Евгения Тефтелева уволили из администрации губернатора

Евгений Тефтелев больше не работает в правительстве Челябинской области. Об этом у себя в Instagram 26 апреля сообщил врио губернатора Алексей Текслер.

— Уволил Е.Н. Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди, — лаконично написал глава региона.

Текслер уволил Тефтелева, а Копейск предложили возглавить Ким Чен Ыну 00:00 00:00

Евгений Тефтелев сделал большую карьеру на нивах заводской и государственной служб. Среди главных его должностей — кресло регионального министра промышленности, кабинеты мэра Магнитогорска и Челябинска. Причем больше всего он запомнился на посту последнего.

В Челябинск Евгения Николаевича привел экс-губернатор Борис Дубровский в 2014 году. До этого Тефтелев руководил Магнитогорском. Его переезд горожане восприняли неоднозначно: одни сожалели, другие ликовали. Первое время новый мэр казался Челябинску сверхответственным руководителем. По вечерам объезжал Челябинск и следил, как убирают снег.

Однако затем начались откровенные провалы в хозяйстве. В народе даже родился афоризм — «Тефтелевы кучи». Так называли снежные барханы по обочинам дорог, нередко покрытые слоем копоти.

Почти четыре года Евгений Тефтелев был градоначальником. Но градус недовольства рос, и руководство региона решило его убрать. Взамен Тефтелеву предложили кресло вице-губернатора. Челябинцы немало возмутились: чиновник запомнился негативом, а ему предложили повышение.

Однако Тефтелева добрым словом вспоминают челябинские элиты. В верхах долго враждовали разные политические силы и кланы. До всего этого не было дела простым горожанам, однако в конечном итоге дрязги сказывались на жизни города. Тефтелев, как говорят, смог примирить всех и привести к компромиссам.

Около месяца назад в отставку подал Борис Дубровский. Сразу после этого все министры и вице-губернаторы получил приставку «и.о.». Несколько человек довольно быстро потеряли должности. Очевидно, что отставка Евгения Тефтелева — продолжение кадровой чистки, которую проводит новый глава региона.

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