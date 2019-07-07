В Магнитогорске умерла мать двоих детей, которой муж-тиран собирал деньги на лечение через телешоу

Избил жену до состояния комы и теперь собирает ей деньги на лечение в интернете — об этой дикой истории семейного насилия из Магнитогорска страна узнала пару месяцев назад.

— По роковой случайности в нетрезвом состоянии я ударил Дашу. Она получила черепно-мозговую травму, повлекшую тяжелые последствия, — рассказывал муж Анатолий Рубцов.

Если убрать все обтекаемые формулировки, то история происходила так. Глава семьи перебрал на корпоративе и поздней ночью вернулся домой. На пороге его встретила рассерженная жена. Все-таки Анатолию уже 35 лет, дома ждут две дочки — уже далеко не студент, который увлекается гулянками.

Пьяный мужчина не рассчитал силы и ударил ее в лицо. Даша упала и стукнулась о дверной косяк. В больницу ее увезли с переломом носа и сотрясением мозга. Там она впала в кому, но смогла выйти из нее. Уголовной статьи за побои Анатолий избежал. Дарья не стала жаловаться на мужа в полицию.

ПОМОЧЬ МОГЛИ ТОЛЬКО В ИСПАНИИ

После травмы у 26-летней Дарьи начались припадки — лобная эпилепсия, одно из самых сложных для лечения заболеваний в этой области.

— Даша начала угасать. За год потеряла 15 кг веса, дважды была в коме, пережила остановку сердца. Ее тело начало постепенно отказывать — то дыхательная система, то ногу парализует. Больничная палата стала для нее родным домом. Ей дали вторую группу инвалидности, — рассказывает подруга семьи «Комсомолке».

Анатолий старше супруги почти на десять лет.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Магнитогорске да и во всей Челябинской области не оказалось специалистов, которые смогли бы помочь Дарье. Да и мировая медицина не готова была принимать сложного пациента из России. Дело в том, что для операции потребовалась бы трепанация черепа. При таком диагнозе медики всего мира пока не готовы брать ответственность за жизнь тяжелого пациента.

Лишь в Испании известный медицинский центр, который занимается лечением эпилепсии, согласился попробовать лечение. За это в Европе попросили пять миллионов рублей. Но обнадежили — у них есть технологии, как провести операцию без трепанации черепной коробки. И пообещали, что если после процедуры не произойдет полного исцеления, то хотя бы состояние существенно улучшится.

НА ШОУ ПОРУГАЛИСЬ И СТАЛИ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Пять миллионов для Рубцовых — астрономическая сумма. Дарья из-за декретов толком и не начинала работать. А муж Анатолий трудился стропальщиком на заводе. Шанс собрать нужную сумму семье предложила передача «Пусть говорят». На ток-шоу магнитогорцу устроили публичную порку. Тот сидел перед телекамерами, пытался оправдываться, но своей вины не отрицал.

На соседнем диване сидела теща и поносила его почем свет. Врачи привезли Дашу на каталке, и та в слезах рассказывала, как муж ходил в фитнес-клуб, пока та была в коме, да и вообще, этот случай рукоприкладства далеко не первый в семье.

После этого вся семья вместе вернулась в Магнитогорск. Анатолий продолжил жить с Дашей в той же квартире, заявление в полицию на мужа-тирана женщина так и не написала.

Знакомые уверяют, что Дарья не уходила от Анатолия, потому что опасалась, что нечем будет платить ипотеку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ОН ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ

После передачи общественность вызвалась помочь Даше. Связалась с благотворительным фондом. Семью убедили, что в столичных клиниках не хуже и лететь за бугор нет нужды. Однако врачи не смогли помочь, и Дарью отпустили домой.

3 июля Дашу увезли в больницу из их квартиры в Магнитогорске. Через три дня она умерла. Анатолий написал на своей страничке:

— Прощание с моей любимой Дашенькой будет во вторник. Ты всегда будешь в наших сердцах.

— Семья изначально скрывала от медиков причину травмы Дарьи. Та сама позже рассказывала, что боялась заявить в полицию, потому что у них квартира в ипотеке, и если Анатолия арестуют, то платить будет некому. Соответственно, никаких экспертиз на предмет связи болезни женщины и ее причины не проводилось. Заявление она не писала. Однако теперь после ее смерти следственный комитет может начать проверку. И если медицинских данных будет хватать, это может закончиться делом о причинении смерти по неосторожности, — сообщил КП источник в правоохранительных органах.

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