Детский сад в Челябинске утопает в мусоре

Весенняя генеральная уборка в детском саду N 444 по ул. Братьев Кашириных, 101-б прошла, как и положено, в апреле. Воспитатели дружно вышли с граблями на участки, собрали сор и сухую траву. Спилили сухие ветки. Все сложили в пакеты: у забора садика вырос холм.

ПРИВЫЧНЫЙ УЖЕ ПЕЙЗАЖ

Прошло четыре недели. Пакеты, набитые сухой грязью так и лежат. Рядом каждый день на прогулку ходят дети. Мешки жарятся на солнце, покрываются слоями челябинской пыли. Это же для здоровья вредно! И с эстетической точки зрения непорядок: дети привыкают к грязи и свалкам.

Мешки лежат возле веранды.Фото: Андрей СОКОЛОВ

НЕТ ДОГОВОРА

— Мы ждем договора с Региональным оператором — «Центром коммунального сервиса». Только потом к нам придет машина и вывезет мешки. Регоператор тянет время... Мы бы все сделали для того, чтобы убрать кучу немедля. Раньше в садике стоял контейнер, в него мы скидывали весь мусор после уборки. Сейчас емкости нет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сотрудники детского сада.

Кстати, по новым правилам, в долгожданный мусоровоз, который когда-нибудь доедет до садика, мешки будут складывать дворник и нянечки садика. А раньше вывоз мусора был полной заботой обслуживающей организации. Почему так?!

КСТАТИ

Садик оккупировали машины!

Люди ждут помощи от главы района Сергея Колесника

Вокруг этого детского сада возле забора на газонах уже пятый год паркуются машины. Они вытоптали всю траву, превратили землю в пыльный камень. В дождь они месят здесь колесами грязь и развозят ее по округе. Мы вместе с общественником Львом Большаковым официально сообщили об этом чиновникам. И получили три официальных отписки от разных ведомств.

Речь про газон, который вплотную прилегает в забору садика со стороны дома 101-а и 36-б.

Вот так выглядит газон вокруг садика во время таяния снега. От травы тут ничего не осталось!Фото: Андрей СОКОЛОВ

Например, от УЖКХ пришло пространное письмо с намеком, что это, мол, придомовая территория и жильцы сами должны там столбики вбивать. На самом деле, земля принадлежит детскому саду, у которого нет средств на то, чтобы спасти газон от машин и огородить его столбиками.

На ответил и глава района Сергей Колесник. Сообщил, что газон внесен в перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве и посоветовал обращаться в полицию, пусть там придут и оштрафуют нарушителей.

Но позвольте, Сергей Валерьевич, почему жители района должны заниматься наведением порядка на вверенной Вам территории? Вы — глава района, Вам платят деньги налогоплательщики.

Пожалуйста, поручите своим замам решить эту проблему: убрать со всех газонов машины и засеять газоны травой. Подключите полицию, депутатов, кого угодно, но не отмахивайтесь от людей.

НА ЗАМЕТКУ

Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором

Звонки принимает Региональный оператор по обращению с отходами (Подробнее)

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