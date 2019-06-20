2019-06-20T13:06:23+03:00
Общество

На прямой линии Владимиру Путину показали медпункт в селе Челябинской области

Трансляция шла из Каслинского района
Андрей АБРАМОВВалентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Трансляция шла из кабинета врача в фельдшерском пункте села Маук.Трансляция шла из кабинета врача в фельдшерском пункте села Маук.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

На прямой линии с президентом 20 июня коснулись темы здравоохранения. Корреспонденты из разных точек страны передавали, как обстоят дела в той или иной поликлинике, или больнице.

Из Челябинской области прямое включение было из поселка Маук. Он находится в Каслинском районе.

В центре внимания оказался ФАП — фельдшерско-акушерский пункт. Простым языком, это миниатюрная больница в сельской местности, врач которой обслуживает сразу несколько поселков.

В поселке Маук фельдшерский пункт возродили несколько месяцев назад. До этого он три года был заброшен.

— Здесь появилось стоматологическое кресло, что само по себе вещь удивительная. Редко в каком селе можно найти такое, — доложил корреспондент.

Раньше в Маукском ФАПе работали четыре человека, теперь двое: фельдшер и медсестра. Раз в месяц приезжает стоматолог.

— Не работает физиотерапевтический кабинет из-за того что там старое оборудование. Главная проблема — это молодые кадры, которые сюда не едут. Хотя запущена программа сельский доктор, — передает журналист.

— Бывает тяжеловато работать вдвоем, особенно когда вспышки инфекций, — рассказывает фельдшер Светлана Борисовна. — Я считаю, что главная проблема — это проблема жилья на селе. Здесь нет благоустроенного жилья. Специалисты приезжали, им нравится село, наша природа. Но раз жилья нет, то они уезжают обратно. А мы здесь родились, поэтому и работаем.

Сотрудница ФАПа рассказала, что молодые специалисты здесь долго не задерживаются. Фото: кадр с видео

Сотрудница ФАПа рассказала, что молодые специалисты здесь долго не задерживаются.Фото: кадр с видео

В завершение сюжета корреспондент сообщил, что у областного руководства по плану создать еще 100 ФАПов в регионе.

— Количество ФАПов сократилось, а амбулаторная сеть выросла. ФАПы очень важны и безусловно должны быть поддержаны. В ближайшее время планируется ремонт 1 200 имеющихся и строительство 300 новых. В малых населенных пунктах развивается мобильная помощь, — ответил президент.

По поводу квартирного вопроса, Владимир Путин ответил:

— Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги по программе «Земский доктор», а жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили. Они должны предусмотреть в бюджете деньги на эти цели. Иначе люди, конечно, будут уезжать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем жители Челябинска спрашивали Владимира Путина и что из этого вышло

«Комсомолка» вспоминает прошлые прямые линии с президентом (далее)

Владимиру Путину показали медпункт в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алексей Текслер отреагировал на жестокое избиение школьника с ДЦП
Челябинские юристы выпустили обучающий мультфильм «Как правильно разводиться»
Алексей Текслер поручил мэриям малых городов бороться за гранты большого федерального конкурса
Обращение мам-антипрививочниц из Магнитогорска к Владимиру Путину проверяет прокуратура
В Челябинской области предприниматели обязаны освободить землю возле озера Тургояк
Прокуратура Челябинска закрыла автомойку, построенную вместо жилого дома
Автокатастрофа с автобусом и бензовозом в Златоусте: водитель не проходил медосмотр
Алексей Текслер встретился с новым руководителем областного управления службы судебных приставов
Аграрии Южного Урала готовятся штурмовать рынки Китая
В больницах Челябинской области остается пять пострадавших в ДТП на М-5
Челябинцы знают точно, что соцсети для детей — это зло
29 долгостроев в Челябинской области поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков
Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня
После жалобы Путину от жителей села Варна Челябинской области СК возбудил уголовное дело
На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела
В Челябинске горожан приглашают протестировать беспилотный автомобиль
В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения
Появилось видео с места автокатастрофы пассажирского автобуса в Челябинской области