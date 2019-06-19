«Пешеход должен стать главным!»: 10 простых шагов, которые изменят Челябинск

Не так давно Москва пережила урбанистическую революцию. Вопреки возгласам, что столица окончательно встанет в пробках, город впервые поехал. Вопреки мнению, что улицы без машин вымрут, улицы наполнились людьми. Вопреки мнению, что урбанистическая революция нанесет ущерб бизнесу, бизнес выиграл.

Эти и другие сомнения были напрасны. И очевидно, что Москва и дальше будет развиваться в заданном направлении.

ПРОБКИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ

А что в Челябинске? За 10 лет дорожной революции город лишился пешеходной инфраструктуры, озеленения, общественного транспорта, эстетики, бизнеса, что привело к сильнейшему оттоку населения и капитала.

При этом главная причина дорожной революции — борьба с пробками — не была решена. Пробки возвращаются и их становится больше.

Еще ни одному городу в мире не получилось стать удобным для автомобилей. Когда дороги расширять уже некуда, а машин все больше, то город стоит в пробках. Единственный выход — сужать проезжую часть и делать город удобным для людей.

ДОЛОЙ РЕВОЛЮЦИЮ, ДАЕШЬ… РЕВОЛЮЦИЮ!

Мы все ждали, что Челябинск преобразится к саммитам, до которых остался всего лишь год — но этого не произошло. И не могло произойти. Потому что город так и не поменял вектор своего развития.

Предпринимаются безрезультатные попытки реанимировать Челябинск, но это не получится сделать, пока не будет устранена главная причина — дорожная революция. А будущее Челябинска — Урбанистическая революция. Она заключается в пересмотре приоритетов:

— пешеход на улице должен стать главным: люди вместо автомобилей, общественный транспорт вместо личного транспорта, развитие электротранспорта

— озеленение на улицах вместо озеленения в парках-резервациях

— успокоение трафика вместо строительства ограждений вдоль дорог

— пешеходная инфраструктура вместо парковок и компактная застройка вместо раздувания города в ширину

— развитие сети общественных пространств вместо строительства ТРК

— доступная городская среда для всех категорий населения.

Это изменит не только город, но и самих людей. Люди будут осознавать, что свобода — это не быть свободным от общества — это быть свободным внутри общества и вместе с обществом.

Люди избавятся от чувства дискомфорта, перешагивая порог своей квартиры, и попадая в агрессивный мир: потому что город — тоже наш дом. Город должен быть таким же удобным и безопасным, как наша квартира.

Семен Воронин: «Общественный транспорт вместо личного транспорта...»

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ

Дорожная революция — самый грандиозный провал в современной истории города. На ее проведение были затрачены миллиарды. И, чтобы нивелировать ущерб, причиненный ею, должно быть затрачено еще больше.

Однако некоторые шаги можно сделать уже в этом году:

1. Отказаться от продолжения дорожной революции — это самое важное.

2. Сделать выделенные полосы для общественного транспорта.

3. Ликвидировать отдельные полосы для правых поворотов.

4. Снести пешеходные ограждения*.

5. Сделать зеленые полосы по краям и посередине дорог

6. Увеличить количество наземных (не путать с наДземными) пешеходных переходов, в том числе продублировать ими подземные переходы.

7. Перестать застраивать степи. Нужно застраивать пустыри в центре города.

8. Ввести настоящий дизайн-код, который бы регулировал не только вывески, но и цвета фасадов, дизайн уличной мебели, общественного транспорта, остановочных комплексов и так далее.

9. Избавится от практики кронирования деревьев, их побелки, побелки бордюров и прочей бесполезной деятельности.

10. Вернуть тротуары пешеходам.

Эти простые шаги способны кардинально изменить облик города и достойно встретить гостей саммитов ШОС и БРИКС.

Мы не сможем удивить иностранцев одним небоскребом, но мы можем удивить их комфортной городской средой.

Челябинск быстро деградировал, а теперь он должен стремительно возродиться. Будущее Челябинска — за Урбанистической революцией.

* Имеются ввиду те ограждения, что установлены вдоль дорог. Если улица построена правильно, то пешеходные ограждения не нужны. Если люди по какой-то причине переходят дорогу в неустановленном для этого месте, значит, именно в этом месте удобно переходить, и стоит задуматься над организацией легального пешеходного перехода. В исключительных случаях, пешеходные ограждения можно заменить кустарниками.

ОТ РЕДАКЦИИ

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