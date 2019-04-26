2019-04-26T12:07:44+03:00
Политика

Евгения Тефтелева уволили из администрации губернатора

Причина отставки прозвучала довольно жестко — Челябинской области нужны новые люди
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Евгений Тефтелев уволен из администрации губернатора.Евгений Тефтелев уволен из администрации губернатора.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Евгений Тефтелев больше не работает в правительстве Челябинской области. Об этом у себя в Instagram 26 апреля сообщил врио губернатора Алексей Текслер.

— Уволил Е.Н. Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди, — лаконично написал глава региона.

Текслер уволил Тефтелева, а Копейск предложили возглавить Ким Чен Ыну

00:00
00:00

Евгений Тефтелев сделал большую карьеру на нивах заводской и государственной служб. Среди главных его должностей — кресло регионального министра промышленности, кабинеты мэра Магнитогорска и Челябинска. Причем больше всего он запомнился на посту последнего.

В Челябинск Евгения Николаевича привел экс-губернатор Борис Дубровский в 2014 году. До этого Тефтелев руководил Магнитогорском. Его переезд горожане восприняли неоднозначно: одни сожалели, другие ликовали. Первое время новый мэр казался Челябинску сверхответственным руководителем. По вечерам объезжал Челябинск и следил, как убирают снег.

Однако затем начались откровенные провалы в хозяйстве. В народе даже родился афоризм — «Тефтелевы кучи». Так называли снежные барханы по обочинам дорог, нередко покрытые слоем копоти.

Почти четыре года Евгений Тефтелев был градоначальником. Но градус недовольства рос, и руководство региона решило его убрать. Взамен Тефтелеву предложили кресло вице-губернатора. Челябинцы немало возмутились: чиновник запомнился негативом, а ему предложили повышение.

Однако Тефтелева добрым словом вспоминают челябинские элиты. В верхах долго враждовали разные политические силы и кланы. До всего этого не было дела простым горожанам, однако в конечном итоге дрязги сказывались на жизни города. Тефтелев, как говорят, смог примирить всех и привести к компромиссам.

Около месяца назад в отставку подал Борис Дубровский. Сразу после этого все министры и вице-губернаторы получил приставку «и.о.». Несколько человек довольно быстро потеряли должности. Очевидно, что отставка Евгения Тефтелева — продолжение кадровой чистки, которую проводит новый глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Петр Толстой: Фактически жителям Донбасса возвращают их гражданские права
Заместитель председателя нижней палаты российского парламента прокомментировал «КП» заявление президента о предоставлении гражданства тем, кто живет на территориях ЛНР и ДНР [аудио]
Марат Баширов: Для Питера проект Арт-парка очень важен — для его столичности и для его жителей
Известный политолог прокомментировал «Комсомолке» ситуацию, связанную с созданием в центре Санкт-Петербурга Арт-парка и реакцию на это Владимира Путина и Александра Беглова…
Новости 24
Житель Челябинской области насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Челябинской области спасатели сняли с опасного льда школьника
В Челябинской области коммунальщики просят власти разобраться в проблемах ЖКХ
Жители поселка в Челябинской области оказались невыездными из-за плохих дорог
Черную скалу в национальном парке Челябинской области засеют овсом
Пересчитать! В Челябинске Регоператор по обращению с отходами мухлевал в квитанциях
Челябинцы сами пекут куличи и пасхи
Посетители зоопарка в Челябинске пытались накормить зебр котлетами
Иван Ургант озабочен отсутствием кандидатов на пост мэра Копейска
Женская месть? В Магнитогорске кто-то облил краской автомобиль девушки и пожелал ей смерти
В Магнитогорске разыскивают молодую семью, которая оставила деньги в банкомате
Дети знаменитой кошки Люси, которая сама уехала на вокзал, ищут дом
В Челябинске ящиками продают гнилую клубнику
Исторический статус «немецкого квартала» в Челябинске отстаивают в суде
Свел счеты с жизнью экс-глава поселения в Сосновском районе