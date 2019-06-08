«Кино под открытым небом, танцы в парке и прыжок с высоты»: чем заняться летом в Челябинске

Тем, кому летом не повезло с отпуском, или повезло, но по каким-то причинам придется остаться в каменных джунглях — посвящается. Даже не думайте расстраиваться, отлично отдохнуть можно и в городе. Вот пять идей для развлечений в Челябинске, которые не дадут заскучать.

ПЛЯЖ

Типичное место для спасения от жары и скуки. Можно не только охладиться, позагорать, но и устроить пикник, почитать книгу, поиграть в волейбол, бадминтон, мини-футбол, запустить воздушного змея с детьми. А еще покататься на катамаране, гидроцикле или вейкборде. Только не купайтесь на диких пляжах, не рискуйте! Дно там не очищено от мусора: полно коряг и стекла. Спасателей рядом нет. А вот где в Челябинске можно купаться этим летом, а где нельзя, читайте в нашем материале.

На пляже можно не только позагорать, но и поиграть в волейбол, бадминтон или мини-футбол.Фото: Нигина БЕРОЕВА

ПАРКИ ИЛИ ГОРОДСКОЙ БОР

Идеальны и для спокойной прогулки, и для активного отдыха. На территории работают прокаты велосипедов — от 150 руб./час, роликов и самокатов — от 110 руб./час. Еще в городских парках много аттракционов — от медленных каруселей-лошадок для карапузов, до страшных, приводящих к срыву голоса качелей для взрослых.

В Парке Гагарина, например, можно весело и динамично отдохнуть в пейнтбольном клубе, в веревочном парке или на картинге. Все лето по вечерам здесь будут бесплатно проводить занятия по фитнес-зумбе, латиноамериканским танцам. В 22 часа можно бесплатно посмотреть кино под открытым небом. Расписание мероприятий ищите на сайте парка.

В Парке Пушкина каждую среду с 16:30 будут выступления джазового оркестра, а каждый четверг с 16 часов — танцевальные вечера под любимые ретро-хиты и живое исполнение. 8 июня здесь пройдет традиционный «Пушкинский пикник», приуроченный ко Дню рождения Александра Пушкина. Зрителей ждут исторические танцы в костюмах XIX века, чтение стихов, романсы. С 9 по 12 июня в горсаду состоится «Фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер» 2019». Можно увидеть, как мастера выпиливают фигуры из дерева, приобрести сувениры ручной работы и даже самим поработать с деревом на мастер-классах. А 16 июня тут пройдет «Фестиваль окрошки».

В Саду Победы каждую субботу в 11 часов будут проводить «Зарядку со звездой». Размяться и взбодриться челябинцам помогут знаменитые южноуральские спортсмены. После зарядки можно сфотографироваться с чемпионом. А еще каждую пятницу в 16 часов здесь можно послушать духовой оркестр.

По вечерам можно бесплатно посмотреть кино под открытым небом.Фото: Иван ВИСЛОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОБЛАСТИ

Можно устроить себе небольшую поездку в пределах региона. Уверяем, на Южном Урале есть что посмотреть — у нас удивительная природа! Таганай, Зюраткуль, Тургояк, Уральское Бали — можно перечислять очень долго. Загляните в наш материал про отдых в области. Если вы на колесах, собирайте компанию, берите провиант, включайте навигатор — и в путь. Можно захватить палатку, спальники и остаться с ночевкой где-нибудь на берегу озера. Или арендовать кемпинг.

Сейчас в интернете много предложений туров выходного дня. Цены от 900 рублей на человека. В стоимость включены трансфер и экскурсия.

Вот, например, какая красота на Зюраткуле!Фото: Андрей АБРАМОВ

КИНО, ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ

Летом выходит много интересных кинопремьер. Например, «Люди Икс: Темный Феникс» — стартовал 6 июня. В этот же день начался показ фильма «Рокетмен» — про всемирно известного певца Элтона Джона. 13 июня в прокате появятся «Люди в черном: Интернэшнл».

Одна из самых ожидаемых премьер июля — «Человек-паук: Вдали от дома», на экраны фильм выйдет 4 июля. 8 августа состоится премьера драмы «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.

А почему бы не оторваться на концерте? К примеру, 19 июня приезжает группа «Звери». 3 июля можно от души посмеяться на стенд-ап шоу: выступят известные комики Гурам Амарян, Тимур Каргинов, Иван Усович. 13 июля состоится концерт певицы Славы, а 23 июля — группы «КняZz». 31 июля можно послушать Вадима Самойлова — основателя культовой группы «Агата Кристи».

В театрах тоже есть, чем порадовать зрителей. На сайтах выложены афиши пока только на июнь. Например, Театр драмы им. Наума Орлова с середины месяца начнется показ премьер. Их в июне будет шесть.

Новые спектакли ожидаются в июне и в Челябинском молодежном театре — «В Москву — разгонять тоску» и «Душа подушки».

Разнообразная афиша в начале лета также в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки. 21 июня здесь состоится премьера оперы «Богема». В других челябинских театрах тоже будет много интересных спектаклей, можно культурно, познавательно и не скучно провести вечер.

Театры порадуют зрителей премьерами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В НЕБЕ

Ну и на десерт вариант отдыха для экстремалов. Страшно крутой! Вы точно не забудете это лето, если прыгнете с парашютом, или на веревке с огромной вышки, или полетаете в аэротрубе. Все развлечения доступны в Челябинске. Адреса и телефоны можно легко найти в интернете по запросу в поисковиках.

Прыжок с парашютом в тандеме с инструктором обойдется в 8 тысяч, самостоятельный — в 4 тысячи. Прыжок с вышки на веревке — 3 тысячи. Полетать в аэротрубе стоит от 2 до 5 тысяч, зависит от количества минут, которые вы будете «парить»: от 4 до 12.

Прыжок с парашютом - развлечение не из дешевых, но оно того стоит!Фото: Алексей БУЛАТОВ

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