«У нас с ним давние особые отношения»: в мэрии Миасса объяснили скандал с обвинением главы города в импотенции

Глава Миасса Григорий Тонких пожаловался в прокуратуру на публичное оскорбление. Его задело обвинение в импотенции, опубликованное «ВКонтакте». Такую характеристику действующему мэру не побоялся дать житель Миасса Дмитрий Лазарев. На своей личной страничке местный активист разместил пост, в котором раскритиковал работу градоначальника.

Мэр Миасса пожаловался на местного жителя, назвавшего его импотентом 00:00 00:00

— Я написал о многолетней городской проблеме. В Миассе жители двух микрорайонов страдают от некачественной водопроводной воды. Из горячих кранов у нас течет вода с запахом тухлых яиц. Городские власти каждый год обещают исправить ситуацию, но меры, которые они принимают, не дают результатов. Глава Миасса вроде как хочет решить эту проблему, но не может. В связи с этим я употребил слово «импотенция». В переносном смысле, разумеется, — рассказывает Дмитрий Лазарев.

ГОРОЖАНИН ОТВЕТИТ В СУДЕ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

В Большом толковом словаре русского языка под редакцией Дмитрия Ушакова есть два лексических значения слова «импотенция»:

— половое бессилие;

— в переносном значении — духовное бесплодие.

Однако, оскорбленный мэр Миасса не стал разбираться в тонкостях лексики. Буквально на следующий день он обратился в надзорное ведомство с требованием привлечь автора поста к ответственности.

В отношении Дмитрия Лазарева возбудили административное дело по статье «Оскорбление». Теперь активиста ждет суд. Максимальное наказание — штраф 3000 руб.

Дмитрий Лазарев будет отвечать в суде за оскорбление. Фото: соцсети.

— Я не считаю, что оскорбил главу города. Пост удалять не собираюсь. Оштрафуют? Выплачу. Но сначала попытаюсь оспорить решение суда, — говорит Дмитрий Лазарев.

МЭРИЯ: «ПРОБЛЕМА НАДУМАННАЯ»

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» попыталась связаться с самим мэром Миасса. Однако Григорий Тонких не ответил на наш звонок. С «Комсомолкой» согласилась поговорить его пресс-секретарь Марина Рыкалина.

— Проблема с водой, о которой он пишет Дмитрий Лазарев, надуманная. У нас нет официальных обращений от жителей города на неприятный запах из водопроводных кранов. Есть проблема загрязненности воды в одном из микрорайонов. Но мы ее решаем — каждый год в летний сезон делаем промывку сетей. У мэрии с Дмитрием Лазаревым давние «особые» отношения. Чего он только не писал о нас в интернете. Сначала он оскорбил сотрудниц администрации — назвал их женщинами легкого поведения, а теперь вот взялся за главу города, — объяснила пресс-секретарь администрации Миасса Марина Рыкалина.

Мы показали этот ответ Лазареву. Горожанин заявил, что проблема вовсе не надумана.

— На моей странице в соцсети есть опрос жителей Миасса. Я его проводил перед тем, как пойти на прием к главе. Опрос показал, что 200 человек чувствуют запах сероводорода, когда открывают кран горячей воды. Официальные жалобы уже давно никто не пишет. Раньше обращались. Но проблеме 10 лет, и за это время ее никто не решил. Люди просто не верят, что городские власти им помогут.

КСТАТИ

Миасские чиновники зачастили со скандалами

Напомним, этой весной Миасс уже дважды засветился в скандальных новостях с участием чиновников. Первый повод — когда стало известно, что городские власти на бюджетные деньги закупили презервативы для многодетных матерей. Позже чиновники объяснили, что приобрели контрацепцию для маргинальных женщин, у которых изымают детей из-за алкоголизма.

Второй раз Миасс «прославил» местный депутат Вячеслав Откин, который в социальных сетях назвал местную жительницу «тупорылочкой». На него возбудили административное дело за оскорбление. Суд назначил депутату штраф — 2000 руб.