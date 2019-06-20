На прямой линии Владимиру Путину показали медпункт в селе Челябинской области

На прямой линии с президентом 20 июня коснулись темы здравоохранения. Корреспонденты из разных точек страны передавали, как обстоят дела в той или иной поликлинике, или больнице.

Из Челябинской области прямое включение было из поселка Маук. Он находится в Каслинском районе.

В центре внимания оказался ФАП — фельдшерско-акушерский пункт. Простым языком, это миниатюрная больница в сельской местности, врач которой обслуживает сразу несколько поселков.

В поселке Маук фельдшерский пункт возродили несколько месяцев назад. До этого он три года был заброшен.

— Здесь появилось стоматологическое кресло, что само по себе вещь удивительная. Редко в каком селе можно найти такое, — доложил корреспондент.

Раньше в Маукском ФАПе работали четыре человека, теперь двое: фельдшер и медсестра. Раз в месяц приезжает стоматолог.

— Не работает физиотерапевтический кабинет из-за того что там старое оборудование. Главная проблема — это молодые кадры, которые сюда не едут. Хотя запущена программа сельский доктор, — передает журналист.

— Бывает тяжеловато работать вдвоем, особенно когда вспышки инфекций, — рассказывает фельдшер Светлана Борисовна. — Я считаю, что главная проблема — это проблема жилья на селе. Здесь нет благоустроенного жилья. Специалисты приезжали, им нравится село, наша природа. Но раз жилья нет, то они уезжают обратно. А мы здесь родились, поэтому и работаем.

Сотрудница ФАПа рассказала, что молодые специалисты здесь долго не задерживаются.Фото: кадр с видео

В завершение сюжета корреспондент сообщил, что у областного руководства по плану создать еще 100 ФАПов в регионе.

— Количество ФАПов сократилось, а амбулаторная сеть выросла. ФАПы очень важны и безусловно должны быть поддержаны. В ближайшее время планируется ремонт 1 200 имеющихся и строительство 300 новых. В малых населенных пунктах развивается мобильная помощь, — ответил президент.

По поводу квартирного вопроса, Владимир Путин ответил:

— Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги по программе «Земский доктор», а жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили. Они должны предусмотреть в бюджете деньги на эти цели. Иначе люди, конечно, будут уезжать.

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