятся, выдаст кооперативу предписание устранить нарушения. Если окажется, что пострадали не только вы, а нарушения носят системный характер, Центробанк может вынести предписание о запрете деятельности КПК.

3. Если 1 и 2 пункт не сработают, можно идти в полицию, в прокуратуру и в суд.

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