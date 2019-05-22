2019-05-22T14:35:16+03:00
Общество

«У нас с ним давние особые отношения»: в мэрии Миасса объяснили скандал с обвинением главы города в импотенции

Градоначальник Григорий Тонких пожаловался в прокуратуру на местного жителя, оскорбившего его в соцсетях
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Григорий Тонких стал главой Миасса в прошлом году. Фото: Newsmiass.ruГригорий Тонких стал главой Миасса в прошлом году. Фото: Newsmiass.ru
Изменить размер текста:

Глава Миасса Григорий Тонких пожаловался в прокуратуру на публичное оскорбление. Его задело обвинение в импотенции, опубликованное «ВКонтакте». Такую характеристику действующему мэру не побоялся дать житель Миасса Дмитрий Лазарев. На своей личной страничке местный активист разместил пост, в котором раскритиковал работу градоначальника.

Мэр Миасса пожаловался на местного жителя, назвавшего его импотентом

00:00
00:00

— Я написал о многолетней городской проблеме. В Миассе жители двух микрорайонов страдают от некачественной водопроводной воды. Из горячих кранов у нас течет вода с запахом тухлых яиц. Городские власти каждый год обещают исправить ситуацию, но меры, которые они принимают, не дают результатов. Глава Миасса вроде как хочет решить эту проблему, но не может. В связи с этим я употребил слово «импотенция». В переносном смысле, разумеется, — рассказывает Дмитрий Лазарев.

ГОРОЖАНИН ОТВЕТИТ В СУДЕ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

В Большом толковом словаре русского языка под редакцией Дмитрия Ушакова есть два лексических значения слова «импотенция»:

— половое бессилие;

— в переносном значении — духовное бесплодие.

Однако, оскорбленный мэр Миасса не стал разбираться в тонкостях лексики. Буквально на следующий день он обратился в надзорное ведомство с требованием привлечь автора поста к ответственности.

В отношении Дмитрия Лазарева возбудили административное дело по статье «Оскорбление». Теперь активиста ждет суд. Максимальное наказание — штраф 3000 руб.

Дмитрий Лазарев будет отвечать в суде за оскорбление. Фото: соцсети.

Дмитрий Лазарев будет отвечать в суде за оскорбление. Фото: соцсети.

— Я не считаю, что оскорбил главу города. Пост удалять не собираюсь. Оштрафуют? Выплачу. Но сначала попытаюсь оспорить решение суда, — говорит Дмитрий Лазарев.

МЭРИЯ: «ПРОБЛЕМА НАДУМАННАЯ»

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» попыталась связаться с самим мэром Миасса. Однако Григорий Тонких не ответил на наш звонок. С «Комсомолкой» согласилась поговорить его пресс-секретарь Марина Рыкалина.

— Проблема с водой, о которой он пишет Дмитрий Лазарев, надуманная. У нас нет официальных обращений от жителей города на неприятный запах из водопроводных кранов. Есть проблема загрязненности воды в одном из микрорайонов. Но мы ее решаем — каждый год в летний сезон делаем промывку сетей. У мэрии с Дмитрием Лазаревым давние «особые» отношения. Чего он только не писал о нас в интернете. Сначала он оскорбил сотрудниц администрации — назвал их женщинами легкого поведения, а теперь вот взялся за главу города, — объяснила пресс-секретарь администрации Миасса Марина Рыкалина.

Мы показали этот ответ Лазареву. Горожанин заявил, что проблема вовсе не надумана.

— На моей странице в соцсети есть опрос жителей Миасса. Я его проводил перед тем, как пойти на прием к главе. Опрос показал, что 200 человек чувствуют запах сероводорода, когда открывают кран горячей воды. Официальные жалобы уже давно никто не пишет. Раньше обращались. Но проблеме 10 лет, и за это время ее никто не решил. Люди просто не верят, что городские власти им помогут.

КСТАТИ

Миасские чиновники зачастили со скандалами

Напомним, этой весной Миасс уже дважды засветился в скандальных новостях с участием чиновников. Первый повод — когда стало известно, что городские власти на бюджетные деньги закупили презервативы для многодетных матерей. Позже чиновники объяснили, что приобрели контрацепцию для маргинальных женщин, у которых изымают детей из-за алкоголизма.

Второй раз Миасс «прославил» местный депутат Вячеслав Откин, который в социальных сетях назвал местную жительницу «тупорылочкой». На него возбудили административное дело за оскорбление. Суд назначил депутату штраф — 2000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сталина на вас… есть! Как культ личности сослали в Сибирь
Новосибирск, похоже, становится самым сталинистским городом России. Здесь поставили бюст генералиссимуса, а теперь строят 20-метровый дом под названием Stalin-House. Вместе с экспертами выясняем, откуда такой культ личности, версия 2.0
Новости 24
Полицейские Челябинска усилят патрули в дни Последних звонков
Пациентка с астмой умерла после назначенного ей лекарства в Челябинской области
Алексей Текслер добился от чиновников завершения субботников
За пустой холодильник горе-мамашу приговорили к исправительным работам в Челябинской области
Стала известна судьба бродячих собак, напавших на школьницу в Златоусте
В Челябинске маршрутка протаранила Kia Rio с женщиной за рулем
Продавец торгового центра в Челябинской области провалилась со второго этажа на первый
В Челябинске нейрохирурги собрали череп малышке, выпавшей из окна
Мамы с малышами замерзают в роддомах Челябинской области
Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии
В Челябинске девочка устроила танцы на подоконнике открытого окна
«Ушел в одном пиджачке». Еще один ребенок в Челябинске не ночевал дома
Девушка из Челябинска попала в рейтинг Forbes
«Полыхало на весь Парковый!» Жителей Челябинска напугал пожар
Байкер разбился на трамвайном кольце в Челябинске
В Зауралье неожиданно и эффектно открылся новый фонтан прямо на дороге
Лето будет! В Челябинск идет жаркая погода
У челябинца забрали Audi Q5 за долги по алиментам и «коммуналке»
Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске
Прокуратура добивается реального срока для челябинского хирурга, виновного в гибели пациентки
В Челябинске за два года сдадут 18 проблемных домов
В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»
На Южном Урале пациентам с больными почками разрешили проходить гемодиализ дома
Аналитики посчитали, сколько стоит приготовить окрошку в Челябинске
Оружейники Златоуста подарят Сергею Лазареву меч с гравировкой сцен из клипа «Scream»
В Челябинской области детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка
На Южном Урале заработали вертолеты санавиации