Дарью Рубцову из Магнитогорска, ставшую жертвой домашнего насилия, погубила мечта об Испании

В Магнитогорске 9 июля прощаются с Дарьей Рубцовой. Ее имя узнали по всей стране после эфира передачи «Пусть говорят». Женщина рассказала, как год назад после избиения мужем она заработала эпилепсию, а теперь собирает миллионы рублей на поездку в Испанию, где ее пообещали поставить на ноги.

Личная трагедия 26-летней матери двоих детей тронула сердца многих. Девушке начали присылать деньги. Причем, сбор средств объявил ее муж, который сам же ее и покалечил. Но на передаче Дашу отговорили лететь в Испанию — пообещали, что помогут в России. Развязка этой истории оказалась печальной.

В Магнитогорске умерла мать двоих детей, которой муж-тиран собирал деньги на лечение через телешоу 00:00 00:00

В июне женщина полетела в столичную клинику Буянова. Больница очень хорошая, но совсем не подходила для Даши по профилю. Почему она легла туда? В штате Буянова нет эпилептологов, нет диагностической аппаратуры для больных с эпилепсией эксперт-класса.

— Врач-интерн не знала, что делать с Дашей. После того, как дочь попала в реанимацию, нас выписали домой, — рассказала магнитогорскому сайту Верстов.инфо мама Дарьи Ирина Газеева.

А в субботу, 6 июля, Дарья Рубцова скончалась в реанимации магнитогорской больницы.

ПРИСТУПЫ ЭПИЛЕПСИИ БЫЛИ И РАНЬШЕ

Смерть Даши вызвала бурное негодование у россиян. Многие полагают, что ей не стоило оставаться в России, что спасти ее могли только в испанской клинике. А так ли это на самом деле?

В редакцию КП-Челябинск позвонила Татьяна, которая знала Дашу при жизни. Татьяна живет в Москве и является информатором группы для больных с эпилепсией в социальных сетях. Она не раз общалась с Дарьей по интернету, по телефону, видела медицинские документы Рубцовой и твердо уверена, что отчасти смерть девушки на совести близких.

Анатолий и Даша казались идеальной парой, но дома муж поднимал на супругу руку.

— Диагноз эпилепсия Даше поставили еще во время первой беременности в 2015-м году. У девушки были обмороки с дрожью тела. Даше даже назначали лекарства для эпилептиков, но потом якобы диагноз сняли. Ей стало лучше. А в апреле прошлого года муж нанес ей травму, после которой приступы опять вернулись, — рассказала Татьяна.

ОБЫЧНАЯ КЛИНИКА, ЗАТО ПОД ПАЛЬМАМИ

Встать на ноги Даша собиралась в Испании, в клинике Тектон. Российское медицинское сообщество относится к ней с большим скепсисом.

— Доктор Антонио Русси выдает за ноу-хау стандартный метод диагностики — видеомониторинг мозга. Его широко применяют в России, — рассказала КП-Челябинск Татьяна.

Фишка испанской клиники в том, что пациента подключают к специальному аппарату надолго — на несколько дней. И поочередно вводят в организм небольшие дозы лекарств, чтобы понять, какое более эффективно. В России метод называют шарлатанским, ведь адекватную реакцию можно увидеть только спустя две недели приема полноценной дозы.

— Раньше испанский доктор подключал россиян к аппарату на неделю. А когда рубль упал и клиника потеряла поток клиентов, видеомониторинг сократили до нескольких дней, — рассказывает Татьяна. — Я знаю, что в этой клинике много менеджеров с Украины. Они шерстят интернет и зазывают на лечение русскоязычных. Причем с каждого имеют процент. Не удивляюсь, что лечение Даши там оценили в пять миллионов. Хотя по сути это обычная клиника, где пациенты лежат в комфорте и под пальмами.

«ГЛОТАТЬ ТАБЛЕТКИ ЗАПРЕЩАЛ МУЖ»

Даша рассказывала, что испанский доктор пообещал провести операцию по удалению части мозга без трепанации черепа. Такое вряд ли возможно, но эта идея, видимо, зацепила Рубцову как возможность легкого излечения.

— Оперировать пациентов с эпилепсией нужно лишь в самых тяжелых случаях. Большинство больных сидят на препаратах, а подбор подходящих может растянуться. За год Даша попробовала только два — все равно, что ничего! — говорит Татьяна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703653" frameborder="0"></iframe> Муж собирает деньги на лечение жены, которую сам и покалечил.

По ее словам, Даша не раз попадала в реанимацию из-за того, что отказывалась пить лекарства. Может, надеялась, что все, как раньше, пройдет само собой. Может, боялась побочных эффектов химии...

— Я спрашивала: почему вы не пьете лекарства? А ее мама мне отвечала: они не усваиваются в желудке. Так идите просите другие! Но Даша была какой-то инфантильной. Твердила, что муж не разрешает ей глотать таблетки. Так пей их тайно! Я много раз говорила ей, в какие клиники нужно попасть и какие обследования пройти. Но семья все сводила к деньгам: мол, вы, богатые москвичи, а мы нищие, на коляске. Даже когда поехали на ТВ за счет канала, вместо визита к доктору Даша и мама выбрали шопинг в торговых центрах, — рассказывает Татьяна.

Даша призналась, что попала в реанимацию из-за того, что муж не разрешал ей принимать таблетки. А Татьяна отчитывает ее за пассивность.

ПОГУБИЛА МЕЧТА?

— С эпилепсией люди живут, а не умирают. Нужно просто ходить по врачам, вовремя проводить диагностику и менять терапию, как это делают миллионы больных. В сложных случаях нужно ехать в Москву, в Санкт-Петербург. Я говорила Даше, что делать, настаивала, ругала. Но ее семья не прислушалась, — утверждает Татьяна. — Не знаю точно, от чего погибла Даша. Не исключаю, что недуг зашел далеко. Но слишком много вопросов осталось. Возможно, Дашу убила не эпилепсия, а мечта об Испании, ради которой она игнорировала полноценное лечение в России.

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