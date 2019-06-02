В Челябинске появится первый конный памятник… Дон Кихоту

31-й лицей можно смело включить в список брендов Челябинска. Школа, за которой закрепилась слава учебного заведения, куда нереально поступить и еще сложнее учиться. Но если сдюжил, то обязательно станешь большим человеком. Согласно свежему рейтингу, лицей занимает третьи в стране место по востребованности выпускников — чаще всех поступают в самые крутые вузы.

В лицее работает первая и единственная станция метро, есть памятник-рогатка, который получился из обрезанного дерева. А вскоре может появиться новый монумент — хитроумному сеньору Дон Кихоту.

В Челябинске появится памятник Дон Кихоту. Прототип идальго в студии радио 95.3 FM 00:00 00:00

— Это инициатива директора Александра Попова. Моего согласия никто не спрашивал, но я не против, — расплывается в улыбке преподаватель информатики лицея №31 Александр Погодин.

Вот так педагог стал прототипом идальго.

— Типаж у меня классический, подошел. Мы же привыкли, что гравюры и статуэтки каслинского литья представляют рыцаря худощавого телосложения с узким лицом. Скульптор взглянул на меня и решил, что подойдет. Сделал несколько снимком. Теперь ждем, обещают к 1 сентября.

За Дон Кихотом закрепился не самый положительный образ. Но Попов вкладывает в него что-то свое. Возле школы стоит безликое складское здание. Его планируют превратить в мельницу. Кстати, у нас в городе нет конных памятников. Этот будет первым. Скульптура будет из бетона. Фигура будет динамичной: всадник мчится вперед с копьем наперевес.

Педагог Александр Погодин внешне похож на Дон Кихота.Фото: Андрей АБРАМОВ

ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО — ЭТО ЕЩЕ МАЛО

— Обязательно ли родиться гением математики, чтобы поступить в 31-й лицей?

— Если родились гением, то этого конечно достаточно, — шутит Погодин. — Гениев везде не так много. А у нас дети просто способные. Если родители правильно себя вели, пока ребенок учился в начальной школе, давали возможность развиваться, тогда проблем с поступлением не возникнет. Попасть хотят многие. Порядка десяти человек на место — считается спокойным конкурсом.

— Почему так много желающих?

— Родители не всегда задумываются, что ребенок будет делать в физмате. Может у него другие интересы в жизни? А куда еще отдать не знают, вот и пытаются к нам. Ежегодно 11 класс заканчиваются 50 выпускников. При этом изначально в параллель набирают 80 человек.

— У вас, наверное, одни мальчики?

— Девочек немного меньше, но процент отсеивания такой же как и у парней. Им проще в начале учебы — они более трудолюбивы, усидчивы. Но к старшим классам мальчики начинают лидировать с точки зрения олимпиад. В некоторых классах вообще нет девочек. И это плохо! Хотя бы две-три обязательно должно быть, иначе парни себя неадекватно ведут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/672278" frameborder="0"></iframe> Памятник рогатке у школы.Андрей АБРАМОВ

БЫВАЮТ ЛИ БЕЗДАРНЫЕ ДЕТИ

— Родители делятся на два лагеря. Одни с ранних лет записывают чадона кружки и наседают по учебе. Другие считают: не стоит забирать детство и позволяют беззаботно смотреть мультики.

— Одно другому мешать не должно. Можно же совместить. Почему учеба не может быть в радость? Проблемы с детьми начинаются, когда родителям некогда. Отдали ребенка на курсы и даже не спрашивают, что там происходит и нравится ли ребенку. Как это не странно, в благополучных семьях дети часто бывают брошены. Родители заняты зарабатыванием денег.

Родители хотят от ребенка больше, чем он может. Пытаются загрузить, а он не вытягивает. Бывает наоборот: не успевают за развитием чада. Он уже ушел далеко, а они все думают, что он маленький.

— Можно ли бездарного ребенка с плохой наследственностью превратить в способного, который поступит в 31 лицей?

— Бездарных детей не бывает. Главное, чтобы ребенок умел работать. В советское время был миф, что человека можно сделать каким угодно. Якобы от наследственности не играет роли. Сегодня я уверен, что от нее зависит 90%. Другие дело, что у всех наследственность очень богатая. Смотрите, бывает ребенок — прохиндей. Но талантливый! Это хорошая наследственность или плохая?

— Раньше, чтобы покормить, ребенку рассказывали сказку, а когда он увлечется, совали ложку каши. Сейчас включают мультики на планшете.

— Пока трудно говорить, к чему это приведет. Скажу так: если во время урока у ученика на столе лежит телефон, пусть даже выключенный, КПД падает на 15%. Внимание оттягивает. Любую полезную вещь можно использовать во благо и вред. Интернет однозначно изменил детей. Они сегодня не те, что в начале 00-х. У них прекрасное чувство юмора, отлично общаются. Но часто когда задаешь вопрос, лезут за ответом в Сеть. Поэтому повторюсь: оценивать пока трудно...

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