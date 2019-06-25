2019-06-25T12:47:23+03:00
Общество

Обратный отсчет: сколько нелюбимых народом чиновников уже уволил Алексей Текслер

«Комсомолка» собрала имена проштрафившихся бюрократов. Список остается открытым...
Ольга АНТОНОВА
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Евгений Тефтелев лишился поста в команде губернатора потому, что для решения новых задач нужны новые люди.Евгений Тефтелев лишился поста в команде губернатора потому, что для решения новых задач нужны новые люди.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На внеочередное заседание городской Думы, посвященное отставке Владимира Елистратова с поста главы Челябинска, Алексей Текслер прибыл лично и заявил:

— Люди хотят изменений к лучшему по всему спектру проблем: экология, дороги, аварийное жилье, ЖКХ, благоустройство, общественный транспорт. В большинстве своем, это все — полномочия муниципалитетов. Работать чиновником администрации Челябинска по принципу «как обычно» больше нельзя. Челябинск имеет все ресурсы, чтобы стать лучше.

В Челябинске мэр ушел в отставку

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В редакции КП-Челябинск вспомнили, каких еще чиновников Алексей Текслер подвиг на увольнения.

Евгений Тефтелев

26 апреля уволен с поста заместителя губернатора Челябинской области. С ноября прошлого года в правительстве региона Тефтелев отвечал за работу аппарата губернатора и Минимущества региона.

Напомним, что в кабинет на Цвиллинга, 27 Тефтелев перебрался после отставки с поста главы Челябинска. Миллионным городом он управлял с декабря 2014 года. При нем появилось устойчивое выражение «тефтелевы кучи» — неубранные зимой смерзшиеся горы снега, льда и грязи.

Отставку подчиненного Алексей Текслер в своем инстаграме объяснил так: «Уволил Е.Н. Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди».

Дмитрий Микулик. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дмитрий Микулик.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дмитрий Микулик

Экс-министр дорожного строительства и транспорта Челябинской области был первым. 21 марта по нему подписано кадровое решение. Формулировка: уволен в связи с утратой доверия. Скорее всего, речь идет о скандале команды предыдущего губернатора с антимонопольной службой. В УФАС выявили два сговора в теме строительства и ремонта дорог в регионе.

Иван Сеничев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иван Сеничев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иван Сеничев

С поста директора ХК «Трактор» Иван Сеничев ушел 4 апреля. Вместе с ним уволился и его заместитель Евгений Губарев.

Алексей Текслер объяснил отставку так: «Сеничев покинет клуб. Формированием команды и структурой клуба займется Борис Видгоф. Я определил приоритет для него — ставка на воспитанников «Трактора», на южноуральцев».

Александр Шабалин.

Александр Шабалин.

Александр Шабалин

24 мая, во время объезда дорог, был уволен руководитель Управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин. Главная претензия главы региона: дважды срывался контракт на строительство дорог в Челябинске из-за справедливых замечаний УФАС. Ремонт мог бы уже начаться, если бы чиновники мэрии вовремя устранили недочеты в документах.

Руслан Гаттаров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руслан Гаттаров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руслан Гаттаров

С поста заместителя губернатора Челябинской области уволился 31 мая. Курировал экономический блок. Отставку объяснил так: «Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а я этого не хочу, поэтому попросил Алексея Леонидовича принять мою отставку».

Кроме того, посты потеряли Олег Дубровин (директор телеканала ОТВ), Алексей Бобов (руководитель Агентства инвестиционного развития). Уволены руководители представительства региона в Москве Александр Шепилов и его зам Илья Нутельс.

КОГО ЕЩЕ УВОЛЯТ?

Народная молва отправляет в отставку ответственных за строительство жилья и транспорт. Почему?

Микрорайоны в Челябинске туго обзаводятся социальной инфраструктурой. В дефиците садики и школы, а также общественный транспорт.

Неважно идут дела с экологией и вывозом мусором. Судите сами: чистка русла реки Миасс больше напоминает косметологическое действо. Задача стоит вырезать камыш и ивняк. А ведь на дне реки тонны отложений. В это же время жители Полетаево возмущены помойкой-полигоном под своим носом.

КСТАТИ

Текслер устроил чиновникам выволочку

Случилось это во вторник, 25 июня, на заседании правительства.

— Я не удовлетворен цифрами, которые здесь слышу, — грозно сказал глава региона своим замам. — Особенно когда говорят, что экология у нас — самое отстающее направление по реализации национальных проектов. По остальным направлениям немногим лучше. Безопасными и качественными дорогами занимаюсь каждый день, так оно и стало лучше. Понимаете? Лично занимаюсь. Теперь мне каждым нацпроектом заниматься лично?

ВОПРОС РЕБРОМ

В каких ведомствах нам еще ждать увольнений? Пишите отклики!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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