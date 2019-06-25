Обратный отсчет: сколько нелюбимых народом чиновников уже уволил Алексей Текслер
На внеочередное заседание городской Думы, посвященное отставке Владимира Елистратова с поста главы Челябинска, Алексей Текслер прибыл лично и заявил:
— Люди хотят изменений к лучшему по всему спектру проблем: экология, дороги, аварийное жилье, ЖКХ, благоустройство, общественный транспорт. В большинстве своем, это все — полномочия муниципалитетов. Работать чиновником администрации Челябинска по принципу «как обычно» больше нельзя. Челябинск имеет все ресурсы, чтобы стать лучше.
В Челябинске мэр ушел в отставку
В редакции КП-Челябинск вспомнили, каких еще чиновников Алексей Текслер подвиг на увольнения.
Евгений Тефтелев
26 апреля уволен с поста заместителя губернатора Челябинской области. С ноября прошлого года в правительстве региона Тефтелев отвечал за работу аппарата губернатора и Минимущества региона.
Напомним, что в кабинет на Цвиллинга, 27 Тефтелев перебрался после отставки с поста главы Челябинска. Миллионным городом он управлял с декабря 2014 года. При нем появилось устойчивое выражение «тефтелевы кучи» — неубранные зимой смерзшиеся горы снега, льда и грязи.
Отставку подчиненного Алексей Текслер в своем инстаграме объяснил так: «Уволил Е.Н. Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди».
Дмитрий Микулик.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дмитрий Микулик
Экс-министр дорожного строительства и транспорта Челябинской области был первым. 21 марта по нему подписано кадровое решение. Формулировка: уволен в связи с утратой доверия. Скорее всего, речь идет о скандале команды предыдущего губернатора с антимонопольной службой. В УФАС выявили два сговора в теме строительства и ремонта дорог в регионе.
Иван Сеничев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Иван Сеничев
С поста директора ХК «Трактор» Иван Сеничев ушел 4 апреля. Вместе с ним уволился и его заместитель Евгений Губарев.
Алексей Текслер объяснил отставку так: «Сеничев покинет клуб. Формированием команды и структурой клуба займется Борис Видгоф. Я определил приоритет для него — ставка на воспитанников «Трактора», на южноуральцев».
Александр Шабалин.
Александр Шабалин
24 мая, во время объезда дорог, был уволен руководитель Управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин. Главная претензия главы региона: дважды срывался контракт на строительство дорог в Челябинске из-за справедливых замечаний УФАС. Ремонт мог бы уже начаться, если бы чиновники мэрии вовремя устранили недочеты в документах.
Руслан Гаттаров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Руслан Гаттаров
С поста заместителя губернатора Челябинской области уволился 31 мая. Курировал экономический блок. Отставку объяснил так: «Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а я этого не хочу, поэтому попросил Алексея Леонидовича принять мою отставку».
Кроме того, посты потеряли Олег Дубровин (директор телеканала ОТВ), Алексей Бобов (руководитель Агентства инвестиционного развития). Уволены руководители представительства региона в Москве Александр Шепилов и его зам Илья Нутельс.
КОГО ЕЩЕ УВОЛЯТ?
Народная молва отправляет в отставку ответственных за строительство жилья и транспорт. Почему?
Микрорайоны в Челябинске туго обзаводятся социальной инфраструктурой. В дефиците садики и школы, а также общественный транспорт.
Неважно идут дела с экологией и вывозом мусором. Судите сами: чистка русла реки Миасс больше напоминает косметологическое действо. Задача стоит вырезать камыш и ивняк. А ведь на дне реки тонны отложений. В это же время жители Полетаево возмущены помойкой-полигоном под своим носом.
КСТАТИ
Текслер устроил чиновникам выволочку
Случилось это во вторник, 25 июня, на заседании правительства.
— Я не удовлетворен цифрами, которые здесь слышу, — грозно сказал глава региона своим замам. — Особенно когда говорят, что экология у нас — самое отстающее направление по реализации национальных проектов. По остальным направлениям немногим лучше. Безопасными и качественными дорогами занимаюсь каждый день, так оно и стало лучше. Понимаете? Лично занимаюсь. Теперь мне каждым нацпроектом заниматься лично?
ВОПРОС РЕБРОМ
В каких ведомствах нам еще ждать увольнений? Пишите отклики!
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